Еда. Рецензии.

Ужин в Happy bar

12 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

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АВТОР Мария Симонова

Зимой так хочется хотя бы иногда позабыть о морозе и снеге и вспомнить о несвязанных с холодным временем радостях. Например, посидеть на веранде в кафе.

Как только мы заметили в центре Томска Happy bar с его окнами от пола до потолка, то моментально отправились проверять, каково это — проводить время на веранде в холодный зимний день.

Где: Проспект Ленина, 62, недалеко от остановки «Главпочтамт».

Интерьер: «Стена» из окон — это симпатичный вид на город и много света днем. Вечером — уютный полумрак, низкие лампы. Диванчики свежего бирюзового цвета навевают мысли о лете. Но пока в баре поддерживают новогоднее настроение — камин с тематическим натюрмортом, наряженная елка возле барной стойки, праздничный венок на двери. Что важно: в кафе не холодно, даже возле окон сидеть комфортно.

Меню: Пока лаконично. Есть листок с предложениями по еде и напиткам. Отдельно выдается барное меню.

Основное направления кухни — гриль. Варианты сгруппированы в зависимости от вида мяса. Блюда из говядины обойдутся от 240 рублей, из свинины — от 190. Те же цены на курицу, а рыба — от 240 рублей. Овощные гарниры гриль стоят от 120 рублей.

Также в меню есть пара популярных паст (за 190 рублей), холодные закуски представлены в виде различных ассорти (от 90 рублей), горячие — из тех, что обычно берут к пиву (от 80 рублей). Супов нет, а салатов шесть вариантов. Стоят от 190 рублей, кроме популярных «Цезарей» и «Греческих» есть и привлекающее внимание блюдо под скромным названием «Очень вкусный». Его делают из курицы гриль с шампиньонами, пекинской капустой, пармезаном, помидорами и маслинами.

У любителей сладкого вариантов мало: либо мороженое (шарик за 40 рублей), либо «торты в ассортименте». В день нашего визита в бар в ассортименте был морковный.

Правда, можно заказать сладкий напиток — милкшейков пять вариантов, в том числе ежевичный и сникерс (стоят по 150 рублей). Также можно выпить стакан газировки (от 100 рублей), какой-то из традиционных чаев (есть один черный, один зеленый и один ягодный коктейль, чашка 50 рублей), или классический кофе (от 90 рублей). Выбор есть, но без фантазийных предложений.

В барной карте в основном вина — из Франции, Италии, Испании, Грузии, Абхазии, Аргентины, Новой Зеландии, Южной Африки. Цены за бутылку — от 600 рублей до 3 400. Предложений вина по бокалам мы не заметили.

Выбор пива заметно скромнее, от 120 рублей за 0,5. Крепких напитков тоже не слишком много, но есть — вермут, ром, водка, джин, текила, бурбон (стопка крепкого от 80 рублей).

Еда: Решили выбрать блюда, приготовленные на гриле. Заказали стейк из шейного отруба (обещали мраморную говядину с картофелем, маринованной капустой и соусом) и шампиньоны гриль. Выпивали в честь праздников белое полусладкое вино. Большой его части не стало еще до того, как приготовили мясо, так что мы даже не успели оценить сочетание/несочетание.

Вино (Эль Сиерро, Испания, 600 рублей за бутылку) сначала хотели взять французское, но выбранного вида не оказалось. Хорошо, что нашлось испанское. Порадовала цена: найти в томских кафе экономвариант вина, которое можно пить не без удовольствия, не страдая после от головной боли — задача непростая. Обычно либо речь идет о простом российском игристом, либо вино стоит от 800 рублей и выше. Так что барная карта Happy, где цены начинаются от 600 рублей, нас вдохновила. Вино было с легким, ненавязчивым вкусом.

Стейк из шейного отруба (350 рублей) готовили больше 30 минут, хотя посетителей в кафе почти не было. Мясо, к сожалению, не порадовало. У нас ничего не спрашивали про прожарку, и, вероятно, делали максимально длительную. В итоге стейк получился почти подгоревшим и резиновым. Больше напоминало печень, чем шею, о нежном и сочном мясе речи не шло. Соусы, которым он с виду был пропитан, тоже не ощущались. Вот картошка была вкусной, какой-то домашней, с хорошим балансом специй и соли. Хотя жирной (но горячей) и совершенно «нездоровой пищей». Капуста — свежемаринованная, сочная, не очень острая. Соус тоже показался мягким, не придающим особого вкуса.

Шампиньоны (140 рублей), заказанные после стейка, приготовили быстро. Они были ощутимо соленые и весьма жирные, в других местах гарниры гриль с грибами попадались нам поспокойнее. Но сочные, так что общее впечатление от них нормальное.

Счет: 1090 рублей за два блюда гриль и бутылку вина.

Итого: В Happy bar приятная и неожиданная для зимы обстановка веранды, хороший выбор вин с большим диапазоном цен — это все, несомненно, плюс. Но меню (пока?) небольшое, и блюда гриль, увы, нас совсем не впечатлили.

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