Художник так видит. Здание томской мэрии
Выразительный силуэт здания современной томской мэрии с высоким куполом и башенкой с часами на протяжении всей своей истории привлекает внимание художников.
Это здание спроектировано и построено архитектором К. Лыгиным в 1900 году и с тех пор полностью сохранило первоначальный вид, поэтому время в произведениях чувствуется благодаря атрибутам эпохи — автомобилям, фонарям, одежде людей; и творческой манере художников. Яркие дневные и солнечные, эффектные ночные, пронзительные дождливые пейзажи показывают здание мэрии и город во всем его многообразии.
Проект архитектора Константина Лыгина. 1899.
Изначально дом принадлежал Кухтериным — одной из богатейших семей города. Первый этаж торгового дома занимал магазин товарищества «А. Усачев и Г. Ливен» — один из крупнейших книжных магазинов города. А на третьем располагались казначейство и казенная палата.
В 1921 году здесь был народный банк, в 1929 году — Дом горсовета, с 1934 по 1943 Сибирская экспедиция железнодорожных изысканий. Во второй половине XX века городской комитет ВЛКСМ, отделы горисполкома и городской комитет КПСС.
Вадим Мизеров. Город Томск. 1945. (ТОХМ)
Вадим Мизеров. Парад в Томске. 1946. (ТОКМ)
Василий Черемин. Бодрое утро. 1975. (ТОХМ).
Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979.
Николай Исаев. Площадь Революции 1979 год. 2018
Николай Ламанов. Зимний денек. 1985. Картинная галерея на Карташова
Розалия Пантелеева. Весенний дождь. 1995
Матвей Горбатенко. Горисполком. 2000
Анастасия Базарова. Скоротечность. 2012
Николай Исаев. Проспект Ленина. Вечер. 2014
Николай Исаев. После дождя. 2014
Аксинья Сарычева. Поворот на Фрунзе. 2014
Николай Ламанов. Томск. 2015
Сергей Авдеев. Сезон дождей. 2016
Аксинья Сарычева. 23:45. 2017
Текст и выбор работ: Лукия Мурина
Источники: Томский областной художественный музей, Художественная галерея «На Карташова».