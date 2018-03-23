Элитная недвижимость в Томске. «Умный дом» за 18 миллионов

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2018 // Фото: Ru09.ru

«Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома, типа: „Все для счастья“, который стал им в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой), — дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им».

Р. Бредбери, «Вельд»

«Умные дома», похожие на те, которые 50 лет назад любил придумывать Рэй Бредбери, понемногу входят в нашу жизнь. Одна из таких квартир продается в Томске, в доме на Московском тракте. Стоит она примерно в 10 раз дороже бредбериевской — 18 миллионов рублей. Но с учетом площади в 242 м2 и электронной начинки, цена вполне адекватная, мы видели и подороже за квадратный метр.

По-видимому, «капитанский мостик» этого дома находится на кухне.

Отсюда можно включать и выключать свет во всей квартире, открывать и закрывать шторы, управлять компьютером и домашним кинотеатром.

Приоконное пространство в кухне-столовой выделено подиумом и колоннами.

Тут же камин. Не в привычном для элиток помпезном стиле, а лаконичный и современный.

В гостиной стены теплого терракотового оттенка. Игра света создается при помощи точечных светильников:

Пульты управления системами «умного дома» имеются не только на кухне, но и в других помещениях:

Ванна-джакузи, судя по всему, тоже не самая глупая:

Не знаем, можно ли это сказать о сантехнических изделиях первой необходимости, но не исключено:

Одна из комнат в квартире оборудована под спортзал:

А на балконе спрятался центральный пылесос, с помощью которого можно чистить квартиру, не таская громоздкий прибор из комнаты в комнату.

Ну как тут не вспомнить еще раз Рэя нашего Бредбери?

«Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным Ваалом притаился в темном углу».

Р. Бредбери. «Будет ласковый дождь»

Фото: ru09.ru

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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