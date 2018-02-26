Цветы, кружева, драгоценности.

В Томске состоялась свадебная выставка

26 февраля 2018 / Партнерский материал / Фото: Александр Волков

Приближается лето — «высокий» свадебный сезон, к которому большинство молодоженов старается приурочить свое торжество.

А значит, самая пора готовиться к свадьбе: выбирать платье для невесты, бронировать банкетный зал, заказывать кольца.

Узнать о последних тенденциях свадебной моды и оценить лучшие предложения индустрии женихи и невесты Томска смогли на свадебной выставке Wedding Show Tomsk-2018, которая состоялась 11 февраля в ресторанном комплексе «Дворец торжеств».

Более 40 компаний и специалистов, предоставляющих свадебные услуги, с удовольствием консультировали гостей выставки и рассказывали о своих возможностях.

Генеральным спонсором события стала томская компания «Фабрика Золота». В этом году ассортимент фабрики расширился до 1000 вариантов обручальных колец! А фактически здесь могут воплотить в виде драгоценности любую фантазию молодоженов.

Во время свадебной выставки две пары будущих молодоженов выиграли ценные подарки от компании. Победители конкурса от «Фабрики Золота» получили в подарок сертификат на изготовление обручальных колец номиналом 10 тысяч рублей, а «Пара года — 2018» — на роскошные обручальные кольца из белого золота с бриллиантами.

Владимир Олянин Руководитель «Фабрики Золота» Существовала примета, что обручальные кольца должны быть гладкими, тогда и жизнь будет гладкой. Мы же считаем, что жизнь будет гладкой, когда есть взаимоуважение между супругами, а обручальные кольца должны быть красивыми. В современном мире кольца могут быть не только из традиционного красного золота, но и из желтого или белого; с бриллиантами, рубинами, сапфирами. Прежде всего, это драгоценное украшение и для мужчины, и для женщины.

Во время выставки также проходили показы модных коллекций и выступления артистов.

В течение всего дня практически в каждой локации проходили конкурсы: многие гости получили полезные подарки к своему торжеству. А на мастер-классах от экспертов свадебной индустрии молодожены могли совершенно бесплатно открыть для себя некоторые тонкости в организации и проведении свадьбы.

Но главное событие мероприятия — выбор победителей в конкурсе «Пара года». В этом году счастливчиками стали Никита Клишин и Светлана Заева. Они стали обладателями Свадебной чековой книги, каждый чек в которой дает право на получение необходимых свадебных товаров и услуг.

Фото: Вячеслав Смирнов, Александр Волков, Дмитрий Карпушев

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