Собчак в Томске: встречи с горожанами, визит в мэрию и купание в проруби

23 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Алёна Кардаш

В минувшую пятницу, 19 января, Томск посетила участница президентской гонки-2018 Ксения Собчак.

В программу визита вошла встреча с волонтерами и сторонниками в штабе, посещение городской администрации и общежития завода «Ролтом», которое находится в аварийном состоянии. К мэру Томска Собчак удалось попасть не сразу, но после встреча все же состоялась. Главной темой обсуждения стала проблемы томички, ставшей жертвой махинаций с недвижимостью.

Вечером состоялась открытая встреча, где все желающие томичи могли принять участие в обсуждении политической и экономической ситуации в Томской области и России, а также предвыборной программы Собчак.

Томск стал последним городом сибирского тура кандидата «против всех». В его завершении Ксения Собчак окунулась в прорубь на реке Ушайка в томском селе Корнилово.

Фото: Алёна Кардаш, Вероника Белецкая

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