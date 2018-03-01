Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в марте

АВТОР Мария Симонова

Весной все оживает, и томская театральная жизнь в том числе.

В марте на сцене нас ждут абсолютно разноплановые события. Праздничные концерты, капустники, премьера хорошо известного в Томске режиссера и даже гастроли Александринки!

«Вырядились!»

9 марта, 18:00. Томский областной театр юного зрителя

Томский ТЮЗ обычно не делал праздничных концертов в честь 8 марта, а в этом году актеры сочиняют Международный женский вечер. Название «Вырядились!» настраивает на ироничный лад. Показать себя во всей красе актрисы по сюжету концерта решают, когда узнают, что в театр едет режиссер. Правда, еще вопрос настоящий ли он… Но лучшими нарядами и яркими концертными номерами с песнями и танцами его встретят.

Международный женский вечер, как обещают его участники, будет насыщенным. Исполнят песни разных жанров — романсы и французский шансон, народные напевы и современные композиции. Еще в программе танцевальные батлы, диалоги со зрителями и сценические драки. Сценарий для «Вырядились!» написал артист Сергей Парфенов, за режиссуру отвечают Игорь Савиных и Ольга Райх.

Гастроли Александринского театра

12 марта, 19:00. Томский областной театр юного зрителя

Моноспектакль «Звезды» Александринского театра — событие для нашего города неординарное. Еще интереснее, что проект связан с историей Томска! Театральный педагог, профессор, с 1969 года артист Александринки Семён Семёнович Сытник представит в Томском ТЮЗе моноспектакль о своих наставниках Ирине Мейерхольд и Василии Меркурьеве. Эта работа входит в цикл творческих вечеров-воспоминаний «Учителя», посвященных легендарным режиссерам и актерам, проект затеяли в Александринском театре в нынешнем сезоне. Такие спектакли — это лучший «курс» по истории русского театра, когда рассказы звучат из первых уст и от первых лиц. Открыл «Учителей» именно Семён Сытник. О своих учителях — Василии Васильевиче Меркурьеве и Ирине Всеволодовне Мейерхольд — он рассказывает вдохновенно и увлекательно.

Василий Меркурьев, артист и режиссер, после окончания Ленинградского института сценических искусств участвовал в организации театра актерского мастерства (ТАМ), где был заместителем художественного руководителя, актером и режиссером. После работал в Самаре, в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (бывший Александринский театр), параллельно преподавал. Вместе с ним с молодыми студентами-актерами работала жена Василия Меркурьева Ирина Мейерхольд. С 1934 года Меркурьев активно снимался в кино.

Во время войны Василий Васильевич и его супруга поучаствовали в развитии театров Томской области. Очень подробная информация об этом собрана Центром документации новейшей истории. В августе 1941 года семья Меркурьева вместе с Ленинградским театром им. Пушкина эвакуировались в Сибирь, в Новосибирск. А летом 1942 года супругов с шефской помощью отправили в Колпашево — создавать Нарымский окружной драматический театр. Василий Васильевич был в новом коллективе художественным руководителем, режиссером и актером. Он поставил несколько спектаклей, где был занят и актер. Особенно зрители полюбили постановки «Правда хорошо, а счастье лучше» Островского и «Мещан» Горького. У театра не было постоянной сценической площадки и материальной базы. Зимний сезон 1942–1943 он работал в Каргаске, где удалось сыграть более 70 спектаклей. А сформированные в театре агитбригады ездили со спектаклями и концертами в колхозы, рыболовецкие бригады, лесозаготовительные пункты Каргасокского района. В 1944 году Нарымский округ включили в состав вновь созданной Томской области, а Нарымский окружной театр был переведен в Томск, где стал частью Томской драмы.

А Меркурьев с Мейерхольд еще за год до этого вернулись в Новосибирск, по пути посетив Томск. Для этого был повод — именно в наш город был эвакуирован Ленинградский театральный институт. Наши герои побывали в гостях у его директора Николая Серебрякова. После Василий Васильевич еще дважды приезжал в Томск на гастроли. Узнать больше о несвязанной с Сибирью жизнью легендарных людей театра можно на моноспектакле «Учителя: Семен Сытник о И.В. Мейерхольд и В.В. Меркурьеве».

Премьера «Афинские вечера»

25 марта, 19:00. Театр «Версия»

В «Версии» премьера комедии «Афинские вечера». Репетирует ее Наталья Корлякова, прекрасно в наших широтах известная. Она почти 25 лет была главным режиссером Северского театра для детей и юношества, несколько лет параллельно возглавляла Томский ТЮЗ. Ее спектакли сегодня есть в репертуарах почти всех театров Томска и Северска. Не будем погружаться в детали, но в 2015 году Наталья Корлякова ушла из своего родного театра, покинули его и многие артисты. Уже несколько лет она — художественный руководитель Омского театра «Студия» Л. Ермолаевой. И во всех городах ее постановки очень любят зрители — спектакли Корляковой душевные, светлые, вызывающие много эмоций, и смех, и слезы, с запоминающимися актерскими работами. Неслучайно на местных фестивалях «Маска» в номинациях «Лучшая роль» часто побеждали именно актеры Северского театра для детей и юношества.

«Афинские вечера» — комедия по одноименной пьесе российского драматурга Петра Гладилина. По ней есть фильм-спектакль с Ольгой Аросевой в главной роли. Это история одной семьи, местами трагическая, местами комическая. От одного до другого часто один шаг, в жизни смех чередуется со слезами. Но можно не бояться, в этой истории все закончится хорошо. Наталья Корлякова на вопрос «О чем спектакль?» всегда отвечает, что ставит про любовь. В этой истории можно будет поразмышлять, чем настоящая любовь отличается от имитации этого чувства. В главной роли в томских «Афинских вечерах» Людмила Попыванова, актриса томской Драмы. Занят в постановке Сергей Иванов, актер Северского театра для детей и юношества. Прошлой осенью на областном фестивале «Маска» он получил приз за лучшую главную роль. Сценографию и костюмы для постановки сочинила художник из Омска Наталья Степанова.

Капустник в честь Всемирного дня театра

26 марта, 19:00. Томский областной драматический театр

Традиционный фестиваль капустников в честь Всемирного дня театра возвращается в Томск, он пройдет за день до праздника. Тема, на которую будут фантазировать авторы номеров — «Кто Дню театра рад, тот накануне…». Участвовать в вечере могут не только профессионалы, но также любительские, народные, детские театральные коллективы. Заявки от желающих показать свой номер в Томском отделении Союза театральных деятелей принимают до 12 марта. Правда, всех-всех, конечно, не пригласят — сначала отсмотрят номера и выберут достойных.

Общетеатральный капустник обычно длится несколько часов, и, что греха таить, не все выступления получаются искрометными и удачными. Но интерес вечера в том, что многие номера создаются именно для праздника и поэтому неповторимы, увидеть их можно только на этом капустнике. И, как показывает опыт, несколько удачных номеров шуток и запоминающихся шуток случается непременно.

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