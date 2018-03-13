Художник так видит. Здание томской мэрии

13 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Авдеев. Декабрь. 2016

Выразительный силуэт здания современной томской мэрии с высоким куполом и башенкой с часами на протяжении всей своей истории привлекает внимание художников.

Это здание спроектировано и построено архитектором К. Лыгиным в 1900 году и с тех пор полностью сохранило первоначальный вид, поэтому время в произведениях чувствуется благодаря атрибутам эпохи — автомобилям, фонарям, одежде людей; и творческой манере художников. Яркие дневные и солнечные, эффектные ночные, пронзительные дождливые пейзажи показывают здание мэрии и город во всем его многообразии.

Проект архитектора Константина Лыгина. 1899.

Изначально дом принадлежал Кухтериным — одной из богатейших семей города. Первый этаж торгового дома занимал магазин товарищества «А. Усачев и Г. Ливен» — один из крупнейших книжных магазинов города. А на третьем располагались казначейство и казенная палата.

В 1921 году здесь был народный банк, в 1929 году — Дом горсовета, с 1934 по 1943 Сибирская экспедиция железнодорожных изысканий. Во второй половине XX века городской комитет ВЛКСМ, отделы горисполкома и городской комитет КПСС.

Вадим Мизеров. Город Томск. 1945. (ТОХМ)

Вадим Мизеров. Парад в Томске. 1946. (ТОКМ)

Василий Черемин. Бодрое утро. 1975. (ТОХМ).

Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979.

Николай Исаев. Площадь Революции 1979 год. 2018

Николай Ламанов. Зимний денек. 1985. Картинная галерея на Карташова

Розалия Пантелеева. Весенний дождь. 1995

Матвей Горбатенко. Горисполком. 2000

Анастасия Базарова. Скоротечность. 2012

Николай Исаев. Проспект Ленина. Вечер. 2014

Николай Исаев. После дождя. 2014

Аксинья Сарычева. Поворот на Фрунзе. 2014

Николай Ламанов. Томск. 2015

Сергей Авдеев. Сезон дождей. 2016

Аксинья Сарычева. 23:45. 2017

Текст и выбор работ: Лукия Мурина

Источники: Томский областной художественный музей, Художественная галерея «На Карташова».

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