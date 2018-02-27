«Томскнефть» продолжает разработку Советского месторождения

27 февраля 2018 / Партнерский материал / Фото: Куст № 257 Советского месторождения

Компания «Томскнефть» продолжает реализовывать производственную программу бурения 2018 года.

6 февраля на Советском месторождении началось бурение нового куста № 257, в мае здесь запланировано строительство еще одного объекта.

Бурильщик Стрежевской экспедиции ООО «СГК-Бурение» Александр Шушарин

Советское месторождение расположено в пойме реки Оби — это природоохранная зона, а значит, здесь требуется особый подход к процессу бурения. Поэтому работы на кусте № 257 ведутся с применением безамбарной технологии. Подрядчик — Стрежевская экспедиция «Сибирской геофизической компании».

— Безамбарная технология не предполагает строительства амбара. Весь извлеченный на поверхность шлам на кустовой площадке не складируется, а сразу вывозится на полигон для обезвреживания и утилизации, — рассказывает руководитель бригады «СГК-Бурение» Эдуард Жолоб.

Для того, чтобы вести строительство скважин по безамбарной технологии, станок на 257-м кусте, претерпел модернизацию — к нему добавили блок для переработки бурового раствора, поступающего из скважины.

Еще одна особенность, влияющая на ход работ на объекте, — высокая вероятность подтопления в период весеннего паводка. Это означает, что подрядчик должен быть готов вести бурение в условиях автономии, когда дорога на куст будет размыта.

— Подготовка к паводку ведется заранее, — говорит Вадим Андреев, главный специалист управления супервайзинга бурения и реконструкции скважин АО «Томскнефть» ВНК. — По мероприятиям, которые составляются на данный момент, планируется установить здесь две сорокакубовые емкости для экстренного складирования шлама и раствора. Предусмотрен завоз на объект дополнительного оборудования, химреагентов, продуктов и питьевой воды, чтобы подрядчик в период распутицы мог продолжать строительство скважин без остановок.

Кроме того, рассматривается возможность применения на площадке и схемы батарейного бурения, при которой сначала строятся кондукторы глубиной порядка 700 метров. Это верхний интервал скважин с самым большим диаметром, и объем выбуренного шлама из него самый большой. Поэтому кондукторы планируется пробурить в первую очередь, до наступления паводка. А с приходом большой воды планируется продолжить бурение каждой колонны ниже кондуктора долотами меньшего диаметра. Здесь объем шлама будет значительно меньше.

Всего на площадке куста № 257 планируется ввести 9 скважин, при этом шесть из них будут с горизонтальным окончанием, что позволит обеспечить нефтеотдачу пласта с нескольких участков.

Бурение на кусте № 257 выполняют две вахты — по шесть человек в каждой. Бригада, которой руководит буровой мастер Эдуард Жолоб, работает давно и признана одной из лучших в «СГК-Бурении». Так, в прошлом году коллектив занял первое место в конкурсе профмастерства, который традиционно проходит между экспедициями Сибирской геофизической компании. Сам Эдуард Жолоб имеет почти 20-летний стаж буровых работ. — Особых проблем при работе на этом объекте не возникло, — отмечает мастер. — Да, были некоторые сбои при начальной стадии запуска оборудования, но это нормальная ситуация — любая система требует отладки.

Главный специалист управления супервайзинга бурения и реконструкции скважин АО «Томскнефть» ВНК Вадим Андреев (слева) и буровой мастер Стрежевской экспедиции ООО «СГК-Бурение» Эдуард Жолоб

В начале мая здесь же, на Советском, планируется начать строительство куста № 252. Работы тоже будет вести Стрежевская экспедиция «Сибирской геофизической компании». На этой площадке запланировано строительство шести горизонтальных скважин — с переходом на 2019 год.

В целом на двух кустах Советского планируется построить 28 скважин — это составляет порядка 17% от общего объема бурения, предусмотренного АО «Томскнефть» ВНК в 2018 году. Также продолжится работа со старым фондом: на двух скважинах планируется провести зарезку боковых стволов — эта технология позволяет не только увеличивать дебит старых скважин и включать в разработку пласты, которые раньше были недоступны или считались нерентабельными, но и восстанавливать продуктивность аварийных скважин.

Советское по праву занимает особое место среди месторождений Томской области. Это старейший и крупнейший нефтяной промысел региона. Его разработка началась еще в 1962 году, с первой пробуренной скважины было получено более 500 тысяч тонн нефти. Долгие годы именно Советское оставалось флагманом нефтяной отрасли нашего региона, на пике его освоения «Томскнефть» добывала здесь до 5 млн тонн нефти. Компания продолжает активную работу на месторождении и сегодня.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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