Новогодний Томск с квадрокоптера.

Как это снималось?

16 января 2018 / Томский Обзор / Фото: из архива героя

В первые дни года по соцсетям разлетелся видеоролик — аэросъемка волшебного зимнего Томска и новогоднего фейерверка.

Его перепостили не только местные паблики. Ролик в своем инстаграме 11 января опубликовал один из самых известных российских видеоблогеров Юрий Дудь с комментарием: «Как же русским городам идет, когда зима — настоящая». Видео у Дудя собрало уже около 300 тысяч просмотров и массу восторженных комментариев. Еще 50 с лишним тысяч просмотров накопилось на канале создателей ролика, томской компании Movie Makers.

«Томский Обзор» встретился с автором «Новогоднего Томска» Александром Шапошниковым из Movie Makers и расспросил его о том, как создавалось это видео.

Идея

— В конце декабря у нас появилось новое офигенное оборудование — квадрокоптер DJI Inspire. И я понял, что хочу не просто полетать над городом и поснимать иллюминацию, но сделать что-то необычное, «хайпануть». Я предложил эту идею «Томскому пиву», с которым мы давно сотрудничаем. Их это заинтересовало. Мы совместно определили объекты и локации, которые должны появиться в кадре, определили сценарий ролика и начали работать, — рассказывает Александр.

Если бы предприятие не согласилось поддержать проект, Шапошников все равно поснимал бы новогодний город. Правда, не стал бы заморачиваться со съемками одной из самых эффектных сцен ролика — новогодним фейерверком — работать «за идею» 31 декабря никому не хочется. И, может быть, не так бы выложился тогда, отмечает видеограф.

Оборудование

Квадрокоптер DJI Inspire, который использовался для работы, стоит порядка 400 тысяч:

— Когда он летает где-то наверху, мне становится немного страшно. Камера коптера имеет разрешение 4К, но дело даже не в разрешении. Это одна из немногих камер, которая снимает в формате RAW, что дает высокую четкость изображения, а также имеет сменные объективы. В Томске такого оборудования больше нет, — уверен Александр.

Казалось бы, Томск с квадрокоптера все уже видели. Но если поснимать его на таком оборудовании, любой поймет: что-то изменилось, говорит Шапошников.

— Но что? Почему мы снимаем мэрию, а она выглядит какой-то крутой, объемной, как будто мы находимся внутри картинки. Такой эффект дает специальный объектив, высокое разрешение и последующая обработка видео.

— Новые микрорайоны Томска, вроде «Зеленых горок», с обычного квадрокоптера будут выглядеть просто как чернота и огоньки. У нас же получилась объемная и подробная картинка:

Спонсор

Не все горожане восприняли ролик однозначно «на ура». Одной из претензий стало присутствие в сюжете спонсора:

— Много споров вызвала фура, которая въезжает в ворота «Томского пива». Самое главное, меня в этом упрекают те люди, которых точно нельзя заподозрить в коммунистическом мировоззрении. На самом деле, эта фура попала в кадр случайно. Я взлетаю, и в это время она заезжает во двор — как в рекламе «Кока-Кола». И выглядит это очень круто!

— Кстати, когда нетомичи смотрят ролик, этот момент не вызывает у них никаких особых эмоций. Это чисто томская проблема, потому что все знают, кто у нас мэр, — уверен Александр (мэр Томска, Иван Кляйн, до того, как стать градоначальником, в течение многих лет успешно возглавлял ОАО «Томское пиво» — прим. ред.).

Съемки

Для ролика провели несколько вылетов, и, как говорит Шапошников, это было «нереально тяжело» — у коптера очень быстро садились батареи:

— В одну ночь мы сделали четыре вылета с двух локаций: сняли пивзавод и Лагерный сад. Все четыре батарейки сели, и мы пошли их заряжать в круглосуточное кафе. Просидели с часу ночи до трех, за это время зарядились только две батарейки. Третью дозаряжали уже в машине. Площадь Ново-Соборную мы снимали в три часа ночи.

Много времени занимает и скидывание отснятого материала — из-за высокого качества картинки файлы получаются огромные. Всего за время съемок этого ролика набралось два терабайта видео.

