Рынок Бонна: «Мы не какой-нибудь супермаркет — здесь есть всё!»

11 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Побывать в немецком Бонне и не посетить рынок просто невозможно. Он расположен на главной площади, в самом центре города, которая так и зовется — Markt, рынок по-немецки.

Во время прогулки непременно окажешься среди многочисленных палаток. Мимо пройти сложно — во фруктовой лавочке и зимой ароматная клубника по удивительной цене 1 евро, продавцы сухофруктов зазывают попробовать сладости, на другом прилавке — загадочные местные деликатесы…

В Бонне хороший климат. Конечно, не юг Европы, бывают дожди, но и зимой — зеленая трава, температура около 10 градусов, часто комфортно ходить без шапки. Так что рынок без проблем работает круглый год. Открывается в 9 утра, закрывается, по словам продавцов, в 18 часов, но на практике сразу, как стемнеет. Часов в 16–17 зимой многих уже не застать на месте. Выходной у рынка один — воскресенье. Но в Бонне, как и почти во всей Германии, в этом день магазины вообще не работают.

Начинаем знакомиться с боннским рынком с прилавка с сухофруктами. Продавец разговаривает с покупателями на немецком, а когда я задаю ему вопрос, присматривается и вдруг предлагает:

— На каком языке будем общаться, может, на русском?

Выясняется, что Анар приехал в Германию из Азербайджана. Он учится в Бонне на медицинском. А в свободное от университета время с друзьями-студентами подрабатывает на рынке:

— Сложно, но занятия не с утра до ночи, и мы составили график: работаем в разные дни, поскольку эта лавка открыта шесть дней в неделю. Она не наша, просто мы знакомы с хозяином, он предложил подработать. Сухофрукты, которые мы предлагаем, из Франции, Ирана, Турции. Из родного Азербайджана ничего нет! Торгуем уже пять лет. Ассортимент почти не меняется, разве что к праздникам иногда делаем особенные сладости. К Рождеству продавали шоколад с необычным вкусом. А сухофрукты, орехи в продаже одни и те же. Наш отдел покупателям нравится — продукты предлагаем качественные и симпатичные на вид. К тому же, у нас все можно попробовать. Наши сухофрукты покупатели любят, а самый популярный — манго.

Продавцы отмечают, что активнее всего торговля у них идет в 15–16 часов. Покупатели у них есть всю неделю, но в пятницу и в субботу их становится больше.

Медовую лавку на рынке в Бонне застанешь не каждый день. Герман живет в 30 км от Бонна, в деревне у него пасека. В город выбирается по средам и по субботам, где продает баночки с надписями «Настоящий немецкий мед».

— Чаще всего у меня покупают цветочный сорт меда, — рассказывает продавец. — У него очень привлекательная низкая цена, 4,5 евро. Впрочем, мед из акации, который за 6,9 евро, тоже хорошо берут. Он интересен на вкус, у него есть поклонники. Лучше всего продажи идут осенью и в марте—апреле. Летом мед берут меньше — для него слишком жарко. А зимой, если не повезет с погодой, на рынок просто приходит меньше покупателей. Но я работаю всегда. Торгую здесь уже 10 лет.

Ивонну можно застать на рынке в Бонне только раз в неделю, в среду. Она четвертый год продает здесь швабские южно-немецкие специалитеты — так в Германии называют традиционные местные блюда. Готовят их, впрочем, не далеко на юге, а в деревушке в 25 километрах от Бонна.

Попробовать необычные блюда хотят многие:

— Лишь бы погода была хорошей, тогда у нас в любое время года полно покупателей! — признается Ивонна. — Выше всего спрос в обед. Швабские блюда сытные. Часто заказывают Allgäuer Käsespatzle — это лапша с сыром и луком. Порция большая, при желании туда можно добавить мясо.

Запивать швабские специалитеты можно пуншем. Правда, в Бонне у Ивонны он только безалкогольный. А вот в Кельне, где она торгует на вечернем рынке, найдутся и варианты покрепче.

Лавки с фруктами и овощами на рынке внушительные. И выбор здесь заметно больше, чем в супермаркетах. К примеру, клубнику в магазинах зимой не найти, либо она обойдется недешево. А на рынке — упаковки по 400 граммов за 1–1,5 евро, причем ягоды ароматные и действительно вкусные! Почему такая разница, продавцы хитро умалчивают, и только пожимают плечами:

— Мы не какой-нибудь супермаркет! У нас все есть! Фрукты везем из разных стран. Германия, Испания, Таиланд и другие. Все зависит от времени года. Работаем каждый день. Горячая пора у нас весной, тогда фрукты берут больше всего. Что покупают больше всего, тоже зависит от времени года. Зимой всем хочется мандаринов, а летом постоянно берут клубнику.

Большая часть далеко не огромного боннского рынка — это лавочки, которые работают постоянно, годами. Но площадь-то большая. И порой рынок увеличивается благодаря гостям из других стран:

— У нас тур, — объясняет итальянец Клаудио. — Мы ездим по всей Европе, примерно на неделю останавливаемся на каждом рынке. Предлагаем специалитеты из Южного Тироля, это Италия. Сыры и колбасы, окорока делают на семейной ферме, мы с нею сотрудничаем, торгуем этими продуктами. Все сорта охотно покупают, это же новые вкусы! И мы всегда предлагаем пробовать.

Еще на рынке можно выпить кофе или свежевыжатый сок, попробовать мороженое, орехи, пряники и многое другое. Ничего, кроме еды и напитков, на рынке в Бонне не приобрести, исключение — праздники, когда могут продавать и сувениры ручной работы.

Рынок расположен на центральной площади, там всегда много туристов, но, по словам продавцов, сюда приходят далеко не только гости города. Путешественников и местных среди покупателей примерно поровну. Здесь самобытная еда и большой выбор, что заставляет многих идти не в супермаркет возле дома, а на центральную площадь.

Фото: Мария Симонова

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