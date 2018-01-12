Афиша Томска.

Выходные: 13 и 14 января 2018 года

Томский Обзор / Фото: 12 января 2018 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Стерео-спектакль «Контрапункт»

Вокзал. Расставания и встречи. Он и она. Откровенные истории — рассказы Дениса Драгунского.

Контрапунктом к этим грустным и смешным текстам про жизнь прозвучат стихи — яркие и глубокие поэтические рефлексии. Их автор — Андрей Амлинский, известный московский рекламист, автор многих ставших «народными» слоганов.

Роли исполняют заслуженный артист России Александр Постников и актриса Томской драмы Олеся Казанцева.

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Когда и где: 13 января в пространстве «Арбат».

Время и стоимость билетов: 19:00, 950 рублей.

Аудитория: 18+.

Стихи. ЭТАП |13.01| Томск

Впервые в Томске выступит со своими лучшими стихотворениями организованная поэтическая группировка из Новосибирска и Санкт-Петербурга в составе танцующего мальчика, Славы Чехова, Дарьи Прокофьевой и Егора Дудина. Ребята окунут с головой в завораживающий быт современного поэта и поделятся самым сокровенным под аккомпанемент атмосферной живой музыки.

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Когда и где: 13 января в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 19:00, 50 рублей.

Аудитория: 16+.

#ЭйнштейнPartyТомск. Игра вторая

Самые атмосферные интеллектуальные бои и квизы! 7 туров, 46 вопросов и 66 секунд на ответ. Выбирайте наиболее удобный для себя способ регистрации, но не забудьте указать название вашей команды и количество участников (от 4 до 10 человек).

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Когда и где: 13 января в баре-ресторане "DOSKI".

Время и стоимость билетов: начало в 16:00, сбор гостей с 15:30, 250 рублей/чел.

Аудитория: 16+.

Мастер-класс «Мезенская витая козуля»

Мастер-класс познакомит с образами старинной выпечки Поморов. Мезень — это деревня на Русском Севере, где и по сей день пространство сохраняет связь времен.

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Когда и где: 13 января в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 370 рублей.

Аудитория: 6+.

Бесплатные экскурсии в Краеведческом музее

Каждые выходные 2018 года Томском областном краеведческом музее будут проходить экскурсии по трем выставкам музея: «Великий Чайный путь», «Сибиряки вольные и невольные» и «Под созвездием большого лося: Тайны кулайского мироздания».

Сами экскурсии бесплатные, посетители оплачивают только стоимость билетов на выставки.

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Когда и где: 13 и 14 января в Томском областном краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: 14:00, стоимость билетов уточнять на кассе.

Аудитория: 6+.

Елка Дворцовая «Зимняя сказка в джунглях»

Во Дворце зрелищ и спорта проходят красивые, добрые, полные загадок и чудес цирковые представления для всей семьи «Зимняя сказка в джунглях». С первых мгновений вы попадете в сказку, в которой Дед Мороз и Снегурочка, путешествуя по миру, и принося праздник в каждый уголок планеты, попадают в джунгли, где коварная Колдунья Вуду Марсала похищает волшебный посох Деда Мороза и хочет лишить детей Нового года. Зрители вместе со Снегурочкой и ее помощниками отправляются на поиски в джунгли, где на своем пути встречают, ловких обезьянок, грациозных кошек, озорных собак, красивых коней и пони, а также редких и величественных белых тигров.

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Когда и где: 13 и 14 января во Дворце зрелищ и спорта.

Время и стоимость билетов: 13 января — 12:00, 14 января — 11:00 и 16:00, 300–1500 рублей.

Аудитория: 0+.

Сольный концерт Марии Саприной

Мария Саприна свои авторские каверы на популярные композиции «Короля и Шута», «Арии», группы «Сплин», «ДДТ», «ЧиЖ», «Led Zeppelin», «Gorky Park», «Green Day», «Linkin Park», «Rammstein», а также музыку из кинофильмов «Бандитский Петербург», «Семнадцать мгновений весны», «Генералы песчаных карьеров» и музыку собственного сочинения.

Кроме того, Мария известна и как танцовщица фламенко. В течение концерта зрители смогут насладиться атмосферой испанского танца.

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Когда и где: 14 января в "Аэлите".

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 12+.

«Рождественский вертеп»

Рождественский вертепный театр — это старинное сценическое кукольное представление, рассказывающее о главном событии рождественской ночи — истории рождения Иисуса Христа. В небольшом деревянном театрике — «вертепе» — куклы поведают историю о добром пастушке и мудрых волхвах, о несчастной Рахиль, о коварном царе Ироде и о том, как он будет наказан.

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Когда и где: 14 января в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 12:00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Колыбельная для Дымчика

Это не шоу пузырей, а кукольный спектакль с шоу-элементами: пузырями, химическими опытами, иллюзией, мыльным неоном.

История одного маленького, наивного существа, который не знал, что желания можно загадывать не только для себя. Эта история про дружбу и честность, про искренне желание Дымчика, а он мечтал, чтобы его близкие обязательно побывали там, где ему было хорошо. Эта сказка про выводы, которые он сделал после своего путешествия. Например, не всегда получается так, как хочется, и злиться на весь мир не стоит, а иначе вырастут зубы, и можно потерять всех друзей. А еще Дымчик понял, что как бы не было хорошо в гостях, всегда нужно возвращаться туда, где тебя действительно любят, нужно возвращаться домой.

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Когда и где: 14 января в театре «Скоморох».

Время и стоимость билетов: 12:00, 300 рублей.

Аудитория: 4+.

Выставка «Мороз Иванович»

В Музее истории Томска работает новогодняя выставка «Мороз Иванович».

В этом году дедушка устроил в музее свою резиденцию. С собой он прихватил верных помощников: сварливого деда Кандальдука, молодое Рождество и много-много подарков.

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Когда и где: до конца января в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 10:00 — 19:00, 20 рублей.

Аудитория: 6+.

Фильм ужасов «Сламбер: Лабиринты сна»

Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы, Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этой семьи проникает нечто потустороннее. Чтобы спасти людей от этого зла, ей придется встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют ее всю жизнь.

В главных ролях: Мэгги Кью, Хонор Книфси, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп, Кристен Буш, Уильям Хоуп, Сэм Тротон, Марк Престон, Грэйс Шнайдер,

Винсент Андриано.

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Когда и где: с 11 января в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Комедия «Все только начинается»

Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!

В главных ролях: Морган Фриман, Томми Ли Джонс, Рене Руссо, Гленн Хедли, Джейн Сеймур, Шерил Ли Ральф, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Рэйчел-Де Ла Торре, Джонни Мэтис.

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Когда и где: с 11 января в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 16+.

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