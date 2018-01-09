Еда на борту: фруктовый набор и халяль

9 января 2018 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Продолжая серию экспериментов с едой на борту «Аэрофлота», на сей раз мы решили попробовать фруктовое и халяльное питание.

Первое оказалось верным способом остаться во время полета голодным, зато второе порадовало сытным ужином.

Прежде чем рискнуть сделать столь своеобразный заказ, попытались найти хоть какие-нибудь отзывы о фруктовом спецпитании. Но подробностей нигде не было. Один раз мелькнули «печеные яблоки с начинкой», что показалось любопытным. На сайте «Аэрофлота» обещали свежие фрукты и уточняли, что состав рациона зависит от продолжительности полета. Мы понадеялись, что на четыре с лишним часа пути Томск-Москва фруктов дадут немало. Увы! Набор фруктового питания выглядел совсем скромно.

Какого-то горячего блюда этот вариант вообще не предполагал — печеные яблоки оказались мифом. Фрукты были выложены на тарелку, в какой обычно на борту подают салаты или холодные закуски. Тем, кто решился на такой вариант, видимо, полагалось скорее дегустировать, чем есть: две виноградинки, два ломтика сливы, два кусочка грейпфрута, кружочек апельсина (хорошо, что очищенный и без косточек), чуть-чуть киви, дыни и ананаса — вот и все. В качестве дополнения — желе с кусочками ананаса, произведенное на молочном заводе, мини-порция вишневого джема и большая, на фоне остальной еды, булочка хлеба со злаками.

Фрукты были холодными, желе — нормальным, не приторным. Хлеб со злаками не очень хорошо сочетался со сладким вишневым джемом, но лететь было долго, пришлось сделать бутерброд к кофе. Странно, почему в это спецпитание не входят вкусные злаковые батончики с фруктами, которые обычно дают тем пассажирам, кто не заказывает «особую еду». Хотя точно такое же желе с ананасами нам выдали в наборе питания для короткого перелета Москва-Краснодар, там оно дополнялось большим сэндвичем с рыбой и фруктовым батончиком.

В общем, фруктовое питание не подходит для больших расстояний, поесть как следует не получится.

— Довыпендривалась! — иронично заметил знакомый, выслушав после полета наши жалобы на совсем лаконичный набор.

Действительно, странно ждать от фруктового варианта сытной еды, подумали мы. Любопытство удовлетворили, и хватит.

На обратный путь заказали халяльное питание, надеясь, что уж тут-то голодными не останемся.

Надеялись не зря. Халяльное питание можно заказывать только на рейсах из Москвы, на остальных верующим предлагается только мусульманское. На сайте авиакомпании обещают, что пища будет приготовлена с соблюдением всех норм и требований Ислама и подтверждена специальным сертификатом соответствия Халяль.

На первый взгляд халяльное питание похоже на кошерное — оба вида упакованы в большие картонные коробки одинакового формата. Внутри — сертификаты соответствия и немало еды. Отдельно выдается горячее блюдо. Оно было внушительных размеров, побольше, чем входящее в обычный ужин. Состав — плов из полбы с куриной грудкой. Полбяная крупа для нас еда нетипичная, беспокоились, что она может прийтись не по вкусу. Но многочисленные специи, масло, лук и достаточное количество курицы сделали плов даже на высоте, где вкус продуктов меняется, не пресным, а пикантным. На кашу он похож не был.

Дальше мы стали пробовать закуски из коробки. Главный минус — на рейсах из Москвы (при вылетах из других городов с таким не сталкивались) подобное питание всегда выдают замороженным. Так было несколько раз с кошерной едой. И вот теперь халяльная еда оказалась ледяной.

Рататуй из овощей в основном состоял из баклажанов и цукини. В целом вкусно, хотя в холодном виде жирновато. В другой коробке был слабосоленый лосось, внушительная порция. Опять же, очень холодный, но в случае с закуской из рыбы это мешало меньше. Рыбу мы съели с булочкой белого хлеба со злаками — их в халяльном наборе две.

Еды оказалось более чем достаточно. Уже к концу полета попробовали еще и десерт — песочный лимонник. Он уже достаточно согрелся и оказался просто вкусным. Нежным, с щедрым количеством неприторного крема. Гораздо вкуснее тех небольших бисквитных пирожных без начинки, что прежде часто предлагали на борту.

Халяльное питание оказалось сытным (десерт в спецпитании, кстати, редкость) и оригинальным (плов с полбой, лимонник). Жаль, что заказать его можно только из Москвы, а там его наверняка выдадут ледяным.

Фото автора

Тэги/темы: