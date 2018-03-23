Элитная недвижимость в Томске. Буйство красок и форм

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2018 // Фото: Ru09.ru

В прошлом выпуске «Элитной недвижимости» мы показали вам черно-белую квартиру. Сегодня же хотим добавить в рубрику много-много цвета. Для разнообразия.

В объявлении говорится, что в этой пятикомнатной квартире за 10,5 миллионов на улице Карташова выполнен дизайнерский ремонт. Нам показалось, что каждую комнату делали разные дизайнеры в полном секрете друг от друга. Только так могла получиться такая жизнерадостная сборная солянка.

Гостиная выполнена в розовато-бирюзовых тонах, если фотографии правильно передают цвета. На потолке — круглая конструкция. Подиум, на котором расположена обеденная зона, также имеет округлые очертания.

Из обеденной зоны можно пройти на кухню. Она внезапно оранжевая, с фальшбалками на потолке и множеством декоративных тарелочек на стенах:

Это, кажется, рабочий кабинет. Одна стена в цветочек, другая — в полоску. Наверное, чтобы нравилось и хозяину, и хозяйке:

В спальне победили сдержанные тона и классическая полоска:

Детских комнат в квартире две, и они очень-очень разные. Одна — строгая, в натуральных цветах и без украшений:

Другая — розовая, с романтическими фотообоями и синей вставкой на потолке:

Ладно, вкусы у детей в одной семье могут различаться. Но вы ни за что не догадаетесь, какого цвета может быть ванная комната в такой квартире. Она черно-белая, с декором в виде ромбов. Ну очень неожиданно!

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