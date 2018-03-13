Выбери меня: 16 общественных пространств Томска, за благоустройство которых можно проголосовать

13 марта 2018 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска

В воскресенье, 18 марта, в Томске пройдет голосование за проекты общественных пространств, которые начнут благоустраивать в городе уже в этом году.

Подробнее о том, как принять участие в голосовании, из чего выбирать и кто за всё это заплатит — в нашем материале.

История вопроса

Все началось вместе с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», который был запущен в прошлом году и будет действовать в течение пяти лет. Благодаря этому Томск получит из федерального бюджета 194 млн рублей. Часть средств направят на благоустройство городских парков, скверов, бульваров и набережных.

В начале года мэрия собирала от томичей предложения. Горожане предлагали свои варианты мест, которые наиболее остро нуждаются в благоустройстве — таким образом проходил первый этап голосования. Всего томичи подали более 22 тыс. предложений. Большинство высказались за преображение Лагерного сада, сквера ветеранов по ул. Мюнниха, сквера в Академгородке, бульвара по пр. Кирова, пешеходной улицы Бакунина и сквера у вокзала Томск- II.

После подведения итогов были выбраны 16 пространств-победителей. Проекты их благоустройства, с учетом пожеланий горожан, подготовили специалисты муниципального «Проектно-сметного бюро», преподаватели и магистранты ТГАСУ, томские архитекторы и дизайнеры.

В воскресенье, 18 марта, горожанам предстоит выбрать проекты-победители. Поддержать предложения томичей можно будет на 115 участках рейтингового голосования. Из чего предстоит выбирать - в нашем обзоре ниже.

Сквер у железнодорожного вокзала Томск-II

Архитекторы предлагают обустроить у вокзала Томск-II тропиночную сеть, установить детскую площадку, посадить саженцы, а в центр поставить точную копию первого паровоза в России. При этом ранее здесь планировали сделать Парк Победы, так как именно отсюда томичей отправляли на фронты Великой Отечественной войны. Кроме того, руководство Западно-Сибирской железной дороги заявило, что поддержит проект благоустройства сквера и направит собственные средства на обустройство прилегающей к вокзалу территории.

Сквер по ул. Суворова, 5

В сквере у автодрожного техникума уже провели базовое благоустройство — спасибо Союзу армян. Их силами здесь подрезали деревья и установили памятник Александру Суворову. Однако многим показалось этого недостаточно. В свою очередь новый проект благоустройства, за который томичи могут отдать свой голос, предполагает обустройство пешеходных дорожек и цветников.

Пешеходная улица Бакунина

Особое внимание томичи уделили проблеме благоустройства ул. Бакунина (на этапе сбора предложений это место указали почти 300 раз). Разработкой соответствующего дизайн-проекта занимались сотрудники ТГАСУ. По сути — это результат работы студентов вуза за несколько лет. Они скрупулезно подошли к благоустройству одной из старейших улиц Томска. По их мнению на Бакунина необходимо укрепить склоны, обустроить освещение, высадить зелень, отремонтировать фасады домов, ворота, калитки, а также установить садовые диваны. При этом проект предполагает, что после проведения работ брусчатка в обязательном порядке будет сохранена.

Михайловская роща

Также томичи предложили благоустроить Михайловскую рощу. На сегодняшний день инвестор уже провел ряд работ на этой территории. Здесь сделана санитарная чистка деревьев и кустов, обустроена 1,5-километровая пешеходная дорожка, парковка на 30 мест. Еще на территории установили 60 фонарей. Проект студентов ТГАСУ, выставленный на голосование, предполагает продолжение озеленения территории, обустройство детской и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак. Кроме того, согласно задумке архитекторов, здесь могут появиться дополнительные парковки и кедровая аллея.

Нижняя терраса Лагерного сада

Еще один объект благоустройства, дизайн-проект которого можно выбрать — нижняя терраса Лагерного сада. По задумке архитекторов, здесь обустроят зрительскую трибуну и высадят зелень. Таким образом на террасе можно будет и дальше проводить концерты, массовые мероприятия (среди которых возможные массовые просмотры матчей чемпионата мира по футболу). К слову, на предварительном этапе благоустроить эту территорию предлагали более 1 200 томичей.

Проектируя общественные пространства, мы задаем себе вопросы „для кого мы это делаем?“ и „удобно ли это будет томичам?“. Уже исходя из ответов, корректируем архитектурные и дизайнерские решения. Лагерный сад для Томска — святое место, кроме того, это одно из любимых горожанами мест прогулок и отдыха. Объединив ресурсы власти, общественности, архитектурного сообщества, бизнеса, мы можем превратить Лагерный сад в современное общественное пространство, как того требуют от нас томичи», — отметил мэр Томска Иван Кляйн, комментируя этот проект.

Бульвар на Кирова

Следующий дизайн-проект, выставленный на голосование, предполагает благоустройство сквера на пр.Кирова — от ул.Советская до автовокзала Томск-I. 14 лет назад здесь уже восстановили тротуарную плитку, но не особенно занимались озеленением. По мнению архитекторов, пора обновить проспект, добавив зелени, фонарей, пандусов и разного рода малых архитектурных форм.

Купцы-благотворители относились к городу как к своему двору или дому, делали все на совесть. Сегодня и мы должны со столь же трепетным отношением продумать, как преобразится проспект, чтобы он еще ни одно столетие радовал томичей. К планированию нужно привлекать специалистов — архитекторов, дизайнеров, строителей, которые могут не просто предложить варианты развития бульвара, но и заглянуть в будущее, просчитать, какие последствия могут быть у принятых сегодня решений. В это же время нельзя не учитывать и мнения томичей, ведь на предварительном этапе более 1300 горожан высказались за обновление пр. Кирова», — отметил глава города.

