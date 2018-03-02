Еда. Рецензии.

Ужин в гриль-кафе «Шеломок»

2 марта 2018 / Фото: Мария Симонова

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Прежде «Шеломок» располагался в подвале на проспекте Кирова и был весьма популярен.

Летом 2017-го заведение затеяло переезд и заново открылось уже осенью и на Учебной. Мы решили, что пора посмотреть, каким стало гриль-кафе на новом месте.

Где: Ул. Учебная, 46, по соседству с ТЦ «СмайлСити». Кафе открыто с 10 утра по будням и с 11 в выходные до полуночи.

Интерьер: Прежде «Шеломок» был харчевней с деревянной мебелью и своей колоритной атмосферой. Теперь кафе располагается на втором этаже в свежем после ремонта помещении. Светлые тона, мягкие диваны, огромные окна, просторно. Но пока не обжито, не хватает интересных деталей и очень мало посетителей.

Меню: Их два. Прямо на столе — подборка блюд на каждый день по приятным ценам. Похоже на бизнес-ланч, но вариантов больше, и действует меню в любое время. Также гостям приносят внушительный фолиант, где огромный выбор блюд и напитков уже по другой стоимости.

В мини-меню мы обнаружили салаты от 37 рублей. Среди них и классический «Цезарь», и местный «Томич» (с сыром, копченой куриной грудкой, картофелем, морковью, яйцом), и простые овощные варианты. Первого (от 62 рублей) тоже немалый выбор: есть крем-супы, лагман, уха, постные версии традиционных супов. Горячие блюда обойдутся от 139 рублей, они разноплановые — есть и сэндвич, и паста, и домашние котлеты, и восточная лапша.

Формат заведения — гриль-кафе, поэтому в меню отдельно есть предложения «блюд на углях из охлажденного мяса». Цены от 189 рублей, есть стейки из конины и чавычи, домашняя колбаса из телятины. Гарниры от 22 рублей, традиционные. Отдельно предлагаются варианты для завтрака, цены — от 42 рублей. Еда узнаваемая, похожая на домашние завтраки — каши и блюда из яиц. Напитки тоже без особых изысков — чаи, сок, морс, вода. Натуральный кофе — за 129 рублей. К чаю можно взять блинчик или «пирог дня» — в наш визит в его роли выступали приготовленные в духовке сырники. Цены — от 52 рублей.

Что касается большого основного меню, то оно начинается с холодных закусок. Цены от 52 рублей — во столько гостям обойдется лимон. Всевозможные строганины из рыбы заметно дороже — от 549 рублей. Есть экзотические спецпредложения вроде охотничьей тарелки. За 1799 рублей вам подадут копченого и вяленого лося, оленя, косулю и копченую утиную грудку.

Салаты от 59 рублей, частично пересекаются со спецменю, но стоят дороже. Из колоритных вариантов можно попробовать, например, «Острог» с копченым лосем и сельдереем. Также предлагают «Цезарь» с копченой олениной, сугудай из муксуна, в общем, выбор сибирской экзотики хорош. Из сытных блюд в кафе есть пасты. От 249 рублей, из наиболее любопытных — паста со сморчками и ракушечная (с куриной грудкой, ветчиной и фундуком). Горячие закуски в основном представлены в виде жульенов, также есть лисички, томленые в сливках, которые стоят от 239 рублей. Из супов (от 169 рублей) самый интересный вариант — борщ из лося с лисичками.

Горячие блюда в кафе бывают из курицы (от 279 рублей) — здесь и отбивная по-милански, и чоу-мейн из курицы. Отдельно сгруппированы по каждому виду мяса блюда, приготовленные на древесных углях (от 349 рублей). В основном это шашлыки и котлеты, часто дополняются гранатовым соусом. Представлены и блюда из рыбы, телятины, свинины, баранины, оленины, лосятины (в том числе манты и губа лося), медвежатины, косули. На блюда из непривычных видов мяса цены в среднем от 629 рублей. В общем, выбирать можно очень долго. Гарниры — от 39 рублей, есть жарехи с разными видами грибов. К чаю можно выбрать сладкие и несладкие блинчики (от 139 рублей), яблочные оладьи с джемом, фруктовые десерты (от 60 рублей), мороженое (от 99 рублей).

Кофе в двух меню совпадает. Выбор не очень большой — каких-то авторских вещей не делают, но предлагают разные сорта кофе как основу. Чайная карта большая, чайник — от 100 рублей. Среди любопытного — калмыцкий соленый чай: в зеленый чай добавляют соль, молоко и лавровый лист. Также из безалкогольных напитков можно выпить свежевыжатые соки (от 119 рублей), молочные коктейли (от 99 рублей), смузи (от 149 рублей), безалкогольные коктейли (от 89 рублей). Выбор алкогольных коктейлей больше, цены — от 149 рублей, в основном классика вроде мохито, но есть и менее известные варианты.

