Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в январе

Томский Обзор / Фото: 3 января 2018 // Фото: pixabay.com

АВТОР Мария Симонова

Новый год начался, и нет причин откладывать поход в театр.

Свежие актерские проекты, пространства, премьеры, смена исполнителей главных ролей — получить новые впечатления в этом январе возможно! Варианты есть и для тех, кто хочет продлить новогоднее настроение, и для тех, кто соскучился по театру абсурда.

«Дурак Вашего мужа»

5 января, 19:00. Томский дом ученых

Чего не хватает томским зрителям, особенно в новогодние каникулы? Конечно, комедий! Легких — позволяющих посмеяться, расслабиться, и в то же время не пошлых, а с тонким юмором. Восполнить пробел решили артисты драматического театра. Артем Киселев предложил поставить комедию «Дурак Вашего мужа», играют в этой работе его коллеги — Антон Антонов, Татьяна Темная, Иван Лабутин, Андрей Самусев, Виталий Огарь, уже давно известные нашей публике, а также Светлана Задвинская, пополнившая труппу Драмы в начале сезона.

Участники проекта все делали сами — продумывали сценографию, мастерили декорации, распространяли билеты. Историю выбрали во французском стиле. Дела у издателя Пьера Брошана идут хорошо, в его жизни есть все, что он считает необходимым. А раз в неделю он с друзьями устраивает ужин, где на десерт «подают»… гостя, над которым можно от души посмеяться. Участники соревнуются между собой, чей приглашенный будет самым безнадёжным дураком. Так однажды на ужине появляется чудак Франсуа Пиньон, наивный и ужасно обаятельный. Этот человек сумеет заставить любого успешного «умника» взглянуть на свою жизнь по-новому.

Посмотреть комедию любопытно: само желание артистов попробовать свои силы в собственном проекте вызывает уважение и интерес, а первые показы подтвердили, что история получилась действительно очень смешной.

«Колыбельная для Дымчика»

14 января, 12:00. Театр куклы и актера им. Р. Виндермана «Скоморох»

В этом проекте тоже участвуют актеры театра: Екатерина Ромазан из «Скомороха» играет в спектакле для детей «Колыбельная для Дымчика». Автор работы Юлия Усманова (она же Юлек Пузырек) по профессии психолог, а теперь создатель шоу мыльных пузырей. Свое умение управляться с пузырями, показывать химические фокусы, делать трюки с жидким азотом, использовать дымные спецэффекты она решила объединить с возможностями театра кукол.

«Колыбельная для Дымчика» — это уже не шоу пузырей, а спектакль. Дымчик — маленькое и наивное существо, он даже не подозревает, что желания можно загадывать не только для себя. В этой сказке он будет путешествовать и сделает важные выводы. Например, поймет, что не всегда все складывается так, как нам хочется, и надо уметь это принять. Или что каким бы гостеприимными ни были хозяева, нужно всегда возвращаться домой.

«Старухи»

24 января, 19:00. Томский областной драматический театр

Год только начался, а в Томске уже премьера! В Драме представят «Старух», постреволюционный абсурд по произведениям Даниила Хармса. У спектакля необычная судьба. Свою самостоятельную работу «Старухи» студентки новосибирского театрального института Светлана Задвинская, Александра Зеленская, Дарья Омельченко показывали на выпускном экзамене. Именно тогда их увидел режиссер Андрей Черпин, сотрудничающий с Томской Драмой. В Новосибирске он присматривал молодых артистов — томская труппа нуждалась в обновлении. Актерское мастерство девушек произвело на режиссера впечатление, и он пригласил всех участниц «Старух» в драмтеатр. Так и возникла идея продолжить работу над спектаклем по произведениям Хармса и превратить его в постановку, идущую в репертуаре.

Изменилось пространство — в институте «Старух» играли в большой комнате, в Драме спектакль будет идти в сценической коробке, также задействуют лестницу и балкон арьера (задней части) сцены. Постановку можно назвать трагикомической клоунадой — в ней много пластических решений, а текст, объединивший разные произведения Хармса, и остроумен, и страшен. Старухи буквально воплотят страхи, мучившие в то время, когда писал это автор, многих. Это и страх ареста, и страх перед жизнью. В спектакле звучит музыка сталинской эпохи. Кроме старух на сцене появятся чекисты и пионеры.

«Дубровский»

26 января, 19:00. Томский областной театр юного зрителя

На этот спектакль билеты нужно покупать заранее — на «Дубровском» почти всегда аншлаг. Стоит выяснить, когда возможно попасть на эту постановку.

Спектакль Тимура Насирова помогает наслаждаться пушкинским текстом, забывая о том, что это классика и произведение из школьной программы. История очень живая и смотрится свежо, режиссерский ход, переносящий героев в некоторых сценах в цирк, необычен. В «Дубровском» Томского ТЮЗа много сцен, наполненных юмором и легким хулиганством, тонкие и точные актерские работы… В общем, неудивительно, что постановка идет при полном зале, да и у критиков получала высокие оценки. Она попала в число самых заметных спектаклей сезона 2015/2016 по мнению «Золотой Маски» и была отмечена несколькими наградами «Маски» областной.

А теперь «Дубровский» другой. Буквально — главную роль играл Михаил Перевалов, но он ушел из театра. Режиссер Тимур Насиров ввел на его роль Алексея Шитикова, молодого артиста, появившегося в труппе ТЮЗа в начале сезона. Конечно, с ним спектакль изменился. Тем интереснее посмотреть, какой он теперь.

Фото: vk.com/skomoroh_tomsk, vk.com/dramatomsk, vk.com/tomtuz

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