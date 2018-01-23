Собчак в Томске: встречи с горожанами, визит в мэрию и купание в проруби
В минувшую пятницу, 19 января, Томск посетила участница президентской гонки-2018 Ксения Собчак.
В программу визита вошла встреча с волонтерами и сторонниками в штабе, посещение городской администрации и общежития завода «Ролтом», которое находится в аварийном состоянии. К мэру Томска Собчак удалось попасть не сразу, но после встреча все же состоялась. Главной темой обсуждения стала проблемы томички, ставшей жертвой махинаций с недвижимостью.
Вечером состоялась открытая встреча, где все желающие томичи могли принять участие в обсуждении политической и экономической ситуации в Томской области и России, а также предвыборной программы Собчак.
Томск стал последним городом сибирского тура кандидата «против всех». В его завершении Ксения Собчак окунулась в прорубь на реке Ушайка в томском селе Корнилово.
Картина «Купание Классного Коня»!! Для всех ,кто как и журналисты МК , переживает ,что я купалась в грязной реке,сообщаю: река Малая Ушайка -чистейшая,она идет ДО Томска, ВВерх по течению от Томи ! (Карта прилагается) Здесь было очень много местных людей,сибиряков,с которыми мы потом вместе грелись. Ну а на вопрос «Зачем?» ответ прост: я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами. -40 ,В Сибири ,-это ведь на всю жизнь впечатления! А я люблю жить! Это вам не в Москве купаться😉 И извините,что не с Голым Торсом,сами понимаете:))) Р.S. Для тех, кто будет сейчас искать в модных каталогах стоимость купальника - сразу сообщаю: купила в томской галантерее за 1760 рублей:))
Фото: Алёна Кардаш, Вероника Белецкая