Афиша Томска.

Выходные: 20 и 21 января 2018 года

Томский Обзор / Фото: 19 января 2018 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей афише.

Элегия плюс. Ансамбль Sonore

20 января в Органном зале элегия собирает друзей. Ансамбль солистов «Sonore», вдохновлённый великолепным Андреем Чудаковым, представит вниманию слушателей программу, каждое сочинение которой — шедевр. Здесь и «Элегическое трио» Чайковского, и трио, которое памяти великого композитора посвятил другой великий композитор — Сергей Рахманинов. Здесь и глубины философской мысли в альтовой сонате Дмитрия Шостаковича.

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Когда и где: 20 января в Органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 рублей.

Аудитория: 12+.

«Черное Зеркало». Новый сезон

Технологии изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони — плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона — чёрное зеркало нашего существования. Наша связь с реальностью меняется. Мы возложили на алтарь «Google» и «Apple» и поклоняемся им. Facebook-алгоритмы знают о нас больше, чем наши собственные родители. У нас есть доступ ко всей информации в мире, но в голове хватает места лишь для того, чтобы воспринять 140 символов из сообщения в твиттере. В «Чёрном зеркале» отображается всеобщее беспокойство за наш современный мир…

Смотрим новый сезон в «Зелёной лампе».

Подробности.

Когда и где: 20 января в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 23:00, 250 рублей.

Аудитория: 16+.

Зимний джаз

«Зимний» джаз от Вероники Терешковой. Фортепиано — Георгий Фефелов, контрабас — Алексей Пиоттух, ударные — Сергей Скавронский.

Бронирование столиков по тел. +7 (3822) 51-63-91.

Когда и где: 20 января в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 19:00 — 22:00, 310 рублей.

Аудитория: 12+.

Выставка «Новогодняя ностальгия»

Экспозиция посвящена истории новогодней игрушки и традициям встречи Нового года в России и Советском Союзе. Никого не оставят равнодушным дореволюционные, советские и современные игрушки из стекла, стекляруса, картона, папье-маше, ваты, фольги. Гости увидят Деда Мороза, Снегурочку, новогодние гирлянды, звёзды, флажки, мишуру — все, чем украшали дома в канун любимого праздника.

Предметы предоставлены из домашних собраний томичей, в том числе Юрия Германовича Степанова. Большая и интересная часть экспонатов принадлежит коллекционеру и автору-создателю современной игрушки, Лидии Олеговне Цайзер. В оформлении выставки использованы открытки знаменитого советского художника Владимира Зарубина из коллекции Ирины Владимировны Черновой.

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Когда и где: 20 января (последний день работы выставки) в Музее деревянного зодчества.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 17:30, детский — 20 рублей, студенты, пенсионеры — 30 рублей, взрослый — 40 рублей.

Аудитория: 0+.

Квест-игра «Мороз Иванович»

Новогодние праздники продолжаются… Новый год — праздник чудес и волшебства, а в чудеса нужно верить! Только так вышло, что в Деда Мороза верить перестали… Обиделся он, ушел в далекие дали. Но ведь Новый год без Деда Мороза не наступит. Музей истории Томска приглашает отправиться на поиски главного волшебника.

«Путешествие во времени» приведет к деду Кандальдуку, в семью томского купца, познакомит с жителями советской коммуналки.

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Когда и где: 20 января в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 13:00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Беседа «Переселение в Томск на рубеже веков»

С 1820-х годов начинается новый этап переселения крестьян в Сибирь. В 1822 году выходит указ «О дозволении крестьянам переселяться на земли Сибирских губерний». Другим важным документом стал Указ 1843 года, разработанный под руководством графа Киселева. Сначала переселенцы направлялись в южные губернии, только в 1850-х обратили внимание на Сибирь — Тобольскую, Томскую, Енисейскую губернии. Проведет беседу историк Сергей Михайлович Латыголец.

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Когда и где: 20 января в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 13:00, 200–250 рублей.

Аудитория: 10+.

Симфония менестрелей

В Органном зале Томской областной государственной филармонии состоится совместный концерт томских бардов и Томского академического симфонического оркестра.

Участие в концерте примут томские авторы и исполнители, хорошо знакомые сибирским поклонникам бардовской песни. Впервые в Томске со сцены в сопровождении симфонического оркестра прозвучат всем известные классические бардовские песни Сергея Никитина, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Юлия Кима и других мэтров жанра.

Отдельное внимание в программе концерта будет уделено исполнению композиций томских авторов, как непосредственных участников концерта Игоря Иванченко и Константина Мыльцева, так и другого нашего земляка-барда Игоря Иванова.

Когда и где: 21 января в Органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300–500 рублей.

Аудитория: 6+.

Драма «Темные времена»

За несколько дней до вступления в свою должность премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль (Гари Олдман) должен столкнуться лицом к лицу с одной из самых сложных проблем в своей жизни и сделать определяющий выбор: стоит ли ему начать переговоры с нацистской Германией, поступившись своими принципами и подписав договор о сотрудничестве, либо защитить права и свободы граждан своей страны.

Британский исторический фильм-драма, снятый режиссёром Джо Райтом повествует о самом начале Второй мировой войны, и о происходящем на тот момент хаосе на Даунинг Стрит.

В главных ролях: Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Бен Мендельсон, Лили Джеймс, Рональд Пикап, Стивен Диллэйн, Николас Джонс, Сэмюэл Уэст, Дэвид Скофилд, Ричард Ламсден.

Подробности.

Когда и где: с 18 января в «Киномаксе» и Goodwin Cinema.

Аудитория: 18+.

«Сибирское чаепитие» и мастер-класс по росписи пряников

Вас ожидает незабываемое чаепитие в традиционном русском стиле, где хозяюшка застолья с помощью необычных игр и загадок расскажет о том, как распространялся чай в нашей стране, где проходил Великий чайный путь, каковы традиции чаепития у разных русских сословий и почему самовар является универсальным атрибутом чаепития.

К чаю будут поданы сладкие пряники, которые каждый сможет раскрасить разноцветной глазурью.

Подробности.

Когда и где: 21 января в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Музей на гастролях

На выставке представлены оригиналы и реплики экспонатов, рассказывающих о быте русского, немецкого и татарского народов, проживавших в Томске на рубеже XIX-начале XX веков. Желающие, могут сделать фотографии в национальных костюмах и предметами быта начала XX века.

Когда и где: До конца января в ТЦ «Клевер» (пер. Асфальтовый, 8, рядом с ТРЦ «Изумрудный город»).

Время и стоимость билетов: в будни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 12:00 до 20:00. (дети до 3-х лет бесплатно).

Аудитория: 0+.

Спектакль «Хитроумные влюбленные»

В Театре Драмы покажут комедию выдающегося драматурга эпохи Возрождения Лопе де Вега «Хитроумные влюбленные». Наивность и очарование классической «комедии плаща и шпаги» позволили постановщикам назвать её сказкой для взрослых. В которой, конечно же, есть намёк. И даже не один…



Этот спектакль интересен и юным влюбленным и вполне может быть рекомендован для семейного показа. Постановщик — режиссёр из Москвы Димитрий Васильев. Художник — Дмитрий Гребёнкин. Музыку для спектакля написал известный томский музыкант Степан Пономарёв. Балетмейстер — Эдуард Соболь.

Подробности.

Когда и где: 21 января в Томском областном театре драмы.

Время и стоимость билетов: 18:00, 200–250 рублей.

Аудитория: 16+.

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