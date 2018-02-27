Под знаком черного квадрата.

В ТГУ прошло первое мероприятие Сибирского центра дизайна

27 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Мы уже писали о Сибирском центре промышленного дизайна и прототипирования, который в конце 2017 года появился в Томске.

В феврале состоялось первое крупное мероприятие центра — «Зимняя сессия», во время которой эксперты из Томска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга провели серию мастер-классов и выступили с открытыми лекциями. А 21 февраля в «Точке кипения» прошла презентация СЦД, на которой его команда рассказала о своих целях и планах, а также ответила на вопросы слушателей.

Центр притяжения

Виктор Клименко

Длинное название «Сибирский центр промышленного дизайна и прототипирования» его создатели сокращают до односложного «Центр». И добавляют, что это сокращение несет символическую нагрузку: учреждение находится в самом центре Томска и должно стать центром притяжения дизайнерских сил со всей страны и мира.

— Ни одно коммерческое предприятие, даже если это раскрученная дизайн-студия с компетенциями мирового уровня, не сможет привлечь для решения своих задач большое количество ведущих специалистов из других регионов, — отметил известный промышленный дизайнер Глеб Визель. — У нас, благодаря разработанному Виктором Клименко учебному курсу, такая возможность есть. Это шанс для студентов ТГУ понаблюдать за работой профессионалов и самим принять в ней участие, а для представителей коммерческих фирм — получить услуги, которые раньше были слишком дороги и доступны только в столичном регионе.

Несомненно, техническая база Сибирского центра дизайна также станет предметом особого интереса студентов и специалистов. Для его оснащения ТГУ приобрел фрезерные станки с программным управлением, 3D-принтеры, 3D-сканеры, а также другие ультрасовременные инструменты для промышленного дизайна.

Площадка для диспутов

Александр Уваров

Основа логотипа Сибирского центра дизайна — простой черный квадрат. Или белый — если на черном фоне. И это тоже концептуально, пояснил заведующий кафедрой дизайна ИИК ТГУ Александр Уваров:

— Черный квадрат символизирует безграничные возможности. Это пиксель, с помощью которого можно нарисовать все, что угодно. Это атом, из которого создан мир.

— Создавая центр, мы заранее понимали, что многие наши коллеги будут не очень толерантны к тому, что эта инициатива реализована в Томске, — дополнил коллегу директор СЦД Виктор Клименко. — Действительно, однажды в Екатеринбурге состоялся такой диалог: «Что же у вас такой логотип, — спросил один из заведующих кафедрами в УрГАХУ. — Черненький какой-то?». Тут же в разговор вступил его коллега: «Ты что, это же куб». Нам показалось замечательным, что уже вокруг логотипа рождается диспут. Это вполне отвечает нашей задаче.

Непрерывное обучение

Глеб Визель

По убеждению создателей СЦД, дизайн — это сквозная дисциплина, включенная в абсолютно все сферы деятельности человека. Ему может и должен научиться практически любой человек: и студент, и уже состоявшийся специалист.

В Сибирском центре дизайна можно будет выбрать различные учебные курсы длительностью от 16 часов до нескольких месяцев. Эти курсы адаптированы для представителей разных профессий, имеющих разный уровень подготовки в области дизайна. Их будут вести как постоянные преподаватели центра, так и приглашенные специалисты.

Пользу из существования Сибирского центра промышленного дизайна смогут извлечь и томские предприниматели. Создатели СЦД обещают помочь в устранении практически любой проблемы бизнеса, предложив объективные и экономически целесообразные решения.

— Я столкнулся с тем, что одна из томских компаний выпускает станки, — рассказывает Виктор Клименко. — Они замечательные по своим свойствам, но ужасные на вид. При этом руководство компании представления не имело, что дизайн станка можно заказать кому-то в Томске, а не в Европе или в Китае. Мы изменим эту ситуацию.

Для всей Сибири

Что уникального в Сибирском центре дизайна? Прежде всего — в его открытости, считает руководство. В том, что практически каждый, кто заинтересован в промышленном дизайне, может подключиться к абсолютно любым процессам, происходящим в СЦД.

Ну и, конечно, новейшее оборудование, которым не может похвастаться большинство профильных вузов и даже центров превосходства, связанных с дизайном. И специалисты, которые умеют этим оборудованием пользоваться. И уникальные инновационные образовательные программы, основанные на опыте ведущих дизайнерских школ России.

— Уникальность даже в названии, — подытоживает Виктор Клименко. — Заметьте, это не томский центр дизайна, мы замахнулись на 70% территории России! И это не просто слова: уже сегодня специалисты в ряде сибирских городов изъявили желание с нами сотрудничать: либо приезжать учиться самим, либо передавать свои проекты на исполнение нашим студентам. Для меня лично и для многих моих коллег этот центр — ожившая мечта.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Вероника Белецкая

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