Детская площадка по ул. Мокрушина, 10

Активисты предложили включить в голосование и территорию по ул. Мокрушина, 10, вблизи 49-й школы. Речь идет о детской площадке, которая требует обновления. Администрация Кировского района разработала дизайн-проект, который предполагает замену в ней малых архитектурных форм.

Сквер в Академгородке

Еще один лидер предварительного отбора — сквер в Академгородке (на пересечении ул.30-летия Победы, 5 и ул. Королева, 4). Архитекторы предполагают расширить зону этого общественного пространства, добавив к существующим элементам — сцене, волейбольной площадке — площадку для уличных спортивных снарядов, детскую спортплощадку, пруд со скамейками и беседку, для любителей спокойного отдыха.

Пешеходная зона на Вершинина

Дизайн-проект пешеходной зоны по ул.Вершинина разработали специалисты КБ «Стрелка». Он предполагает адаптацию территории общественного пространства под нужды пешеходов и велосипедистов. То есть, по замыслу архитекторов, на Вершинина обустроят тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие пешеходные связи. Велосипедисты выводятся в отдельный поток, а для маломобильных групп населения здесь сделают специальную тактильную плитку. Также проект предполагает озеленение и размещение скамеек и клумб.

Пешеходная зона вокруг Ново-Cоборной

Не осталось без внимания и одно из самых используемых томичами общественных пространств — пл.Ново-Соборная. На голосование вынесен проект пешеходной зоны вокруг площади (по ул. Советская, в пер. Томский и пл. Новособорная, 3а). По замыслу архитекторов здесь необходимо обустроить пандусы, модернизировать пешеходные пути и провести дополнительное озеленение территории.

Петропавловский сквер

Еще один дизайн-проект благоустройства общественного пространства представили студенты ТГАСУ. На этот раз они предложили вариант приведения в порядок Петропавловского сквера, что на пересечении улиц Алтайская и Тверская (около 4-й школы). Архитекторы считают, что территория сквера не требует значительного вмешательства. Потому проект предполагает реконструкцию тропиночной сети, насаждение зелени и обновление детской площадки. Еще в сквере планируют устроить специальное резиновое покрытие и травмозащитную брусчатку. Если проект наберет достаточно голосов, то игровую площадку от дороги будут отделять живые изгороди и деревья.

Пешеходная зона на Советской

Чуть проще, но масштабней выглядит дизайн-проект благоустройства пешеходной зоны по ул. Советская, 1, которая примыкает к скверу на пл. Батенькова. По мнению томичей и архитекторов эта территория нуждается в замене газонов и благоустройстве тротуаров. Проектом также предусмотрен ремонт дорожного полотна на участке улицы.

Сквер ветеранов

Шанс преобразиться есть и у Сквера ветеранов, что на Мюнниха, 22. Проект благоустройства этой территории предполагает обустройство здесь брусчатки, танцплощадки, куполообразной сцены (почти как на Ново-Соборной) и входной арки. Кроме того, архитекторы предлагают уложить безопасное резиновое покрытие на детской площадке.

Благоустройство набережной р. Томи

Словосочетание «благоустройство набережной» на этот раз связано с не самым очевидным ее участком. Томичи могут поддержать дизайн-проект пешеходной зоны по ул. Набережная реки Томи от пер. Пристанской до пер. Сухоозерный. По мнению архитекторов здесь необходимо обустроить пешеходные связи, современное освещение, уложить тротуарную плитку, установить малые архитектурные формы и садовые диваны.

Березовая роща на Каштаке

Еще один проект благоустройства, участвующий в голосовании, подготовили сотрудники администрации Ленинского района. Речь идет о Березовой роще, находящейся в мкр. Каштак. Проект предполагает больший упор на развитии зон активного и тихого отдыха. Для этого рощу наполнят малыми архитектурными формами и обустроят тропиночную сеть.

Сквер В. И. Смирнова

Еще один проект, выставленный на голосование, предлагает вариант благоустройства Сквера им. Героя Советского Союза В. И. Смирнова (Кольцевой проезд, 12а). Как и в случае со Сквером ветеранов здесь предполагается обустройство брусчатого покрытия, танцевальной площадки, сцены, входной арки. В порядок приведут детскую игровую площадку, уложат на ней резиновое покрытие. Таким образом обновленное общественное пространство будет интересным для томичей всех поколений и увлечений, чего требовал от проектов глава города Иван Кляйн.

Все предложения учтут

Это не весь список «проблемных» с точки зрения благоустройства мест, которые выбрали томичи. Часть из них исключили, так как их обустройством должны были заняться инвесторы. Речь идет о сквере по ул.Суворова, 5 и набережной Томи в районе Речного вокзала. Но позже сквер на Суворова вновь вернулся в список кандидатов, а территорию предполагаемой благоустроенной набережной перенесли ближе к центру.

«Одна из наших основных задач сегодня — обеспечить прозрачность работы муниципальной комиссии, отбора к благоустройству общественных пространств. Томичи должны понимать, почему именно эти, а не другие парки, скверы или бульвары будут благоустроены в первую очередь в 2018 году. В любом случае, ни одно из предложенных томичами мест не останется без внимания города, все они будут включены в программы благоустройства», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Решение о том, какие общественные пространства будут обустроены в Томске в 2018 году, остается за горожанами.

Поддержать понравившиеся проекты томичи смогут 18 марта на 115 участках рейтингового голосования:

Текст: Егор Хворенков

Иллюстрации предоставлены Администрацией г. Томска

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