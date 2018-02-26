Цветы, кружева, драгоценности.
В Томске состоялась свадебная выставка
Приближается лето — «высокий» свадебный сезон, к которому большинство молодоженов старается приурочить свое торжество.
А значит, самая пора готовиться к свадьбе: выбирать платье для невесты, бронировать банкетный зал, заказывать кольца.
Узнать о последних тенденциях свадебной моды и оценить лучшие предложения индустрии женихи и невесты Томска смогли на свадебной выставке Wedding Show Tomsk-2018, которая состоялась 11 февраля в ресторанном комплексе «Дворец торжеств».
Более 40 компаний и специалистов, предоставляющих свадебные услуги, с удовольствием консультировали гостей выставки и рассказывали о своих возможностях.
Генеральным спонсором события стала томская компания «Фабрика Золота». В этом году ассортимент фабрики расширился до 1000 вариантов обручальных колец! А фактически здесь могут воплотить в виде драгоценности любую фантазию молодоженов.
Во время свадебной выставки две пары будущих молодоженов выиграли ценные подарки от компании. Победители конкурса от «Фабрики Золота» получили в подарок сертификат на изготовление обручальных колец номиналом 10 тысяч рублей, а «Пара года — 2018» — на роскошные обручальные кольца из белого золота с бриллиантами.
Существовала примета, что обручальные кольца должны быть гладкими, тогда и жизнь будет гладкой. Мы же считаем, что жизнь будет гладкой, когда есть взаимоуважение между супругами, а обручальные кольца должны быть красивыми.
В современном мире кольца могут быть не только из традиционного красного золота, но и из желтого или белого; с бриллиантами, рубинами, сапфирами. Прежде всего, это драгоценное украшение и для мужчины, и для женщины.
Во время выставки также проходили показы модных коллекций и выступления артистов.
В течение всего дня практически в каждой локации проходили конкурсы: многие гости получили полезные подарки к своему торжеству. А на мастер-классах от экспертов свадебной индустрии молодожены могли совершенно бесплатно открыть для себя некоторые тонкости в организации и проведении свадьбы.
Но главное событие мероприятия — выбор победителей в конкурсе «Пара года». В этом году счастливчиками стали Никита Клишин и Светлана Заева. Они стали обладателями Свадебной чековой книги, каждый чек в которой дает право на получение необходимых свадебных товаров и услуг.
Фото: Вячеслав Смирнов, Александр Волков, Дмитрий Карпушев