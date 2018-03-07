Квартира недели. Жизнь в центре города на антресолях

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2018 // Фото: Томский Обзор

Продолжаем искать интересные объявления о продаже недвижимости в Томске.

Примечательными могут быть не только очень дорогие квартиры. Например, эта «однешка» в историческом центре стоит всего 2,25 млн. Нам показалось интересным решение хозяев обустроить под потолком антресоли, которые фактически можно считать еще одной комнатой.

Квартира находится на первом этаже кирпичного дома по адресу: ул. К.Маркса, 2, и занимает площадь 46 м2. Планировка, что называется, распашная: комната в одну сторону от входной двери, кухня — в другую.

В доме очень толстые стены и арочные окна.

Кухня была бы совсем обычной, если бы не лестница, ведущая на антресоли.

Ого, да здесь целая комната! Если верить плану, ее площадь 7,5 м2

Ванная ничем особо не примечательна, но веселенький декор поддерживает общее оранжевое настроение квартиры.

Фото: ru09.ru

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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