Из крепких напитков в кафе найдется водка (от 68 рублей), большой выбор виски (от 125 рублей). Также есть бренди (от 130 рублей), коньяк (от 120 рублей), ром (от 160), текила (от 175). Вермут — от 50 рублей. Бутылка простого российского игристого обойдется в 390 рублей (представлен и брют!). Вина из России (хороший выбор «Фанагории»), Грузии, Испании, Африки, Аргентины, Франции, Италии, Чили. Брать можно от 50 мл, цены от 35 рублей. Пиво только наше, томское, от 100 рублей за бутылку. Закуски к пиву — от 39 рублей, есть и сухарики, и всяческий картофель, и чебуреки с мясом.

Еда: Признаться, мы весьма утомились и запутались, пока изучали такое огромное меню. В итоге сделали заказ из его мини-версии — оно лаконично, да и цены очень привлекательные, причем выбрать есть из чего, блюда небанальные. Нам приглянулась уха из семги, омуля и карпа, чоу-мейн с опятами и овощами, блинчики с джемом и коктейль «Леди Чаттерлей». Уже позднее продегустировали вино: заказали по 50 мл двух видов полусладких красных грузинских — «Алазанскую долину» и «Киндзмараули».

Готовили еду и коктейль некоторое время, мы уже успели понять, что серьезно проголодались. Уху из семги, омуля и карпа (119 рублей) принесли одновременно с коктейлем (169 рублей). В уху было очень щедро добавлено зелени, что придало ее вкусу некий весенний колорит. Рыбы тоже обнаружилось немало. Правда, она была с костями, что мешало ее есть, но иначе, видимо, никак. В целом суп понравился — вкусно, достаточно сытно и, благодаря зелени, сочно.

Коктейль «Леди Чаттерлей» состоял из вермута, джина, апельсинового сока, блю-кюрасао и сахарного сиропа и льда. Цвет в таком сочетании оказался не ярко-голубым, а эффектно-зеленым. Лед уже был растаявшим, в бокале его не наблюдалось, но коктейль получился прохладным. Сахарного сиропа не чувствовалось, было неприторно. Вкус любопытный, напиток некрепкий. Порадовала цена: в других заведениях сравнимые по составу и объему коктейли мы в последнее встречали рублей за 300, а не за 169.

Потом подали чоу-мейн с опятами и овощами (199 рублей). Порция очень внушительная. Это блюдо, популярное в китайской кухне. В кафе «Шеломок» его делают из бобовой лапши «Ашлянфу», опят, болгарского перца, сельдерея, имбиря, моркови, лука, соевого соуса. Нельзя сказать, что остро, но вкус очень своеобразный, сочетание имбиря и сельдерея с болгарским перцем и грибами неординарное и для нас было новым. Лапша плоская и тонкая, прозрачная. Не жирно, но в целом блюдо все равно получается очень сытным. Грибов много. Впрочем, всего немало и все гармонирует. Было вкусно, но целиком блюдо мы не осилили. Слишком большое.

Блинчики с джемом (62 рубля) — обычные, какими-то выдающимися качествами не обладают. Больше них понравился джем, который делают в кафе. Он брусничный, по вкусу очень натуральный, ягоды больше, чем сахара.

К блинам мы заказали два варианта вина — мини-порции позволяют запросто устроить дегустацию и не мучиться с выбором. Мы взяли два красных полусладких грузинских вина — «Алазанскую долину» (55 рублей) и более прославленный «Киндзмараули» (65 рублей). Чтобы мы не запутались, где какой сорт, к бокалам приклеили бумажки с буквами. Сравнив два варианта, выяснили, что нам больше по душе «Алазанская долина» — нас она привлекла своим ощутимым душистым виноградным запахом и ярким вкусом того же винограда.

Счет: 669 рублей за уху, сытное горячее блюдо, блинчик с джемом, алкогольный коктейль и две небольших порции грузинского вина.

Итого: Непонятно, почему в кафе-гриль «Шеломок» до сих пор так пусто. Еда вкусная, выбор огромный, девушки приветливые, а цены для Томска поразительно низкие. Да, не очень атмосферно, но тихо и спокойно, что иногда тоже плюс. Зайти сюда определенно стоит — и ради «экономичных посиделок», и экзотических блюд из таежного мяса, и бесед за дегустацией вина.

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