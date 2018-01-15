«the Marusya»: пиарщица сыграла в спектакле о себе

15 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Виктор Дмитриев

АВТОР Мария Симонова

Сегодня в театре возможно все. В том числе и сольный перформанс пиар-менеджера танцевальной площадки.

В работе «the Marusya» профессиональные артисты и танцовщики не задействованы — в главной и единственной роли Маруся Сокольникова, пиар-менеджер костромской танцевальной компании «Диалог Данс».

Посмотреть эту постановку — значит, понять чуть больше и о жизни театров, и о жизни театральных менеджеров, или ощутить радость узнавания, если вам доводилось работать в одной из этих сфер. А увидеть «the Marusya» можно теперь не только в Костроме. Спектаклю в прошлом году присудили специальный приз жюри национальной премии «Золотая маска», и теперь он получает приглашения на фестивали в разных городах.

Мы с Марусей, которая просит называть ее только таким вариантом имени, общались в Новосибирске на «Рождественском фестивале искусств».

Когда-то журналистка Маруся Сокольникова увидела объявление о наборе в танцевальную школу «Диалог Данс». Пришла, чтобы научиться танцевать, познакомилась с хореографами Женей Кулагиным и Ваней Естегнеевым, которые придумали и воплотили этот проект, а спустя много лет стала пиар-менеджером компании. Время шло. «Диалог Данс» получал «Золотые маски», проводил в Костроме международный фестиваль дуэтов современного танца «Диверсия», организовал арт-площадку СТАНЦИЯ, место своей резиденции, а впоследствии и проект Резиденция на СТАНЦИИ, куда и сейчас может попасть любой желающий, написав заявку и пройдя отбор.

Кстати, в Резиденции принимал участие хореограф Александр Андрияшкин, будущий постановщик спектакля «the Marusya». Он представлял работу, созданную на Резиденции во время фестиваля «Диверсия», так что и с «Диалог Данс», и его пиар-менеджером был уже знаком. Все началось с шутки:

— Шутили, шутили… Вспоминали, что я занималась танцами в «Диалог Данс», Саша стал спрашивать: «Ты что, больше не танцуешь?». Я в ответ начала травить байки… Он слушал, слушал, а потом говорит: «Надо бы тебе выйти на сцену и рассказать все это», — вспоминает Маруся Сокольникова. — Я посмеялась, а мимо шел Женя. Саша сообщил: «Мы решили сделать спектакль с Марусей!», он тут же отреагировал: «Я продюсером буду!». Мы тогда похохотали от души — классная шутка.

Смеялись, смеялись — а потом начали репетировать.

— Сначала мы делали интервью со мной, много интервью, Саша обо всем меня расспрашивал, столько из меня вытащил всяких историй. Физические упражнения тоже использовали, надо было раскрепощать меня. Я была зажата, если в зал во время репетиции заходили посторонние, то сразу реагировала, напрягалась: «Ааа! Люди!!!». Сейчас меня такое не смущает. Не помню момент, когда страх ушел, осталось волнение, когда выхожу на сцену к зрителям.

Для Александра Андрияшкина постановка спектакля для непрофессионального танцора стала интересной задачей:

— Конечно, понадобилось много времени, мы исследовали тему, находили возможные ее художественные проявления, писали текст, учились на сцене делать разные вещи, — объясняет режиссер. — Любой человек может быть при определенной оптике интересен как личность, а искусство — это как раз инструментарий эту оптику формирующий. Мне было важно попробовать, насколько он может помочь человеку проявить себя. Когда ты работаешь с людьми, которые с детства изучали танец, там есть свои критерии и годами сформированные требования и ожидания. В «the Marusya» мы апеллируем не к театральному или танцевальному образованию, а именно к личностному началу человека, а танец, перформанс и театр — ключ к этому началу. Важно при этом, что речь идет не о хобби, а о художественном высказывании, находящемся в поле театра. И если сам человек и не является профессионалом именно в этой области, то он является профессионал в своей, что и помогает нам делать это художественное высказывание тоже профессиональным и состоятельным.

Сначала Маруся не предполагала, что речь идет о моноспектакле, где она целый час будет на сцене в одиночестве.

— Думала, выйду, расскажу об изнанке закулисья, подвигаюсь по сцене. Все продлится 10–15 минут. И у меня почему-то было ощущение, что Саша тоже так думает, — рассказывает Маруся. — Оказалось, он думал совсем иначе. У нас был набран огромный материал (только 20–30 процентов его вошло в спектакль). И Саша вдруг сказал: «Ты готова выйти на сцену одна? Кстати, это будет работа на час». Для меня это настолько немыслимым казалось… Выйти к зрителям на час и делать что-то, чего ты никогда не делал.

Маруся, хотя и не профессиональная актриса, но очень харизматична, решительна, эффектна, зал она «держит». У нее своя ироничная манера и дар рассказчика. В спектакле воспоминания о знакомстве с «Диалог Дансом» сменяются смешной и жизненной демонстрацией, как зрители выглядят со сцены, когда «незаметно» открывают на спектакле свои смартфоны. О некоторых отличительных особенностях спектаклей современного танца вроде «непременно должна звучать печальная песня» рассказывается с иронией. Конечно, немало историй о жизни танцевальной компании «изнутри», и они подкреплены настоящими артефактами — вроде овечки из папье-маше, которая появляется в спектакле.

Танцевать Марусе в спектакле приходится немного, и движения, опять же, подобраны с иронией. Но авторам спектакля не хочется, чтобы их работу воспринимали как пародию или капустник:

— Это наблюдения о танце в юмористической форме, но это не комедия, а часть моей жизни, — уточняет Маруся. — Я говорю: «Они так работают, но я с большим уважением к ним отношусь». Иногда слышу: «О, вы так здорово все обстебали!». Но мы не собирались делать саркастический капустник.

Звучат со сцены и мечты театрального пиарщика, среди которых, чтобы зрители не шуршали шоколадками и не спрашивали, почему в буфете нет коньяка, всегда покупали кофе в антракте и читали программку. И одно из самых заветных желаний, наверное, всех театральных менеджеров: «Я бы хотела, чтобы зрителей было больше…».

Узнают зрители спектакля и о том, как искали деньги на поездку на «Золотую маску», когда «Диалог Данс» впервые попал в номинацию. Теперь и спектакль «the Marusya» ее лауреат. Об этом Маруся с Сашей тоже часто шутили.

— Мы друг друга троллили, я однажды в Фейсбуке даже написала саркастический пост, мол, ты, Саша, фантастический хореограф, желаю тебе получить «Золотую Маску». И это было написано ровно за год до того, как нам дали «Маску», — рассказывает Маруся.

Она верит, что Вселенная нас слышит, мысли и слова материальны:

— Часто с этим сталкиваюсь. Например, Новосибирск — город моего детства, я в нем лет 20 лет не была, а в Екатеринбург просто очень хотела попасть… Этим летом собралась туда в отпуск, но в Костроме была настолько плохая погода, постоянные дожди, что я передумала и поехала в солнечные края. И уже там получила письмо с информацией, что ближайшие показы нашего спектакля пройдут в Новосибирске и Екатеринбурге.

Планы на будущее Маруся тоже озвучивает, чтобы Вселенная была в курсе:

— Такой спектакль, безусловно, можно создать только один раз. Но я не хочу оставаться только пиар-менеджером. Это невозможно после того, как я окунулась в другую жизнь. Как актриса в театр работать, конечно, не пойду. Но хотела бы иметь отношение к искусству не только как пиар-менеджер, но и как создатель проектов, что-то придумывать… У меня есть нерастраченный потенциал.

Фото: Виктор Дмитриев

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