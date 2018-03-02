Из лаборатории в производство.

В ТГУ открылся филиал ассоциации трансфера технологий

2 марта 2018 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

27 февраля в Томске открылся первый региональный филиал Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ).

Ассоциация создана в мае 2017 года «Иннопрактикой» и Роспатентом с целью объединения ключевых участников рынка трансфера технологий: вузов, научных центров, промышленных предприятий, венчурных фондов, институтов развития, технологических брокеров и других организаций инновационной инфраструктуры.

В официальном открытии филиала, которое состоялось во вторник в бизнес-инкубаторе Томского государственного университета (ТГУ), приняли участие заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, исполнительный директор Национальной ассоциации трансфера технологий Егор Шипицын и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

— В современном мире технологии устаревают очень быстро, поэтому нельзя медлить с их внедрением, — сказал Андрей Антонов. — Новые изобретения и разработки нужны не «на полках», а в производстве. В Томской области есть замечательный человеческий потенциал, и наша общая задача — помочь реализовать его таким образом, чтобы он превратился в человеческий капитал.

Томский филиал НАТТ возглавил проректор по инновационной деятельности ТГУ Константин Беляков. Символом филиала стала тройная спираль Г. Ицковица, воплощающая синергию науки, бизнеса и власти.

— Именно это объединение ключевых участников национальной инновационной экосистемы позволит повысить эффективность проектов в области трансфера технологий, — отметил Егор Шипицын.

В свою очередь, университету филиал НАТТ даст не только дополнительные возможности для коммерциализации разработок, но и новый импульс для развития образовательного направления.

— Университет стремится внести свой вклад не только в науку и культуру, но и в экономическое благосостояние территории, на которой мы находимся, — сказал ректор вуза. — Поэтому мы развиваем инновационно-предпринимательский трек в образовании — чтобы всем студентам дать возможность попробовать себя на пути коммерциализации научного знания. К этому способны не более 5% студентов, но возможность примерить на себя эту роль и сделать осознанный выбор должны все. Компетенции ассоциации помогут достроить эту цепочку до компаний, которые нуждаются в инновационных продуктах, а в конечном счете — до потребителя.

Фото: Вероника Белецкая

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