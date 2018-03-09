Еда. Рецензии.

Обед в столовой «Винегрет»

9 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

О новой столовой «Винегрет» мы узнали, заметив как-то вечером на проспекте Фрунзе большую светящуюся неоновую вывеску. Даже подумали, что это новый ночной клуб.

Столовая работает ежедневно до 19:00, поэтому однажды, не успев пообедать в нормальное время, мы отправились в «Винегрет» на разведку.

Где: Пр-т Фрунзе, 103, первый этаж БЦ «Красное знамя».

Интерьер: Для столовой вполне стильно и современно. Большие окна, диваны салатового и фиолетового цвета радуют глаз, а вот столы и перегородки не самого приятного оттенка коричневого. Зато на стенах рисунки и цитаты про еду, среди авторов можно встретить и Бернарда Шоу, и Айрис Мердок.

Меню: В столовой самообслуживание. Выбирать еду можно на раздаче, специального меню нет, просто на прилавках стоят ценники блюд, в том числе и тех, которые уже закончились.

Салаты от 51 рубля — столько стоит, вероятно, фирменный винегрет, но в 17 часов его мы уже не застали. В целом варианты в основном представлены популярные — оливье, овощной, с кальмарами, с печенью, крабовый. Три вида супов, и все в наличии, несмотря на вечернее время. Цены начинаются от 39 рублей — столько стоит бульон, а вот тарелка солянки обойдется в 95 рублей.

Из горячих блюд — и традиционные котлеты, гуляши (от 73 рублей), гарниры (картофельное пюре за 31 рубль), и более необычные варианты, к примеру, сэндвич с курицей или кесадилия овощная (порция — за 69 рублей).

Также в столовой была замечена выпечка — пирожки и булочки от 23 рублей. Отдельная витрина посвящена десертам: здесь и ординарные шоколадки вроде «Сникерса» (от 47 рублей) и торты, и панна-котта (от 61 рубля).

Из напитков в «Винегрете» есть морсы (от 29 рублей), газировка (от 50 рублей), чай в пакетиках (20 рублей), кофе и какао из автомата (от 44 рублей).

Еда: Мы решили попробовать всего и побольше, поэтому взяли полный обед с десертом и кофе. Из тех салатов, что еще были на полке, выбрали самый любопытный вариант — с говядиной и ореховой заправкой. Из супов — похлебку из грибов. К ней нам предложили зелень, что мы одобрили. Среди вариантов горячего привлек стейк из семги, к нему мы добавили картофельное пюре с грибным соусом. На десерт взяли кусок мангового торта, а в качестве дополнения — латте.

Свой поздний обед начали с похлебки из грибов (75 рублей). Ее в тарелку плеснули щедро, так что даже немного пролилось, пока тарелка добралась до стола. Суп был не очень горячим и не слишком грибным. То есть грибы в нем были, но бульон был совсем не насыщенным. Добавили в похлебку перца, чтобы было поинтереснее, но все равно не доели. Слишком пресный и водянистый вкус.

Салат с говядиной и ореховой заправкой (85 рублей) понравился больше. В его составе — отварное мясо, сыр и свежие овощи: огурцы, помидоры, болгарский перец. Говядины немало, поэтому салат получился сытным. А сочные овощи хорошо «уравновесили» мясо, добавив свежести и напомнив о лете. Ореховая заправка не то что бы сильно доминировала, но придала интересный вкусовой оттенок.

Стейк из семги (98 рублей) оставил нас равнодушными. Суховато, невыразительно, без пикантных приправ и соусов — стандартное рыбное блюдо, приготовленное в столовой. Даже доедать не захотелось. Зато пюре (31 рублей) с грибным соусом (48 рублей) понравилось. Соус, в отличие от супа, обладал насыщенным грибным вкусом и отлично сочетался с картошкой. Правда, жаль, нас не предупредили, что стоит он в полтора раза дороже гарнира, это выяснилось уже на кассе.

Кофе (чашка латте — 77 рублей) мы зря взяли одновременно с остальной едой — он остыл. Впрочем, попробовали мы его сразу после покупки, и он не порадовал нас вкусом — обычный сладкий кофе из автомата. В остывшем виде оказался совсем приторным.

Манговый торт (61 рубль за порцию) в целом произвел приятное впечатление. Свежий, с кусочками манго и манговым желе, ощутимо сладкий. Вкус манго порадовал, сладость — меньше.

Счет: 475 рублей за обед с десертом.

Итого: Полный обед в «Винегрете» обойдется заметно дороже, чем комплексный бизнес-ланч во многих ресторанах и других заведениях. При этом блюда по вкусу ближе к столовой, чем к кафе, кофе заметно уступает тому, что варят в кофейнях. Плюс в «Винегрете» самообслуживание. В общем, вероятно, в эту столовую стоит идти в первую очередь, если вы работаете где-то неподалеку и не любите заведения восточной кухни.

Фото автора

Тэги/темы: