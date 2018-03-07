Афиша Томска.

8 марта и выходные

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2018 // Фото: pixabay.com

Как провести 8 марта и следующие за ним длинные выходные — в нашем обзоре.

Выставка авторских кукол и акварели Тамары Гавриленко

Тамара Ивановна Гавриленко — художница, мастер-кукольник, педагог. Её художественные работы — яркое отражение её мыслей отношений с миром и людьми.

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Когда и где: до 13 марта (кроме 8 числа) в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, 50 рублей.

Аудитория: 0+.

Драма «Проект Флорида»

Драма рассказывает историю 6-летней девочки Муни и ее матери Хейли. Живут в дешевом мотеле «Волшебный замок». Жизнь его обитателей не является безоблачной. Большинство из них — матери-одиночки, которым приходится тяжело работать, чтобы содержать своих детей.

Финансовые затруднения не помешали Муни и ее друзьям провести насыщенное приключениями лето. Вместе они пробираются в местный парк развлечений, катаются на аттракционах и выпрашивают лакомства у продавцов. Помешать их приключениям могут только родители или строгий надзиратель Бобби (Уильям Дефо).

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Когда и где: 8, 9 и 10 марта в «Аэлите».

Стоимость билетов: 150 рублей.

Аудитория: 16+.

Весенний сорока маркет

На маркете будет представлен большой ассортимент украшений, одежды, дизайнерских аксессуаров, украшений, предметы интерьера, игрушки, вязаные изделия дизайнеров и еще много интересного.

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Когда и где: 8, 9, 10 и 11 марта в ТЦ «МираМикс».

Время и стоимость билетов: 10:00 — 22:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Праздничная программа «Сегодня праздник у девчат»

Гости праздника попадут в импровизированную кофейню с веселым названием «Сегодня праздник». Здесь всегда царит атмосфера радости, весны и романтики. Здесь люди встречаются, влюбляются, ссорятся и мирятся. С ними происходят разные забавные перипетии, из которых они выходят с улыбкой на лице.

В концертную программу войдут популярные песни разных лет, репризы и юмористические сценки.

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Когда и где: 8 марта в Томском областном театре драмы.

Время и стоимость билетов: 19:00, 200 — 400 рублей.

Аудитория: 12+.

Концерт «Женщина. Любовь. Весна»

В программе: лучшие лирические песни из репертуара томских композиторов и душевные, весенние стихи поэтов.

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Когда и где: 9 марта в Томском областном Доме искусств.

Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Семинар-концерт «Музыка сердца»

В эти выходные пройдет двухдневный семинар-концерт группы «Сердце устремления»(Aspiration-Heart). Этот певческий дуэт уникален тем, что соединил в одно целое концертные программы и одухотворенную практику по раскрытию внутреннего потенциала человека.

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Когда и где: 9 и 10 марта в школе «Виртуозы».

Время и стоимость билетов: 18:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Юмористическая программа «Вырядились!»

Юмористическая концертная программа от актеров Томского ТЮЗа подарит праздничное настроение и надолго зарядит позитивом. Актуальный и иронический сюжет наполнен вокальными и танцевальными номерами, теплыми словами и живыми эмоциями.

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Когда и где: 9 марта в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: 18.00, 300- 500 рублей

Аудитория: 16+.

Творческая встреча «Медленный шелковый путь: воображая Азию»

Куратор и исследователь современного медиа-искусства Ми Ю представит идеи и материалы своего долгосрочного исследования художественного конструирования образов Великого шелкового пути как торговой артерии, исторически соединившей не только территории, но и исторические эпохи — от средневековья до современности позднего капитализма.

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Когда и где: 9 марта в СФ ГЦСИ.

Время и стоимость билетов: 18:30, вход свободный по предварительной записи.

Аудитория: 16+.

Авторский мастер-класс по лепке керамической тарелочки с ангобированием

Мастер-класс првоедет Александр Варламов — опытный керамист и художник по бересте. Сюжетные мотивы его работ многогранны: русский и сибирский орнаменты, элементы природных и сельских пейзажей.

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Когда и где: 10 марта в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 300 — 350 рублей.

Аудитория: 8+.

Балет «Золушка»

«Золушка» с ее фабулой превращения Судомойки в Принцессу, волшебством и чудесами, роскошным балом — настоящее сокровище. Но эту историю можно рассказать и по-другому, как это сделал известный во всем мире балетмейстер Олег Виноградов. Отталкиваясь от драматургического замысла Евгения Щварца, он создал современное прочтение старой истории. Это размышление о духовности и убожестве внутреннего мира, красоте и безобразии, таланте и бездарности.

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Когда и где: 10 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 1500 рублей.

Аудитория: 0+.

Шоу ретро-песен на жестовом языке «Нотки любви»

Это будет спектакль о любви, чувствах, исполненный в танцах, пластических этюдах, с применением театральных эффектов и песен на жестовом языке. Спектакль — шоу уникален тем, что он будет понятен для всех людей, вне зависимости от их возраста и наличия или отсутствия каких-либо ограничений по здоровью.

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Когда и где: 11 марта в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 18:00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Спектакль «Калина красная»

«Калина красная» — спектакль музыкальный. Музыка дополняет текст Шукшина, раскрывает новые глубинные смыслы, помогает приблизиться к пониманию такой противоречивой и бездонной души русского человека. В исполнении Надежды Бабкиной и коллективов театра звучат лирические, шуточные, хороводные, духовные песни и романсы, которые образуют целый пласт русской традиционной культуры.

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Когда и где: 11 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19.00, 1500 — 4000 рублей.

Аудитория: 16+.

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