Аэросъемку Шапошников решил разбавить и эффектными кадрами «с земли»:

— Я взял сына, и мы поехали на Новособорку (Ново-Соборная площадь, где расположена главная городская елка, ледовый городок и каток — прим. ред.). А давка на горках была страшная. И вот, я одной рукой веду ребенка, чтобы не потерять, а другой рукой держу видеокамеру со стабилизатором. Минут за 20 минут обошли городок и сделали нужные кадры.

Ново-Соборная площадь стала одной из главных локаций на новогоднем видео (и, пожалуй, самой эффектной). Кроме того, в кадр попали бизнес-центр «Красное Знамя» (бывшая одноименная типография), пост ДПС на въезде в Томск по трассе «Сибирь» Р255 и мост через реку Томь, Лагерный сад с Мемориалом боевой и трудовой славы, Московский тракт с общежитием ТГУ «Парус» и заводом «Томское пиво», здания СФТИ и главного корпуса ТУСУР, памятник Татьяне, Богородице-Алексеевский мужской монастырь, усадьба областного Краеведческого музея, Воскресенская церковь, новостройка «Зеленые горки», комплекс зданий «Газпром Трансгаз Томск», сквер студотрядов, здание администрации региона, мэрии и конечно же, главного городского проспекта.

— В начале видео есть кадр, где человек пьет чай за окном. На самом деле, это был мой коллега — в нашем офисе в бизнес-центре «Красное знамя».

Фейерверк

Одним из главных испытаний для видеографов стали съемки 31 декабря. Повод был: несмотря на бодрый мороз — существенно ниже 20 градусов — в 01.00 на главной городской площади должен был состояться праздничный 15-минутный фейерверк:

— В новогоднюю ночь мы были на Ново-Соборной уже в 23–30. Выбрали удобную точку для съемки, припарковали машину, почистили площадку, настроили оборудование. Все это время машина была заведена: в ней грелся квадрокоптер. Для работы он должен быть максимально горячим, и зимой может находиться в воздухе не более 10 минут; если замерзнет — может упасть. А мороз в ту ночь был -25, и мне было очень страшно. Стартовать сразу смысла не было, так как первые залпы все равно довольно слабые. Я грел квадрокоптер до последнего.

И вот, салют начался, я вставил аккумулятор, и — нет соединения с коптером! Перезагружаю айпад, соединение пошло. Пора запускать коптер, и тут я понимаю, что впервые в жизни не надел на него пропеллеры! Мне на секунду показалось: может это сон? Как так, я подготовился за полтора часа, все проверил, а пропеллеры не надел? Я иду в багажник, достаю чемодан, открываю его — и слышу залпы фейерверка… Спрашиваю у коллеги, который снимал с камерой снизу: «Сколько времени прошло?» Он говорит: «Четыре минуты». А мне показалось, что вся жизнь пролетела…

Но мы успели взлететь и отснять самый сок. Еще поснимали, как толпа уходит. В ролике есть момент, когда люди собираются на фейерверк. На самом деле, они уходят. Если присмотреться, можно увидеть, что люди идут задом наперед и машины едут назад. Но если не знать, это незаметно, — рассказывает Шапошников.

Монтаж

Обрабатывал видео и монтировал ролик Шапошников в первые дни нового года полностью сам — говорит, в Томске почти никто больше не работает с RAW-форматом. Музыку на стоке выбирал несколько дней — «чтобы трек был новогодний, но незаезженный».

— Я обожаю обрабатывать цвета на видео, — рассказывает видеограф. — Здесь можно посмотреть, как после цветокоррекции изменились и цвета, и глубина кадра, и настроение:

Продолжение

Шапошников обещает, что продолжение у «Новогоднего Томска» будет:

— Я снимал первый ролик на таком оборудовании, чтобы посмотреть: оценит Томск это или нет? Томск оценил, и мы будем делать еще много красоты. Точно снимем фейерверк на 9 Мая. Еще хотим сделать летнее видео о Томске. Эта задача будет посложнее, потому что нет новогодней магии, а снять нужно красиво. Будем думать, искать идеи.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото, видео: Александр Шапошников

Тэги/темы: