«Кольцо выходит в путь».

Как работает книгохранилище Научной библиотеки ТГУ

15 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Как среди 3,8 миллионов книг библиотекари находят ту единственную, которая нужна читателю? Мы узнали это на примере одного издания, пройдя вместе с ним путь с верхних этажей хранилища.

Выбор издания для внутрибиблиотечного путешествия был однозначным — конечно же, «Властелин колец», сага об одном из самых знаменитых походов в мире.

Впервые книгу Дж. Р. Р. Толкина издали в Советском Союзе только в 1982 году — через 28 лет после ее выхода в Англии. Это был первый том трилогии — «Братство кольца», известный у нас как «Хранители» (а сам Толкин первоначально хотел назвать первую книгу и вовсе «Кольцо выходит в путь»). Появился ее экземпляр и в Научной библиотеке ТГУ. Информация о потрясающей книге среди сотрудников университета расходилась быстро — «толкиенисты» в СССР были уже в 1960-е, когда первые переводы «Властелина колец» попали в «самиздат». С какого-то момента взять книгу на абонемент стало непросто — всем хотелось почитать про великое путешествие хоббитов. Так выглядело первое издание «Хранителей» в СССР:

Продолжения «Хранителей» советские читатели ждали долго, почти 10 лет — как пишет российский фантаст Лин Лобарёв, «Рональд Рейган, тогдашний президент США, в своей речи процитировал „Властелина“, имея в виду вместо Мордора Советский Союз. Толкина моментально записали в крамолу, вычеркнув из издательских планов вторую и третью части».​

Отправившись в Научную библиотеку ТГУ, вместе с героями «Хранителей» мы прошли удивительный путь от полки книгохранилища до уютного уголка библиотеки, где можно полностью погрузиться в чтение. В пути мы познакомились с верными друзьями книг, которые бережно заботятся о них, узнали, как книги могут исчезать и появляться спустя годы и кто может стать их врагом пострашнее, чем грызуны и плесень.

Делаем заказ

Если человек не является студентом или сотрудником Томского госуниверситета, ему нужно приобрести читательский билет. Например, с базовым набором функций — за 250 рублей. Билет представляет собой пластиковую карту, на которую нанесены фамилия и имя читателя, номер читательского билета и штрих-код, в котором закодирована та же информация.

Теперь можно смело заказывать книгу из книгохранилища. Мы для этого решили воспользоваться электронным каталогом. Открыть его можно на свободном компьютере в любом читальном зале.

Открываем сайт «научки», заходим в раздел «Электронный каталог» и в поисковой строке вводим название книги. Одно из самых старых изданий «Хранителей» Толкина, которое находится в книгохранилище, датируется 1989 годом (та самая книга 1982-го года выпуска в Научке тоже сохранилась, но доступна сейчас только в читальном зале). Кликаем мышкой по названию, в появившейся таблице нажимаем на кнопку «Запрос», вводим номер своего читательского билета и пароль. Заявка на книгу отправлена.

Теперь самое время узнать, что же происходит между заказом книги и ее выдачей на абонементе.

Обработка заказа

Научная библиотека ТГУ состоит из двух зданий. Книгохранилище занимает девять этажей нового здания и шесть этажей старого. На 6 и 13 этажах нового здания находятся два диспетчерских пункта. Здесь работают два принтера, которые с 9:00 до 17:00 непрерывно печатают заявки. Электронный каталог автоматически настроен так, чтобы отправлять заявку на нужный диспетчерский пункт. Наша попадает на 6 этаж.

Заявка состоит из двух частей, в ней указана информация о том, кто сделал заказ на книгу, где и под каким инвентарным номером она хранится, чтобы библиотекарь смог отыскать нужный экземпляр среди сотен тысяч других.

В заявке на нашу книгу указано, что находится она в книгохранилище № 5, расположенном в старом здании. Чтобы читатель получил свой заказ, диспетчеру не нужно бегать по всем этажам. Заявки доставляются по специальной системе подъемников.

Книгохранилища старого и нового зданий библиотеки на шестом этаже соединены между собой переходом. Находиться тут могут только работники «научки». Раньше здесь работал горизонтальный конвейер, который доставлял заявки и книги из нового здания в старое и обратно, но после капитального ремонта и реставрации архитектурного комплекса старого здания в 2001–2004 годах он был демонтирован. Теперь, чтобы получить книги, диспетчер по переходу попадает на шестой этаж хранилища в старом здании и направляется к еще одному подъемнику.

— Если на подъемнике горит красная лампочка, значит, он занят, и нам нужно дождаться, когда он освободится. Если на панели не горит ничего, то подъемник свободен, и мы можем вызвать его к себе, — рассказала главный библиотекарь диспетчерского пункта Оксана Ландарина. — Открываем кабину подъемника, кладем заявку в специальный конверт, и отправляем ее на нужный этаж. Заказ на «Хранителей» отправляется на пятый.

Книги и их хранитель

Нашу заявку на книгу встречает главный библиотекарь книгохранилища № 5 Анна Шиховцева. В ведении библиотекаря здесь находится 261 тысяча книг. Хранятся они на полках металлических стеллажей, на каждом стеллаже указаны инвентарные номера стоящих здесь книг. Анна Алексеевна работает в хранилище уже около 35 лет. За эти годы она давно выучила, в какой стороне этажа находятся книги с теми или иными инвентарными номерами, поэтому найти нужный стеллаж не составило труда.

Наш скромный Фродо, как и полагается добропорядочному хоббиту, решил не привлекать к себе внимание и затаился на самой нижней полке. И если в читальных залах книги расставляются по отраслям знания, то в книгохранилище они стоят на полках согласно инвентарным номерам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что славные хоббиты, трудолюбивые гномы и воинственные эльфы с одной стороны соседствуют с книгой о коммунистах, а с другой — с учебником по геологии.

— Мы сверяем название книги и ее инвентарный номер с данными, которые указаны на заявке, чтобы убедиться в том, что это действительно наша книга. Затем отрываем половину бланка требования и вкладываем ее в книгу на титульный лист. Вторую — в кармашек-заместитель, который устанавливается на месте заказанной книги. Этот кармашек будет находиться здесь все то время, пока книга будет отсутствовать, — рассказывает Анна Алексеевна. — Раньше, когда этих заместителей не было, книги очень часто терялись. При расстановке книги могли просто поставить не на то место. Вместе с книгой библиотекарь мог взять тонкую брошюру совершенно другим номером и поставить его на полку с книгой. Часто бывали ошибки, когда одна цифра инвентарного номера затиралась, книгу отправляли совсем не в то хранилище, и если библиотекарь смотрел только на номер и не сличал названия, книга тоже пропадала.

Прежде чем положить книгу в подъемник, библиотекарь внимательно осматривает ее на наличие повреждений или посторонних записей. Он, как старый добрый друг, следит за тем, чтобы книги как можно дольше находились в опрятном состоянии. И если после ремонта библиотекари уже забыли, что такое грызуны и насекомые, то с недобросовестными читателями приходится бороться до сих пор. У Анны Алексеевны даже есть свой «черных список» таких «вредителей», встреча с которыми сулит книге большие неприятности.

— Пока в этом списке только одна фамилия, и слежу я за ней в четыре глаза. Эта особа регулярно чертит в книгах, и не просто каким-то карандашиком, а фломастерами, — возмущается библиотекарь. — Я ее взяла на заметку. Как от нее заказ приходит, я книгу всю тщательно проверяю и делаю отметку о том, что книга чистая, и если вдруг что, пойду сразу разбираться на абонемент. Эту гражданку однажды вызывали. Она отрицала, что испортила книгу. Позвали меня, как человека, который точно знает, что книга пришла в хранилище испорченной после нее. Она тут же потупила взгляд и спросила, что ей теперь делать. Ей сказали, чтобы отсканировала чистый экземпляр книги из читального зала, распечатала его и переплела. Не знаю точно, чем закончилась эта история, потому что дальше с ней работали другие сотрудники.

Пункт сбора

Из хранилища книга доставляется обратно в диспетчерский пункт. Пока искали наш заказ, здесь уже скопилось немало других книг, которые по точно таким же заявкам были доставлены из других хранилищ библиотеки. В специальной тетради библиотекарь на диспетчерском пункте фиксирует количество выданных книг, журналов или газет. Указывает их количество в каждой партии отправки — для выдаваемых на абонементе и заказанных к выдаче в профессорском читальном зале.

В день в книгохранилище поступает около 200 заказов на книги и периодику. По словам здешних старожилов, во времена, когда еще не было интернета и электронных вариантов учебников, а информацию для курсовых и дипломных работ можно было взять только в печатных изданиях, библиотекарям приходилось обрабатывать до 500 заявок за смену.

Библиотекарь собирает партию книг и отправляет их на подъемнике к месту выдачи. За один раз подъемник может доставить книги весом до 100 килограммов, но даже при большом количестве заявок этот вес ни разу не был превышен, поэтому вызволять книги, застрявшие в подъемнике между этажами, не приходилось.

Книга в руках читателя

Вертикальный подъемник в новом здании связывает этажи хранилища, служебных помещений читальных залов и абонемента. Обычные читатели не видят его работу, поэтому может показаться, что все книги хранятся в той самой комнатке, которая находится за спиной у сотрудника абонемента. Поступившие из хранилища книги раскладываются на стеллаже так, чтобы была видна фамилия читателя на вложенном бланке заказа.

Путешествие отважного Фродо длится примерно два года, к счастью, нам так долго ждать не пришлось. С момента оформления нашего заказа до момента его выдачи на стойке абонемента прошло примерно 30 минут. Допустимым временем обработки заказа считается полтора часа, так что если у вас нет времени на ожидание, можете заранее заказать книгу на сайте библиотеки, находясь у себя дома.

Чтобы читатель получил свой заказ, необходимо предъявить читательский билет. Сотрудник библиотеки сканирует штрих-код билета и видит, какую книгу мы заказали, затем находит ее на стеллаже. Так как наш читательский билет имеет ограниченный набор функций, библиотекарь оставляет билет на кафедре выдачи, а нам выдает контрольный листок, в котором указано, сколько книг нам было выдано на руки.

Книга 1989 года издания уже изрядно потрепалась, видно, что ее частенько брали в руки. Страницы ее пожелтели от времени, а название на обложке частично стерлось. На внутренней стороне обложки приклеен небольшой кармашек. При старой системе учета книг в него вкладывался формуляр, на котором ставилась отметка о дате выдачи книги и указывалась фамилия читателя. На кармашке видно, что книгу активно читали в начале 90-х. Сейчас вся эта информация обрабатывается в электронном формате. И сотрудник абонемента с уверенностью может сказать, что «Хранители» не пылятся на полке, а частенько выбираются из хранилища, чтобы поделиться с читателями своими приключениями. Например, до нас последний раз ее заказывали в октябре 2017 года.

Начитавшись, возвращаем книгу с контрольным листком и получаем обратно читательский билет. А книга отправляется в обратный путь, дожидаться своего нового читателя на полке в хранилище.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Вероника Белецкая

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