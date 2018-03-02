Афиша Томска.

Ожидаемые мероприятия марта-2018 в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2018 // Фото: pixabay.com

Что ожидает нас в культурной жизни Томска в марте, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

«Золушка» с ее фабулой превращения Судомойки в Принцессу, волшебством и чудесами, роскошным балом — настоящее сокровище. Но эту историю можно рассказать и по-другому, как это сделал известный во всем мире балетмейстер Олег Виноградов. Отталкиваясь от драматургического замысла Евгения Щварца, он создал современное прочтение старой истории. Это размышление о духовности и убожестве внутреннего мира, красоте и безобразии, таланте и бездарности.

Когда и где: 10 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 1500 рублей.

Аудитория: 0+.

«Калина красная» — спектакль музыкальный. Музыка дополняет текст Шукшина, раскрывает новые глубинные смыслы, помогает приблизиться к пониманию такой противоречивой и бездонной души русского человека. В исполнении Надежды Бабкиной и коллективов театра звучат лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы, которые образуют целый пласт русской традиционной культуры.

Когда и где: 11 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1 500 — 4 000 рублей.

Аудитория: 16+.

Театр Романа Виктюка со спектаклем «Служанки»

Спектакль Театра Романа Виктюка «Служанки» — настоящая театральная легенда. Пьесу Жана Жене о двух служанках, задумавших погубить своих господина и госпожу, Виктюк поставил согласно желанию автора: все роли в его спектакле играют мужчины. Вопреки рекомендациям Минкульта, премьера спектакля состоялась в 1988 году — и непросто состоялась, а прошла с грандиозным успехом! Она стала эпохальным театральным событием и заявила себя как манифест новой театральности.

Когда и где: 19 марта в Томском областном театре драмы.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1 200 — 3 000 рублей.

Аудитория: 16+.

21 актер на одной сцене, используя лишь язык тела, расскажут 21 историю — о встречах и расставаниях, об ожиданиях и обманутых мечтах.

Когда и где: 27 марта в Томском областном театре драмы.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1 400 — 3 000 рублей.

Аудитория: 16+.

КОГДА и ГДЕ: 5 марта в пространстве «Арбат»

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 850 рублей

АУДИТОРИЯ: 16+

ОПИСАНИЕ: Действие спектакля разворачивается в аэропорту, он повествует о взаимоотношениях мужчины и молодой женщины, их роли сыграют заслуженный артист РФ Александр Постников и актриса томского театра драмы Олеся Казанцева. За музыкальное сопровождение будет отвечать томский музыкант Алексей Лермонтов.

Концерты

Вас ждет обновленный сет-лист, проверенные временем «арийские» боевики и баллады впервые прозвучат с симфоническим оркестром!

Когда и где: 2 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1 400 — 4 000 рублей.

Аудитория: 16+.

Зажигательные танцы, таинственные звуки ночей в садах — музыка, рождающая любовь. Таким будет вечер для тех, кто придет на этот концерт и перенесется в мир, где о таинствах любви и страсти, говорят языком звуков и пластики.

Когда и где: 9 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 600 — 2 500 рублей.

Аудитория: 12+.

Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы.

Когда и где: 14 марта в БКЗ Томкой филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1 400 — 4 000 рублей.

Аудитория: 12+.

«Эпидемия» готовит новую, уже четвёртую по счёту, метал-оперу, которая свяжет воедино все предыдущие части и даст ответы на вопросы, оставшиеся у поклонников после альбома «Сокровище Энии».

Когда и где: 27 марта в байк-клубе «Варяг».

Время и стоимость билетов: 20:00, 800 — 1 500 рублей.

Аудитория: 12+.

«The Armed Man» (Вооруженный человек) — произведение английского композитора Карла Дженкинса, имеющее подзаголовок «A Mass for Peace» («Месса мира»). «Месса мира» — это антивоенное произведение, основанное на католической мессе, которую Дженкинс объединяет с другими источниками: например народной песней XV века L’homme arm (с фр. — «Вооружённый человек»), давшей название всему произведению.

Дженкинс стремился сделать своё сочинение мультикультурным, подчеркивая тем самым универсальность основной антивоенной идеи.

Исполнители — хоровая капелла ТГУ.

Когда и где: 28 марта в ЦК ТГУ.

Время и стоимость билетов: 19:00, от 200 рублей.

Аудитория: 12+.

Кино

Фантастический фильм «Излом времени»

В центре сюжета находится юная Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоят путешествия во времени и знакомство со странными мирами.

В главных ролях: Риз Уизерспун, Крис Пайн, Гугу Эмбата-Ро, Леви Миллер, Беллами Янг, Майкл Пенья, Минди Кейлинг, Зак Галифианакис, Роуэн Бланчард, Опра Уинфри

Когда и где: с 8 марта в «Киномаксе», Fакел, Goodwin Сinema и Kinopolis

Аудитория: 6+.

Приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт»

Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.

В главных ролях: Алисия Викандер, Ханна Джон-Кэймен, Уолтон Гоггинс, Доминик Уэст, Кристин Скотт Томас, Ник Фрост, Дэниэл Ву, Эмили Кэри, Александр Виллауме, Хелена Холмс.

Когда и где: с 15 марта в «Киномаксе», «Октябре», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Драма «Леди Бёрд»

Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своё место в мире и пытается быть не похожей на других. Её волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит её называть. И главная её мечта — вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.

В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Тимоти Шаламе, Одейя Раш, Лукас Хеджес, Кэтрин Ньютон, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Трэйси Леттс, Даниэль МакДональд.

Когда и где: с 15 марта в «Киномаксе» и Goodwin Сinema.

Аудитория: 18+.

Фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж 2»

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается…

Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

В главных ролях: Джон Бойега, Ринко Кикути, Скотт Иствуд, Кэйли Спэни, Цзин Тянь, Адриа Архона, Чарли Дэй, Берн Горман, Дастин Клер, Ник Е. Тарабэй.

Когда и где: с 22 марта в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Сinema.

Аудитория: 12+.

Фэнтези «Я сражаюсь с великанами»

Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

В главных ролях: Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс, Дженнифер Эль, Ноэль Кларк, Сиара О’Каллаган, Рори Джексон, Сидни Вэйд, Аманда Стюарт, Эйдин Уайлд

Когда и где: с 29 марта в Kinopolis и Goodwin Сinema.

Аудитория: 12+.

Выставки

Здесь вы узнаете самое важное и самое главное для понимания нашего происхождения. На выставке представлены ключевые стадии эволюции человека за последние семь миллионов лет со времени расхождения линий наших предков и предков других современных обезьян.

Когда и где: до 15 апреля в Томском областном краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, 100 — 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Выставка представляет эстампажи петроглифов, выполненные на ткани и бумаге различного формата, от 15×20 см. до 1,5×1,5 м. Все экспонаты сопровождаются документальными фотографиями и пояснительными текстами.

На петроглифах изображены сюжеты, иллюстрирующие мировоззрение древнего населения: древо жизни, сцены охоты на животных, древние животные-тотемы. В целом, петроглифы Алтая иллюстрируют трехступенчатое восприятие мира древними тюрками.

Когда и где: до 25 марта в Томском областном художественном музее.

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 11:00 — 19:00, 50 — 70 рублей.

Аудитория: 12+.

В экспозицию вошли более сотни живописных и графических работ, а также многочисленные эскизы мозаик и витражей. Организаторы выставки, создавая столь масштабную экспозицию стремились дать зрителю как можно более полное представление о творчестве одного из немногих монументалистов нашего города, большого и замечательного художника Николая Беглюка.

Когда и где: до 12 марта в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Общество

Валентина Вольф — молодой томский дизайнер. Помимо показа всех гостей ждет развлекательная программа, мастер-класс, фуршет и вечеринка-общение.

Когда и где: 3 марта в коворкинге «Точка кипения».

Время и стоимость билетов: 18:00, вход бесплатный по пригласительным билетам.

Аудитория: 12+.

Здесь будет много уникальных и душевных подарков от мастеров и компаний Сибири. А цветочная фотозона, упаковка подарков и творческие мастер-классы для детей и взрослых будут бесплатными.

Когда и где: 3 и 4 марта в Teatro.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Шесть этажей с творческими компаниями бизнес-центра «Горизонт» объединились для проведения грандиозного Spring fest и 9-ого маркета Высоко!

КОГДА и ГДЕ: 3 марта в бизнес-центре «Горизонт»

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 11:00, вход свободный

АУДИТОРИЯ: 0+.

Приглашаются семьи с детьми от 1,5 до 4 лет. В программе: весенние музыкальные игры, запечные сказки, уличные шалости и забавные мастерилки. Также гостей праздника ждет чаепитие со вкусностями и блинами.

Когда и где: 4 марта в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 12:00, 300 рублей.

Аудитория: 0+.

На маркете будет представлен большой ассортимент украшений, одежды, дизайнерских аксессуаров, украшений, предметы интерьера, игрушки, вязаные изделия дизайнеров и еще много интересного.

Когда и где: с 7 по 13 марта в СМАЙЛ city.

Время и стоимость билетов: 10:00- 22:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Международный женский вечер «Вырядились!»

Юмористическая концертная программа от актеров Томского ТЮЗа подарит поистине праздничное настроение и надолго зарядит позитивом. Актуальный и иронический сюжет наполнен вокальными и танцевальными номерами, теплыми словами и живыми эмоциями.

Когда и где: 9 марта в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 16+.

Шесть рассказчиков и шесть житейских историй на заданную тему + история от Мистера Иск. Авторы — люди из зала, ваши друзья, соседи, те, кого вы читаете в соцсетях, или о ком вы даже и не слышали.

Когда и где: 17 марта в «Моё кафе».

Время и стоимость билетов: 19:00 — 22:00, 420 рублей.

Аудитория: 16+.

Вас ждут истории, основанные на реальных музейных предметах, источниках, документах, рассказанные при помощи иммерсивного театра. Он заставляет вас обострить все чувства, прочувствовать действо каждой клеточкой. Почти всегда зрителям будет предложено закрыть глаза для обострения ощущений. Во второй части состоится мини-концерт живой музыки, а в третье — спектакли, созданные участниками. Любой человек или группа людей может заявиться со своей историей и рассказать ее на музейной сцене театральным языком.

Когда и где: 17 марта в Томском областном краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 рублей

Аудитория: 16+.

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