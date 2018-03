Выйти из спячки: новые музыкальные релизы, которые помогут томичам проснуться к весне

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2018 // Фото: Pixabay.com

Март уже вот-вот. А что поможет лучше всего постепенно выйти из «спячки» и понемногу открыться весне? Правильно, музыка!

Четыре февральских альбома, которые помогут всем расшевелиться — в нашем обзоре.

Нежелающим просыпаться: Justin Timberlake — «Man of the Woods»

Самый успешный участник бойс-бэнда NSYNC в представлении не нуждается. Настоящее признание, не как симпатичному парню, но талантливому артисту пришло к Тимберлейку с релизом «FutureSex/LoveSounds», где лакшери танцевалки перемежались с милыми балладами. Все это — с сочным полугламурным, немного ретровым саундом. Второй альбом «The 20/20 Experience» вышел уже в 2013 году и его по праву можно считать лучшим релизом Тимберлейка: современные R&B пляски умело сосчитались с атмосферой 50-х, где винтажным аранжировкам и духовым гармонично поддакивали драм-машины. Ах, а как это все спето!

«Man of the Woods» губит абсолютное отсутствие чувства меры. Это и раньше было проблемой: на «FutureSex/LoveSounds» приличное количество затянутых песен, а к «The 20/20 Experience» выходил в тот же год альбом-сиквел, который заметно уступал предшественнику и по сути нужен был только из-за денег. Для нового релиза отсутствие меры является фатальным.

В первые пять композиций запихан и трэп, и современный хип-хоп с его «ббрррА», и гитары с южными мотивами, и роботы с автотьюном. Весь этот цирк технологического ада создает в ушах цифровую мешанину, которую хочется скорее пропустить. Зоопарк продолжается вплоть до трека «Morning Light» с Алишой Киз, где ситуация становится получше.

Вообще, именно здесь, и в течение нескольких песен далее раскрывается потенциал пластинки. Избавь «Man of the Woods» от жанрового обжорства — получится легкий южный и добрый, а главное, очень семейный альбом. Самое обидное то, что все эти некрасивые песни очень красиво спеты — вокальных данных Тимберлейку не занимать. Да и кучу затраченных сил тоже слышно!

Новый альбом попросту невозможно слушать. Если исполнитель пытался таким образом передать замусоренность современной поп-музыки и противопоставить технологическую среду города тихому образу жизни в лесах и деревне, то, наверное, да, ему это удалось. Тогда это в большой степени какой-то арт-проект. Но зритель тут проигрывает в любом случае.

Полусонным: Rhye — «Blood»

Шведский дуэт Rhye неожиданно выстрелил в 2013 году своим дебютным альбомом «Woman». Почва была идеальная — жанр post-R&B, который с легкой руки журналистов прозвали «новым, лиричным» уверенно шагал по радио, а музыка Майка Милоша и Робина Ханнибала иллюстрировало суть явления кристально точно: Rhye создали абсолютно лишенное пошлости воспевание интимной близости как физической, так и духовной. Приятная софт-роковая гитара, тонкие струнные, вступающие ровно в тот момент, когда они больше всего нужны, шумы моря и атмосферные духовые. Но главное тут — андрогинный голос вокалиста и опытного музыканта Милоша, благодаря которому соединяются мужское и женское начало. Ко второму альбому в Rhye остался только Милош и дуэт превратился в сольный проект. Слышен дорогущий продакшн, и все звучит довольно «вкусно», но Rhye упустил нечто важное.

Случилось то, чего стоило остерегаться — «Blood» вульгарнее предшественника. Rhye появились когда-то в нужное время, когда жанр не был замусорен однообразностью, а «Woman» так вообще стоял примером: эклектичность и разнообразие позволяли им петь одну и ту же песню, но каждый раз диву даешься, как они так увлекают. Второй альбом в определенные моменты бьет туда же: богатые и талантливые аранжировки слышны на милой «Feel Your Weight» или завершающей «Sinful».

Но проблема «Blood» в том, что он больше про физическую близость. Песни, пусть хорошо написанные и сыгранные, как-то более срежиссированные. Услышанное больше похоже на красивое кино, чем на откровенный разговор. Согласитесь, эффект абсолютной разный. Тем не менее, релиз 2018 года определенно стоит послушать. Второй альбом Rhye все же элегантен и красив, но былого трепета музыка группы, увы, не вызовет. Помидоры завяли.

