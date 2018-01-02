На каникулы и не только: гид по каткам Томска

2 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Некрылова

Этой зимой в Томске работают 25 катков во всех районах города. Почти все они бесплатны для посетителей со своими коньками.

Катки и хоккейные коробки открыты для всех желающих и в будни, и в выходные. Стоимость проката варьируется от 50–80 рублей/час до 100 рублей/час для детей и от 70 до 150 рублей/час для взрослых.

В Октябрьском районе работают шесть ледовых катков, самые крупные — на площади у ДНТ «Авангард» (ул. Б.Куна, 20) и на Белом озере. Каток у «Авангарда» начал работу еще 4 декабря. Покататься здесь можно по будням и выходным с 11:00 до 20:00. Стоимость проката для взрослых и детей составляет 100р/час, вход со своими коньками — бесплатный.

Каток на Белом озере работает с 15:00 до 22:00 по будням и с 12:00 до 23:00 в выходные. Вход со своими коньками также бесплатный, прокат для взрослых: 150р/час, для детей — 100р/час.

Кроме того, в качестве катка функционирует хоккейная коробка на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), открыты катки по ул. Герасименко, 1/20, Иркутский тракт, 86/3, Ивановского, 9/2.

В Ленинском районе также работают шесть катков по адресам: ул. К. Маркса, 50 (СДЮСШОР № 3), Кутузова, 1б (каток «Сосновый бор» ДЮСШ зимних видов спорта), Интернационалистов, 12 (лицей № 7), Говорова, 36а (ДЮСШ № 4), Профсоюзная, 16/2, и у ТЦ «МираМикс» по пр. Мира, 36. Здесь каток работает ежедневно с 11:00 до 22:00, кроме понедельника. Со своими коньками можно прийти бесплатно, стоимость проката для взрослых составит 150р/час, для детей 100 рублей/час. Но во всех случаях будет необходимо оплатить вход на территорию ледового городка.

В Советском районе работают каток на территории хоккейной коробки детского клуба «Кибальчиш» по пр. Академический, 1/1 (свободное катание с 12:00 до 16:00 кроме выходных), каток ТНЦ СОАН РФ (по этому же адресу) и у дома по ул. Сибирская, 33.

Также с 16 декабря начали работу два главных катка в городе — в Городском саду и по соседству с площадью Ново-Соборной. В этом году впервые по каток разместился не на самой площади, а на прилежащей территории переулка Томский. Вход на ледовую площадку «под звездным небом» бесплатный, желающие смогут взять коньки в пункте проката. График работа катка: с 15:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 22:00 в выходные. Прокат для взрослых 100р/час, для детей — 50р/час.

В конце декабря открылся каток «Университетский» на Мавлюкеевском озере у общежития Томского госуниверситета «Парус» (пер. Буяновский, 3а). Напомним, каток был открыт в 2015 году, и сегодня это один из самых больших катков не только в Томске, но и в Сибирском федеральном округе, организованный на естественном водоеме. Еще накануне прошлого сезона ТГУ закупил более 300 пар коньков и оборудовал теплые раздевалки. Также предусмотрена продажа горячих напитков, а все катающиеся могут свободно посетить жилой комплекс «Парус» ТГУ, зайти в студенческое кафе и в туалет.

Помимо большого катка на Мавлюкеевском, в Кировском районе работают еще семь катков — на стадионе «Политехник», у лицея им. А. С. Пушкина (ул. Нахимова, 30) и у 5-го общежития ТУСУРа (ул. Лыткина, 18, проката нет), по ул. Энергетиков, 6, на стадионе села Тимирязевское (ул. Комсомольская, 1В) и в поселке Просторном (ул. Ладожская, 8)

Карта ледовых катков Томска

Иллюстрация: Екатерина Некрылова

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