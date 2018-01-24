Стань мастером онлайн-шопинга: гид по самым выгодным покупкам в интернете

«Диванный» шопинг — идеальный вариант покупок во время январских распродаж и холодов.

Не нужно выходить из дома в мороз (что особенно актуально сейчас для Томска), есть возможность обдумать покупку и не набрать лишнего, но самое важное — это возможность получить скидки от скидок.

Эксперты МТС/Медиа составили гид по самым выгодным покупкам в интернете.

Мастером онлайн-шопинга может стать любой — для начала просто загляните на сайты или в приложения магазинов, куда вы обычно ходите пешком. Цены в онлайне могут быть существенно ниже, чем в торговых залах. Собираете нужное в виртуальную корзину, оформляете заказ, выбираете способ его получения: самовывоз из магазина (почти всегда бесплатно) или доставка домой (часто бесплатно или бесплатно при покупке от определённой суммы). Платить можно сразу банковской картой, а можно при получении заказа — картой или наличными.

Гуляем по разным сайтам

Удобнее и выгоднее всего покупать в интернете детские товары. Интернет-магазины для родителей и онлайн-представительства крупных детских гипермаркетов (например, «Детский мир») часто делают специальные цены и акции именно для тех, кто предпочитает покупать в интернете. Вряд ли хоть один родитель откажется сэкономить несколько сотен рублей на такой бездонной статье расходов, как покупка детских вещей.

А вот покупать через интернет бытовую технику и электронику не только выгодно, но и разумно. На сайте можно, не торопясь, сравнить преимущества разных моделей, поискать промо-код на скидку, почитать отзывы, посмотреть обзоры и в итоге точно заплатить меньше, чем забирая товар с полки в магазине. Например, в интернет-магазине МТС разница в цене по сравнению с операторскими салонами может достигать десятков процентов.

Интернет — настоящая золотая жила и для книголюбов. Например, помимо сниженных цен на книги, сеть магазинов «Читай-город» в онлайне более щедра на подарки за покупки. Среди бонусов — не только приятные сувениры, но и сами книги. Тут же найдутся рецензии и отзывы. Их можно почитать, а можно и поделиться своими собственными впечатлениями.

Скачиваем приложения

Полезная разновидность онлайн-шопинга — покупки при помощи мобильных приложений. Устанавливать на смартфон программы любимых магазинов выгодно как минимум потому, что о начале распродаж вы узнаете в ту же секунду, как они начнутся, или даже заранее. Искать заветные баннеры или регулярно заходить на сайт не придётся: вы просто получите уведомление об этом на своём смартфоне, где бы вы ни находились.

Приложениями обзавелись почти все популярные магазины одежды и обуви (Zara, H&M, OYSHO, Pull & Bear), парфюмерии («Л’Этуаль», «Иль дэ Ботэ»), многие торговые центры — список почти бесконечный. Откройте магазин приложений на вашем смартфоне и в строку поиска введите название любимой торговой точки: скорее всего, найдётся.

Чаще всего ассортимент товаров и размеров на интернет-распродажах гораздо шире, чем в офлайн-магазине, в который вы ехали, шли, ждали в очередях. Дело в том, что в интернете вам доступен ассортимент всей торговой сети, а не одного филиала. Кстати, многие магазины рассылают в приложениях персональные промокоды на скидку. Воспользоваться ими можно при оформлении очередного заказа.

Быть в курсе скидок — далеко не единственное преимущество приложений. Например, ювелирная сеть SUNLIGHT только за скачивание и регистрацию в приложении дарит 2 000 бонусов, которыми можно частично оплачивать покупки. За это же в подарок вы получите подвеску. Неплохо всего-то за пару кликов, правда?

Магазин Acoolakids дарит скидку 10% всем, кто заказывает детские вещи через приложение или сайт, нужно просто подписаться на их новости. В первом письме вы получите промокод, который нужно будет ввести при покупке.

Многие боятся покупать одежду в интернете: вдруг не подойдёт? Однако часто риск минимален. В некоторых магазинах можно отказаться от покупки после примерки. Иногда только при самовывозе, иногда даже после курьерской доставки на дом. Уточните это заранее.

В интернете можно покупать чуть ли не любые товары, экономя не только своё время, но и деньги. Имея смартфон с мобильным интернетом, устраивайте себе шопинг где угодно. Уже сейчас в вашем смартфоне все магазины — на расстоянии вытянутой руки. Вы с легкостью сравните разные предложения, найдёте аналоги, разыщете любую другую сопутствующую информацию. Если вас всё же занесла нелёгкая в обычный магазин, смартфон вам поможет уточнить, не лучше ли купить такую же вещь в магазине через дорогу.

По материалам МТС/Медиа

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