Нефть палеозоя будут искать «Газпромнефть» и ТПУ

7 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Газпромнефть-Восток»

5 марта «Газпромнефть-Восток» и Томский политехнический университет подписали соглашение о совместном изучении палеозойских залежей нефти в Томской области.

Подписи в документе поставили генеральный директор предприятия Виктор Мисник и ректор вуза Петр Чубик.

Результатом долгосрочного проекта должна стать эффективная технология разведки месторождений и добычи нефти из палеозойского горизонта. Это глубоко залегающие, труднодоступные залежи древней нефти, разработка которых только начинается.

«Газпромнефть-Восток» имеет опыт разработки палеозойских отложений на Арчинском и Урманском месторождениях. Основная проблема в том, что пока не существует достоверных инструментов для поиска и оценки извлекаемых запасов в залежах доюрского периода. Решить эту проблему нефтяники и планируют решить в содружестве с учеными.

— Вместе с ТПУ мы надеемся предложить нефтедобывающей отрасли методику оценки ресурсной базы доюрского комплекса углеводородов, сказал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник. — Она будет использоваться не только на территории Томской области, но и в других регионах России. Надеюсь, что в будущем с привлечением научного потенциала мы сможем найти метод, который позволит начать полномасштабную разработку этих пластов.

Ректор ТПУ Петр Чубик пояснил, почему исследования палеозойского горизонта было решено проводить именно в его вузе:

— Томская область является уникальной природной лабораторией, где присутствуют почти все типы месторождений палеозойской нефти, имеющиеся в других регионах нашей страны. А Томский политех стал первым вузом за Уралом, где в 1901 году началась подготовка инженерных кадров, а в 1952 году — геологов-нефтяников. Среди наших выпускников около 450 первооткрывателей месторождений. Очень хотелось бы, чтобы их было больше, но уже на принципиально новой основе. Сегодня в поиске нефти помогает не компас и геологический молоток, а геоинформационные технологии и искусственный интеллект.

Также на подписании соглашения присутствовали представители администрации Томской области: заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова и замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

— «Легкая» нефть на территории Томской области практически закончилась. И если не начать работать с трудноизвлекаемыми запасами, к 2025 году добыча может упасть в два раза, — сказал Шатурный. — Компания «Газпромнефть-Восток» и научно-образовательный комплекс в лице Томского политехнического университета присоединились к инвестиционному проекту Администрации Томской области. Надеюсь, что наша совместная работа поможет дать второе дыхание нефтедобывающей промышленности региона и позволит сохранить добычу нефти в Томской области на уровне 10 млн тонн в год в ближайшее десятилетие.

В марте 2014 года между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и администрацией Томской области было подписано соглашение о создании на территории Томской области федерального опытного полигона по разработке технологий для поиска и освоения ТРИЗ. Проект «Палеозой», который реализует «Газпром нефть» на территории Томской области, представляет интерес не только с научно-исследовательской, но и коммерческой точки зрения. Основная задача — это внедрение новых технологических подходов и системный анализ их эффективности для оценки ресурсного потенциала и прогноза продуктивных интервалов в отложениях доюрского комплекса Томской области. В результате должна быть создана эффективная технология поиска потенциально перспективных объектов в отложениях доюрского комплекса, которую можно будет масштабировать и на другие области интересов «Газпром нефти» в Западной Сибири.

Более подробно о трудноизвлекаемой нефти и проекте «Палеозой» можно прочитать в лонгриде «Томского Обзора».

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