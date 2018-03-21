Гиревой спорт: для людей с сибирским характером

21 марта 2018 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня гиревой спорт — в двадцатке самых популярных в стране. А среди тех, кто борется за победу на главных российских и международных турнирах, неизменно есть спортсмены из Томской области!

Как томский гиревик боролся с Иваном Поддубным, чем гиревой спорт отличается от тяжелой атлетики и как добиться успеха в этой дисциплине, рассказываем в новом выпуске спецпроекта История наших побед.

Отцы гиревого спорта

Все началось еще в XVIII веке, в эпоху Петра I. В царской армии была артиллерия, где заряжающим пушки канонирам требовалась хорошая физическая форма. Для их тренировок и придумали упражнения с ядром, к которому приделана ручка. Такой прототип гири теперь можно считать одним из старинных спортивных снарядов.

«Отцом» томского гиревого спорта и тяжелой атлетики можно назвать Сергея Ивановича Елисеева.

— У этого легендарного атлета была непростая судьба, — рассказывает Георгий Караев, заместитель председателя Томской областной федерации гиревого спорта. — В 1899 году Сергей Елисеев стал первым русским чемпионом мира по поднятию тяжестей. Через несколько лет он, активный революционер, был сослан в Якутию. В 1925 году судьба забросила его в Томск. Он работал в политехническом институте, проводил показательные выступления на сцене городского сада. Благодаря его усилиям в городе стали зарождаться силовые виды спорта. В газетах тех лет можно найти любопытные материалы: к примеру, прочитать, что в Томск приезжал известный борец Иван Поддубный и проводил схватку с Елисеевым (хотя Поддубный был тяжелее на 20 кг, но правила тех лет не предполагали разных весовых категорий). На сцене городского сада они боролись больше часа. Победителя в том поединке не оказалось — по правилам, если у одного из соперников рвался ремень, то признавалась ничья.

Сергей Елисеев

Дальше были другие подвижники — тренер Виктор Разин преподавал тяжелую атлетику, скоро у этого вида спорта появилась своя федерация, а на ее базе были созданы комитеты по гиревому спорту. Заниматься этим видом в секциях и кружках было проще, инвентарь был доступнее. Но серьезных турниров для гиревиков не проводилось, поэтому перспективных ребят обычно зазывали в тяжелую атлетику.

В 1970-е за развитие гиревого спорта в Томске взялся Геннадий Алексеевич Данилов. С конца 90-х наши атлеты стали участвовать в чемпионатах России и мира. Сначала медали завоевывали единицы, а потом победы гиревиков из Томской области стали уже традицией. В 2002 году у наших спортсменов появилась своя областная федерация. Ее создавали Геннадий Алексеевич Данилов, Дмитрий Сергеевич Масейчук, Николай Александрович Муравский.

Геннадий Данилов

А сегодня гиревики могут похвастаться тем, что в Томской области больше 10 мастеров спорта международного класса, два заслуженных мастера спорта России, а сколько мастеров — сложно уже и сосчитать. Также наша федерация успешно организовала более десяти Всероссийских соревнований по гиревому спорту. Появилась в Томской области и своя методика подготовки атлетов.

Георгий Караев заместитель председателя Томской областной федерации гиревого спорта За 15 лет работы у нас сформировалась собственная Школа гиревого спорта. Основы были заложены Геннадием Алексеевичем Даниловым, а нынешние ведущие тренеры — его ученики. У нас есть свои принципы селекции, своя теория, своя техника выполнения рывка. Четкая организация турниров — это тоже часть томской школы. То, как мы проводим соревнования, становится примером для всей страны, как это было с Чемпионатом России 2017 года, его можно назвать образцово-показательным. У нашей федерации продуманный менеджмент, выстроены иерархии. Четкое построение работы заложил еще Данилов, он считал, порядок нужен во всем. Сегодня председатель федерации — его воспитанник Алексей Борисович Ажермачев, он продолжает сохранять в работе принципы своего учителя. Среди тех, кто развивает федерацию, есть 5 кандидатов наук, чем мы, конечно, гордимся. К примеру, Семен Сыродой, кандидат технических наук, отвечает за материально-техническую базу. Валерий Павлов защитил диссертацию по направлению «физкультура и спорт», он сейчас главный тренер сборной Томской области.

Томск и не только

Еще одна важная особенность томской школы гиревого спорта в том, что большинство чемпионов — выходцы из области. Этот вид не из тех, где главные силы сосредоточены в большом городе.

— У нас именно областная школа, — подчеркивает Георгий Караев. — Заслуженный мастер спорта Владимир Полянский родом из села Курлек Томского района, мастер спорта международного класса Валерий Павлов из Бакчара, чемпион мира и России Валентин Сутягин из села Первомайского района, Анастасия Золотарева из села Дзержинское, чемпион и абсолютный рекордсмен мира Александр Дягилев из Северска, и я могу продолжать этот список долго. В более чем половине районов Томской области у нас есть отделения секций гиревого спорта!

