Ищем подарки: 8 гаджетов на любой вкус и кошелек к 8 марта

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 6 марта 2018 // Фото: pixabay.com

Согласитесь, любой человек будет рад гаджету в подарок.

Если 8 марта — тот самый праздник, когда вы собираетесь приобрести для второй половинки, мамы, дочки или другой представительницы прекрасного пола желанную коробочку, этот обзор от экспертов МТС поможет.

Xiaomi Redmi Note 5A: эталон доступного смартфона

Компания Xiaomi стала популярной благодаря гаджетам с топовыми характеристиками по низкой цене. Новый Redmi Note 5A — как раз из таких.

Это большой смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем, очень шустрым процессором, 16 ГБ памяти (её можно увеличить, вставив microSD) и 13-мегапиксельной камерой. Любительницы селфи останутся довольны — помимо хорошей «фронталки» на 5 Мп в Redmi Note 5A есть полноценная вспышка для автопортретов в темноте и 36 бьюти-фильтров! Причём всё это работает на таком мощном аккумуляторе, которого, по заверениям производителя, хватит на 11 дней в режиме ожидания.

Купить Redmi Note 5A можно за 8990 рублей.

Honor 9 Lite: золотая середина безрамочных смартфонов

Безрамочные дисплеи уже перестали быть уделом только лишь дорогих устройств. Honor 9 Lite — представитель нового «среднего класса» смартфонов, характеристики которого устроят большинство пользователей.

Девушкам понравится его стеклянный корпус, красиво переливающийся на свету. В царстве однотипных чёрных и белых расцветок смартфонов Honor 9 Lite выгодно выделяется наличием модели в синем исполнении. Однако хороша не только «одёжка», но и всё остальное. 5,65-дюймовый дисплей, с которым удобно использовать смартфон одной рукой, мощный восьмиядерный процессор, 32 ГБ памяти и NFC для бесконтактной оплаты. Ну и «контрольный выстрел»: в аппарате сразу четыре камеры — две «фронталки» для создания выразительных селфи с размытым задним фоном и две основные для портретного режима.

Купить Honor 9 Lite за 14 990 рублей.

Если есть запрос на смартфон побольше — стоит обратить внимание на увеличенную версию 9 Lite — Honor 7X. Он получил внушительный 5,9-дюймовый безрамочный дисплей, идеально подходящий для просмотра видео, и металлический корпус. Особенно здорово смотрится эта модель в красном исполнении.

Huawei P Smart: металлический безрамочник

Huawei P Smart по характеристикам почти не отличим от Honor 9 Lite, однако исполнен в металлическом корпусе и обладает несколькими интересными фишками — например, здесь можно открывать и работать сразу в двух приложениях. Нажатием одной кнопки экран делится на две части, так что получится смотреть фильм и одновременно переписываться в чате.

А ещё Huawei обеспечил новинку самой свежей версией «зелёного робота» — Android 8.0 Oreo. Не все последние флагманы получили обновление до этой прошивки, а P Smart уже щеголяет с «восьмёркой».

В подарок к смартфону в онлайн-магазине МТС можно выбрать аксессуары на сумму 2500 рублей — приятный бонус к хорошему аппарату. Стоит он 14 990 рублей.

У P Smart также есть «старший брат» — модель Huawei Nova 2i. Она получила большой 5,9-дюймовый дисплей, который идеально подойдёт для просмотра видео, 64 ГБ памяти и аккумулятор на 3340 мАч. В случае покупки по акции можно получить ещё больше аксессуаров — на сумму 3000 рублей.

Samsung Galaxy A3 2017: компактный смартфон, защищённый от воды

Найти небольшой смартфон, который уместится в миниатюрной женской руке, сейчас непросто. Производители соревнуются, выпуская каждый год всё больше гигантских гаджетов. Samsung Galaxy A3 2017 — один из немногих компактных девайсов.

При этом маленький телефон предлагает большие возможности. A3 2017 защищён от воды и пыли по стандарту IP68 — с ним можно купаться, лежать на пляже, разговаривать под дождём, не беспокоясь, что это выведет его из строя. Девушек точно порадуют отличные камеры, 16 ГБ внутренней памяти с возможностью её увеличить с помощью карты, мощный процессор и красивый стеклянный корпус с большим выбором расцветок. Вдобавок есть поддержка Samsung Pay — можно использовать гаджет вместо банковской карты даже в тех терминалах, где бесконтактная оплата не предусмотрена. Сейчас при покупке Samsung Galaxy A3 в розничной сети МТС вы получаете полгода бесплатной связи на тарифе «Smart Забугорище».

Купить Samsung Galaxy A3 за 16 990 рублей.

Apple iPad 2017: самый доступный iPad

А что, если не смартфон, а планшет? Apple iPad 2017 — планшет в тонком металлическом корпусе. Внешне он похож на другие модели iPad, однако оснащён чуть менее мощным «железом». Впрочем, в плане производительности недорогой планшет даст фору подавляющему большинству других подобных устройств, представленных на рынке.

На планшете удобнее смотреть фильмы и сериалы, читать книги, так что для многих самым важным аргументом станет убойная автономность Apple iPad — его практически невозможно разрядить даже в том случае, если его не выпускать из рук весь день. Модель получила яркий 9,7-дюймовый экран Retina, мощный процессор Apple A9, качественную 8-мегапиксельную камеру и стереодинамики. Дополняет картину сканер отпечатков пальцев Touch ID, который позволяет мгновенно разблокировать iPad и защитить личные данные в приложениях. В качестве бонуса при покупке Apple iPad 2017 вы получите кэшбэк 2000 рублей на «Кошелёк МТС Деньги». Цена удовольствия — 21 890 рублей.

Samsung Galaxy A8: безрамочный смартфон с двойной селфи-камерой

Если вы хотите удивить представительницу прекрасного пола безрамочным смартфоном Samsung, но к Galaxy S9 морально не готовы, Galaxy A8 — отличный вариант.

Итак, здесь есть «безграничный» экран, занимающий почти всю фронтальную панель, двойная фронтальная камера с функцией «живой фокус» — можно настроить размытие фона в процессе фотографирования или уже на готовом снимке, фокусируясь на себе и ваших друзьях. Вот здесь мы подробно писали о других возможностях смартфона, которые, несмотря на то что он вышел в прошлом году, отнюдь не утратили свою актуальность. Вдобавок при покупке смартфона Samsung Galaxy A8 и A8+ вы получаете год бесплатной связи на тарифе «Smart Забугорище».

Купить Samsung Galaxy A8 за 34 990 рублей.

Honor View 10: флагман 2018 года за полцены

5,9-дюймовый дисплей без рамок, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, аккумулятор ёмкостью 3750 мАч, двойная камера с двукратным зумом и возможностью делать модный эффект «боке»… Honor View 10 по некоторым параметрам превосходит самые новые модели Apple и Samsung, а стоит при этом дешевле.

Смартфон не зря назвали флагманом 2018 года — в нём собрали все последние громкие изобретения, включая разблокировку экрана по лицу владельца, быструю зарядку и даже переводчика с искусственным интеллектом. В общем, не устареет он ещё очень долго.

Если оформить на Honor View 10 предзаказ в интернет-магазине до 4 марта, вы получаете недорогой смартфон с 4G в подарок! Сколько же это всё стоит, спросите вы? 34 990 рублей.

Apple iPhone 8: стеклянная классика

Смартфоны Apple в представлении, в принципе, не нуждаются, а iPhone 8 можно смело назвать прекрасной классикой. В его арсенале долгожданная поддержка беспроводной зарядки, камеры с поддержкой дополненной реальности и многое другое. Подробнее о нём можно прочитать здесь.

Чтобы покупка смартфона стала ещё приятней, поучаствуйте в акции по возврату кэшбэка в сумме 4000 рублей на «Кошелёк МТС Деньги». Это реальные деньги, которые можно потратить на покупки и платежи в интернете. Акция также действует и на другие устройства Apple — iPad 2017, iPhone 7, 7 Plus, 8 Plus и X. Цена на iPhone 8 стартует от 50 990 рублей.

По материалам МТС/Медиа

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