Пробудившимся: Franz Ferdinand — «Always Ascending»

Дебютник «Franz Ferdinand» наделал много шума в Англии 2004 года, а песня «Take Me Out» и в остальном мире. Приглаженный, как и весь жанр пост-панк ривайвл, танцевальный рок-н-ролл от британских пижонов, готовых последние деньги потратить на дорогие ботинки или цветы для любимой, покорил всех своей прямолинейностью и близостью ситуаций. А харизма то, харизма какая! Вторая пластинка, которая вышла через год делала все тоже самое, но с попыткой объять и европейскую, и американскую и даже русскую эстетику (только посмотрите на обложку с знаменитым портретом Лили Брик). В 2009 году они еще ближе заигрывали с дэнс-панк мотивами на «Tonight: Franz Ferdinand»

Уже в десятых, когда в 2013 году вышел «Right Thoughts, Right Words, Right Action», группа четко осознала свой статус: да, мы не можем угнаться за модой, почему бы тогда просто не делать хорошую гитарную попсу? Так и вышло. Обратно на танцплощадки их вернули старички из американской группы Sparks, в свое время собаку съевшую на классическом глэм-роке и повлиявшие на многие танцевальные жанры. Совместный релиз «FFS» был похож на большой рок-мюзикл и сразу было понятно, куда будут двигаться Franz Ferdinand.

Сразу отмечу, что «Always Ascending» — хороший альбом. Увы, ему не хватает того, что было в избытке на «FFS» — воздуха. Релиз, на котором группа проделала, наверное, самую глубокую работу по звуку, слишком «танцуется» внутри себя. Для группы, которой эстетика Браво куда ближе, такие вечеринки не к лицу.

Если вы ожидаете пуститься в буги-вуги сразу, то этого сделать не выходит. Одноименная «Always ascending» или «Lazy Boy» в начале слишком механические. Их слушать весело, но не хочется подпевать самому. Настоящий праздник начинается уже к концу, где забавная и крайне острая «Huck and Jim», а также «Feel the Love Go», с безумно странной, но как нельзя лучше бьющей в цель саксофонной партией. Звук всего альбома близок к тому, что делала американская группа Talking Heads к концу 80-тых,

И это ее главный недостаток. Не смотря на то, что былая харизма не растерялась, новый материал постоянно заставляет включать в голове лампочку «где-то я уже такое слышал». Релизы середины такой ассоциации напрямую не вызывали, хотя в своем поле они были молодцы не первые.

Слушая «Always Asanding» печалит тонна потенциала, которая не была, пожалуй, в полной мере реализована. Он выглядит не докрученным. Желающим просто неплохой, веселой и неглупой попсы — самое то. Желающим больше, чем приятного саундтрека для дороги к работе, пройти мимо точно. На альбоме в одной из песен есть строчка «Award for good times goes to you». Иронично, но пластинка сама является одной большой наградой «хорошим временам», что тоже неплохо, на самом деле.

Готовым к весне: MGMT- Little Dark Age

В уже далеком 2007 году хиты «Time to Pretend», «Electric Feel» и, конечно же, «Kids» громили MP3-плееры тогдашней молодежи. Дебютник американского дуэта «Oracular Spectacular» стал неотъемлемой частью нулевых и нео-психоделического движения, которое во всей красе откроется лишь в десятых. MGMT рассказывали на крайне цветастом и доступном языке истории про успех и детство, не впадая как в текстовую, так и музыкальную пошлятину. Именно поэтому уже на следующих альбомах «Congratulations» 2010 года и одноименного группе «MGMT» 2013 года, коллектив намеренно отказался петь хиты, уйдя в сторону поиска новых звуков и рисуя скорее необычные пространства, чем рассказывая сказки.

На радость всех жаждущих, четвертая пластинка «Little Dark Age», выпущенная аж после пятилетнего перерыва, возвращает дуэт на своеобразную поп-сцену. Одноименный, очень готично-медовый сингл въедается слушателю на раз. Будто тающая гитара и нервозный вокал на «When You Die» потеребит нервы, танцевалки «Me and Michael» и «One Thing Left to Try» заставят выйти из оцепенения, а закончится это все театрально смиренными «When You’re Small» и «Hand It Over». Все это будет пронизано восьмидесятническим звуком, с острым влиянием исполнителя Ariel Pink, который помогал в создании альбома. Причем влияние порой ощутимо настолько, будто все композиции написаны совместно с ним.

Местный сюрреализм идеально сыгран. Пожалуй, именно этого немного не хватало пусть и блестящим, но лишенным четкой фокусировки предыдущим двум альбомам коллектива. Теперь же весь баланс выстроен, а четкий уклон в ритмичную стезю не дает проседать материалу. «Little Dark Age» вообще яркий пример альбома, который может написать только опытная команда, не смотря на ее кающеюся простоту.

Пластинка как большая ода умиротворению. Высказывание о том, что «успех» и «неудача» — уж очень относительные понятия, довольно простое, куда ценнее из уст группы, которая сполна ощутила на себе оба результата. MGMT находят на своем четвертом релизе не то вектор, не то точку, от которой можно двигаться в новые, отчасти более ясные, но от этого не менее интересные дали.

Текст: Павел Сотников

Иллюстрации: Яндекс-Музыка, Franzferdinand.com