Развивать этот вид не очень сложно с точки зрения инфраструктуры — для тренировок сложной инфраструктуры и специальных условий не требуется. Главное — желание работать и грамотный тренер. А отличный стимул для развития в виде коллег-чемпионов и высокой конкуренции у наших атлетов есть. Иногда на областных турнирах бьют рекорды России, а чемпион мира из Томской области может проиграть местный турнир. Такая высокая конкуренция.

Развитие гиревого спорта в деревнях и селах в федерации по возможности поддерживают:

— Мы проводим семинары, открытые уроки, участвуем в организации турниров в Кожевниково, Мельниково, Александровском и других селах, — отмечает Георгий Караев. — Хочется, чтобы соревнования превращались в настоящий праздник, чтобы жители сел посмотрели за борьбой спортсменов и сами захотели стать гиревиками. У нас потому и сохраняется такая высокая конкуренция, что мы вкладываем силы не только в Томск, а во все районы, где есть заинтересованные в турнирах люди — тренеры, специалисты и администрация района. А таких много.

Важно, что спортсмены продолжают поддерживать «свой» край. К примеру, Валентин Сутягин, действующий спортсмен и тренер, приехал в Томск из деревни Первомайского района, поступил в педагогический университет, а параллельно тренировался у Владимира Полянского. Начал показывать высокие результаты, выиграл Чемпионат России. А после учебы вернулся обратно в область, чтобы развивать спорт — в селе Зырянское стал директором ДЮСШ и параллельно ведет секцию гиревого спорта.

Мастер спорта международного класса Валентин Сутягин

Кто из наших гиревиков сегодня среди лидеров на высшем уровне? Побеждает на крупных турнирах Владимир Полянский, недавно ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Братья-близнецы Дмитрий и Иван Черкашины — многократные победители первенств России среди юношей, также они побеждали на первенстве Европы. Валентин Сутягин выиграл в прошлом году Чемпионат мира в Сеуле, Валерий Павлов регулярно входит в тройку сильнейших на Чемпионате России, побеждал на Чемпионате мира, в этом сезоне поедет на Чемпионат Европы в Венгрию. Наша гиревичка Анастасия Золотарева первая женщина в России, получившая звание «Заслуженный мастер спорта» по гиревому спорту. В этом году она, правда, обидно уступила на Чемпионате России сопернице один балл. Но готовится к поездке на Чемпионат Европы в Венгрию.

Заслуженный мастер спорта Анастасия Золотарева

От совсем молодых гиревиков, тех, кто выступает в юношеской категории, в Томской области решили принципиально побед не требовать. Раньше ребята часто побеждали, но потом бросали спорт.

— Теперь думаем, главное — чтобы в юношеском возрасте ребятам нравилось тренироваться, — объясняет Георгий Караев. — Не ждем от них рекордов, это ошибка многих видов спорта и тренеров. Из детей выжимают все соки, и они перегорают. Могут в 18 лет выиграть серьезный турнир, а потом сломаться физически или морально, бросить тренировки после травм. Нужно сначала грамотно заложить базу, заняться психологией атлета, чтобы он не был подвержен унынию, чтобы хотел расти, развиваться. Стремимся выращивать «долгоиграющих» спортсменов, которые будут выступать и побеждать не один год, станут примером для следующих поколений.

Не забывают в Томской области и о развитии судей. Сейчас два наших арбитра имеют всероссийскую категорию, а один международную. На Чемпионате мира в Казахстане было двое судей из Томска. Один судья-информатор — Роман Романов (в 90-е он был одним из сильнейших гиревиков), а другой судья на помосте — Андрей Денисенко.

Комплексное развитие всех направлений Томской федерации не прошло незамеченным: наш президент Алексей Борисович Ажермачев утвержден первым вице-президентом Всероссийской федерации гиревого спорта. И это, конечно, подтверждение высокого уровня развития гиревого спорта в Томской области.

Председатель Федерации гиревого спорта Томской области Алексей Ажермачев (справа) и скульптор Леонтий Усов на Чемпионате России по гиревому спорту в Томске

Мировой гиревой спорт: кто, где, как

В современном гиревом спорте мужчины соревнуются в двух дисциплинах: двоеборье классическое (где выявляют сильнейших в толчке и рывке) и «толчок по длинному циклу». Длинный цикл включает в себя заброс на грудь двух гирь, толчок, возвращение в исходное положение обратно на грудь, сброс гирь между ног и возвращение на грудь. Все это выполняется, не опуская гирю на пол. Мужчины соревнуются с гирями весом по 32 кг, юноши — 24 кг. Женщины определяют сильнейших в дисциплинах «толчок по длинному циклу» и рывок. Их гири весят 24 кг.

В России атлеты из Томской области среди лидеров, постоянно борются за победы. Также сильные гиревики есть в Калуге, Петербурге, Ярославской области, Смоленске, Белгороде, Омской области, Челябинске, Тюмени, Москве, Бурятии, развивается спорт в Ростове и Краснодаре.

