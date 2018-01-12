#чточитать: книжные новинки января-2018

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 12 января 2018 // Фото: pixabay.com

Поиски себя, наказ на счастье, экологический роман и рассказы про астронавта.

Четыре книжных новинки января — в нашем новом обзоре, подготовленном совместно с сетью магазинов «Читай-город».

Чимаманда Нгози Адичи — писательница и певица из Нигерии, одна из самых заметных авторов, сумевших привлечь внимание всего мира к современной африканской литературе. Увлечение прозой и поэзией пришло к ней еще в школе, во время учебы в университете Адичи писала рассказы по ночам. А ее первые два романа — «Пурпупный гибискус» и «Половина желтого солнца» были удостоены множества литературных наград.

«Американха» — третий роман писательницы, опубликованный еще в 2013 году, (на русском языке — только сейчас) и получившийся действительно масштабным — по времени, географии действия, и охвату проблем, волнующих все человечество. Поиски лучшей жизни и самого себя — эта тема никогда не теряет актуальности, и роман Адичи в этом плане особенно ценен.

Главная героиня романа — Ифемела — родилась и выросла в Нигерии, с лихвой хлебнув жизни в условиях военной диктатуры и нищеты и, конечно, мечтая совсем о другом. Студенческая виза помогла ей перебраться в США, а вот ее возлюбленный Обинзе последовать за ней не смог. И хотя ему все-таки удалось вырваться и поселиться в Лондоне, их пути с Ифемелой разошлись. Жизнь обоих складывается так, как мечталось — он состоятельный и уважаемый человек в одной стране, она — заслуженный и не менее уважаемый профессионал в другой. Каждый ищет свое счастье и себя как может, и никогда не знает, где окончатся его поиски — там, за границей, или на родине, покинутой когда-то без сожаления.

Лу больше нет, и Джо кажется, что не стало и его самого. Хотя все на месте — руки, ноги, голова, дом, остров, где они провели большую часть своей жизни. Лу больше нет, но есть ее строгий наказ — Джо (которого она сама называет предателем), должен сделать их детей счастливыми. Да, они давно покинули отчий дом, да отношения, сложившиеся в их семье, нельзя назвать простыми и понятными, но такова последняя воля ушедшей. И Джо придется начать свою жизнь с самого начала.

Книги Лоррен Фуше мало известны нашему читателю, если не сказать, что неизвестный вообще — на русском языке на данный момент вышел только один роман. Хотя для знакомства с популярным французским автором «Между небом и тобой» подходит более чем, ведь в романе есть все: любовь, ненависть, переживания, смех и слезы; история семьи и история каждого из ее членов в отдельности; ошибки прошлого и попытки наладить отношения. А еще море, солнце, остров где-то вдали и счастье.

Своему создателю — французскому писателю русского происхождения Ромену Гари - «Корни неба» принесли престижнейшую Гонкуровскую премию (1956) и мировую известность, как первому «экологическому» роману. Года идут, наше жизнь меняется со стремительной скоростью, но массовые вырубки лесов, осушение водоемов, убийства животных и людей никуда не делись. И эти 60 с лишним лет, которые прошли с момента выхода романа, вроде бы и ничего не значат.

Главный герой Морель — романтик и идеалист. Отправиться в жаркий Чад бороться с истреблением слонов, бивни которых так ценят белые европейцы, а мясо — местные темнокожие жители, — это очень в его духе. Слоны для Мореля своего рода идеал — именно мысли об этих величественных животных когда-то помогли ему выжить в концлагере. Спасти их — это все равно, что спасти человечество. Воззвания, петиции, а дальше и поджоги владений богатых плантаторов, и вот уже к Морелю присоединяются не только горячие сторонники, но те, кто хочет с помощью активиста достичь своих корыстных целей — какой у этого может быть финал?

Открытый, решает автор. И борьба за спасение слонов — это лишь повод поднять тему невозможности и одновременной неизбежности насилия человека над природой, человека над человеком. Гари писал свой роман по «горячим следам» Второй мировой, но ведь те раны не зажили и до сих пор.

Майкл «Майк» Джеймс Массимино — типичный герой нашего с вами времени. В детстве он страстно хотел стать Человеком-пауком, но экспедиция на Луну, которую совершил в 1969 году «Аполлон-11» изменила все раз и навсегда. Вот только плохое зрение, страх высоты и провалы на экзаменах превращали космос в недостижимую мечту. И все он же он сумел: сначала Колумбийский университет, потом Массачусетский технологический институт, где Массимино получил сразу три степени, ну, а дальше — успешная карьера инженера-исследователя, полеты на шаттлах «Колумбия» и «Атлантис», десятки публикаций в научных журналах, патенты. Ну и вы наверняка помните одного из остряков-космонавтов, составивших компанию в космической командировке Говарду Волловицу в «Теории большого взрыва».

В общем, книга «Астронавт» — это все о нем, о Майкле Массимино, осуществившего мечту всей жизни, несмотря на все препятствия, которые она так любит нам чинить. Отлично подойдет тем, кому не хватает сил и вдохновения для новых свершений.

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