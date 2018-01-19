Еда. Рецензии.

Вечер в винном ресторане Velvet

19 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Винный ресторан — это звучит красиво. Да и находится новое заведение в самом центре города, так почему бы и не провести вечер пятницы именно там?

Так мы и решили, но предварительно позвонили, заказали столик. И оказалось, что не зря: свободных мест в Velvet, что редкость в новых ресторанах, не было.

Где: Ул. Крылова, 24а, неподалеку от проспекта Фрунзе, вход справа от отеля. Время работы ресторана — с 7:00 до 24:00.

Интерьер: Все немного чересчур: обилие красного, бархатные диваны, огромные люстры простых форм. Этакая претензия на роскошь или на «Твин Пикс» . Не запредельно, но громкая музыка, играет диджей. Ближе к полночи он ушел и стало тихо. Но своя атмосфера у ресторана уже есть, гостей много, чувствуется, что заведение живое.

Меню: Пока никаких фолиантов, только два листа. Цены напоминают о ресторане «Кухтерин». Супы от 290 рублей. Наиболее экзотический вариант — борщ по-сибирски с лосятиной (390 рублей за порцию). Среди горячих блюд немало вариантов с морепродуктами — муксун (запеченный, либо на пару), шашлык из кальмара, осьминог на гриле, котлеты из камчатского краба, щучьи котлеты, стерлядь и стейк из лосося на гриле. Есть и другие любопытные варианты — фуа-гра (980 рублей за порцию), филе утки с грушей и апельсиновым соусом (720 рублей). Самое экономичное предложение — пельмени с лосятиной (370 рублей). Гарниры от 120 рублей, традиционные варианты — картофель, рис, овощи.

Закуски стоят от 220 рублей, есть брускетты, тартары, строганины, паштеты, грибы. Из горячих закусок (от 240 рублей) — жульены и мидии. Салаты от 360 рублей, немало вариантов с морепродуктами и овощных с творогом; «Цезарь» есть с креветками и цыпленком.

Десерты стоят от 120 рублей — пирожные, брусника, фрукты и ягоды, авторское мороженое.

Из безалкогольных напитков в винном ресторане есть фреш, вода и газировки, (от 110 рублей за бутылку), лимонады, классические варианты кофе (от 120), авторские чаи (от 220 рублей). Из непрофильного алкоголя — пиво (от 180 рублей) и напитки покрепче (водка, текила, виски, коньяк, ром, джин, вермут, ликеры (от 150 за стопку). Есть алкогольные коктейли.

А о вине — ни слова! Мы было удивились, но официант сказал, что нам следует пройти в винную комнату, чтобы выбрать напиток. Туда мы и отправились.

В винной комнате слегка прохладнее, чем в зале. Вина сгруппированы по основным видам. Красные в одной стороне, белые — в другой. Страны разные — Южная Африка, Аргентина, Португалия, Италия, Испания, Франция и другие. Российских не увидели. Цены написаны на каждой бутылке, самые экономичные варианты, которые заметили, — от 580 рублей. Но еще в ресторане действует пробковый сбор — 300 рублей на бутылку. Смотреть и выбирать вина можно самим, хотя консультант вскоре появится, выяснит, чего вы желаете, и чего-нибудь посоветует. Нам хотелось белого и (субъективно, из-за любви к этой стране) португальского вина, экономичный вариант. Консультант предложил Puerto Meridional Branco, столовое белое вино, и сказал, что оно отлично гармонирует с легкими закусками. Другой вариант вина рекомендовал к горячим блюдам. Мы уже посмотрели меню и понимали, что предпочтем закуски. Так что взяли португальское.

Продажа вина по бокалам вино в ресторане не предполагается, но если спросить, то выясняется, что открытые бутылки есть. И по цене от 150 рублей можно выпить бокал, а не заказывать бутылку целиком.

Еда: Мы выбрали португальское вино, брускетту с томатами, креветкой и авокадо и брускетту с лососем и сливочным сыром, авторское мороженое.

Вино (880 рублей за бутылку) принесли быстро. Разливают его официанты. Бутылка располагается в подставке со льдом. Подобные можно увидеть на улицах в испанских ресторанах, что сразу вызвало у нас приятные воспоминания.

Налив вино, официант заговорчески сообщил, что только сегодня к ним завезли устриц. Узнав, что одна штука обойдется в 350 рублей, решили, что в Томске от этой увлекательной еды откажемся.

Закуски готовили минут 20, в это время принесли хлеб разных сортов и к нему масло трех видов. Хлеб, особенно со злаками, был свежим, хрустящим, вкусным. Масло — с авокадо, чесноком и зеленью, томатом и тимьяном. Больше всего запомнился вариант с чесноком и зеленью — эта намазка была с наиболее ярким вкусом.

Брускетту с томатами, креветкой и авокадо (270 рублей) и брускетту с лососем и сливочным сыром (290 рублей) брали на двоих, поэтому получилось ассорти (в каждой порции — по две брускетты). Подаются на тарелке с… живой ромашкой. Хлеб в брускетте приятно-хрустящий. Вариант с креветкой показался нам более разнообразным и насыщенным по вкусу, кроме обещанных ингредиентов заметили там лук. С лососем тоже хорошо, но его сочетание со сливочным сыром более привычное и менее яркое.

Наш скептично настроенный спутник заказал стейк, степень прожарки well done. Позже обнаружил, что она скорее rare и остался разочарованным. Попросил непременно отметить это в рецензии, что мы и делаем.

Затем подошло время десерта. Нам рассказали о разных видах авторского мороженого. Бывает ваниль, шоколад, шампанское, клюква-водка, смородина и гранат. Шампанского в наличии не было, поэтому решили попробовать клюкву-водку.

Мороженое (шарик за 120 рублей) оказался действительно необычного вкуса. Интереснее, чем просто пломбир, мягкий, молочный, угадать водку было очень непросто: горечи не ощущалось, но нетипичные ноты, похожие на какую-то приправу, чувствовались. Клюква была внутри, целыми ягодами.

Когда мы попросили счет, то нам сначала принесли комплимент от заведения. Это было мороженое гранат-смородина. В десерте обнаружилось много смородины, на этот раз не ягодами, а смешанной с пломбиром. Сначала мы даже подумали, не сорбет ли это, но все же молочный вкус тоже присутствовал. Гранат был добавлен зернышками. Еще десерт дополнялся палочкой печенья, пресного на вкус. Но, в любом случае, комплимент — это приятно.

Счет: 880 рублей за вино, 400 рублей за брускетту и шарик мороженого.

Итого: В ресторан Velvet cтоит ходить за новыми винными вкусами и необычными блюдами. Но если и когда позволят финансы. Думаем, здесь будет комфортно тем, кто любит обилие красного цвета и неуютно чувствует себя в пустых заведениях.

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