Сегодня гиревым спортом занимаются далеко не только в России. На чемпионате мира в Сеуле соревновались атлеты из 40 стран. Чемпионаты мира в последние годы проводились в Казахстане, Германии, Ирландии, Южной Корее, Финляндии, Греции, США.

— Еще лет пять, и количество участников Чемпионатов мира увеличится в 1,5 раза, а уровень в 2, — предполагает Георгий Караев. — Будет жарко, острая борьба, побеждать станет сложнее. Американцы уже сейчас привозят в сборной по 40 человек. Ирландия, Италия, Германия развивают гиревой спорт, и это заметно по их результатам. Когда мы в 2017 году проводили в Томске Чемпионат России, то проанализировали потом, что наш промо-сайт Чемпионата посещали из Южной Америки, США, Европы, Арабских эмиратов, Азии. У нас была прямая трансляция на YouTube с комментатором, и люди смотрели ее, следили за ходом турнира.

Как становятся чемпионами

Как много времени и сил нужно тем, кто хочет побеждать в гиревом спорте? Все зависит от цели. Если речь об уровне до мастера спорта, то достаточно работать 4 раза в неделю по 2 часа. И, конечно, соблюдать режим — хорошо питаться, высыпаться. Понятно, что не каждый станет чемпионом мира, зато многие смогут всерьез увлечься спортом вообще, и, главное, найти себе дело, избежать дурной компании.

Тем, кто готовится сражаться за призовые места Чемпионата России, нужно до шести тренировок в неделю с гирями, а параллельно заниматься беговой подготовкой, бегом на лыжах, растягивать мышцы, поскольку атлет должен быть свободным, эластичным, гибким.

— Если тяжелая атлетика строится на взрыве, силе, мощи, то у нас все зависит от силовой выносливости, — объясняет Георгий Караев. — Ты взял две гири по 32 кг каждая и должен отработать с ними на помосте 10 минут. Важно с первых тренировок приучаться терпеть, крепиться, стоять, не поддаваться желанию бросить гири. Гиревой спорт вообще универсальный, среди олимпийских видов у него нет аналогов. Его нельзя сравнить с тяжелой атлетикой. Это все равно что прыжки в воду с плаванием сравнивать, поскольку и то и другое проходит в бассейне. Ближе всего к нам, пожалуй, академическая гребля, где для успеха нужна функциональность, выносливость. Вольная борьба и лыжные гонки близки тем, что все тело работает и тренировки схожие. Мы циклический вид спорта с силовым оттенком (который и делает нас чуть-чуть похожим на тяжелую атлетику).

Георгий Караев сам спортсмен. Он уверен, что тренировки повлияли на его характер:

— Любая деятельность, которой человек занимается много лет, особенно с детства, накладывает отпечаток на психологию, мировоззрение, повадки, привычки. Тебе сразу говорят, 10 минут от команды судьи «старт» до слова «стоп» ты должен непременно отработать. Ты учишься ставить цель и к ней идти. Гиревика приучают к стратегии, он должен сделать упражнение не быстро, а эффективно распределив ресурсы.

У сибирских гиревиков вообще характер особенный. Георгий Караев вспоминает выразительный момент первенства России по юношам:

— На соревнованиях выступают потоками по 6 человек, и трое атлетов на помосте были из центральной России, а трое из Сибири, в том числе и томич. И я заметил, что тренеры ребят из центральной России на последних минутах кричат: «Потерпи еще минуту!», а сибиряки: «Чего встал, работай!». У нас без компромиссов.

Когда лучше начинать знакомство с гиревым спортом? Хороший возраст для начала тренировок 12 лет. Для этого вида спорта нужна усидчивость! Маленьким детям работать с гирями неинтересно, им веселее будет на тренировках по бегу, плаванию, гимнастике.

— Главное — показывать ребенку разные виды спорта, чтобы он нашел действительно «свой», — считает Георгий Караев. — Многие сами приходят в гиревой спорт. Со мною именно так было. Мне понравились тренировки потому, что нет суеты, можно спокойно работать. Это потом уже пришлось и бегать, и плавать, и в лапту играть, и тяжелую атлетику применять.

Свои секции гиревики не рекламируют — считают, что отлично организованный турнир с чемпионами из Томской области лучший пиар. Но на сайте «гириТомска» сегодня есть адреса 8 клубов Томска и 14 по области, еще 3 собираются открыть в течение 2018 года в Томске и три по области.

Соревнования в Томске обычно проводятся в «Юпитере». А летом можно увидеть гиревиков на фестивале силовых видов спорта. Он проводится третий год подряд и объединяет гиревиков, тяжелоатлетов и пауэрлифтеров. Выступают, как и 100 с лишним лет назад, сильнейшие томичи на сцене в городском саду. Таким образом удается напомнить о славном прошлом и отдать дань уважения «корням», которые у этих трех разных видов спорта общие.

Текст: Мария Симонова

Фото: Вероника Белецкая, Федерация гиревого спорта Томской области

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