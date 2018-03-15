Красота в смарт-режиме: Пять приложений, которые помогут «навести красоту»

15 марта 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Весной особенно хочется перемен. Поэкспериментировать при создании нового идеального образа поможет смартфон.

Неотразимый макияж, новая причёска, яркий весенний гардероб и, конечно, безупречный маникюр — вдохновиться идеями и даже примерить их теперь можно за пару щелчков.

Гардероб: курс на весну

Анекдот про даму, которая стоит посреди огромной гардеробной и не знает, что надеть, — вовсе не анекдот. Подбор одежды — вопрос архисложный, причем чем её больше — тем сложнее становится. Так что если проблема актуальна и для вас, советуем воспользоваться помощью приложения «Your Closet — Smart Fashion».

Основная функция программы — создание образа. Пара щелчков — и вы сможете совместить платье, куртку, туфли, бижутерию и другие аксессуары в одном коллаже, который сразу покажет, насколько вещи друг с другом гармонируют. Делать это можно как из вещей-примеров, много вариантов которых есть в самом приложении, так и из своих собственных.

Ещё одна полезная фишка — подбор гардероба на каждый день. Теперь не нужно мучиться выбором, что надеть завтра, — в специальном календаре можно распланировать всё хоть на неделю вперед. Зато сразу видно, не зачастили ли вы с джинсами и не затаскали ли любимое платье.

Приложение «Your Closet — Smart Fashion» полностью на английском — но достаточно просто в управлении и интуитивно понятно.

Идеальная палитра

Для дам, которые сомневаются в своей способности удачно сочетать цвета в одежде и аксессуарах, есть приложение «Подбор цвета Free». Здесь, указав основной оттенок, можно увидеть гармонично подходящую к нему палитру и точно понять, подходит ли блузка по цвету к брюкам. Основной цвет можно выбрать несколькими способами: по названию, коду или фотографии.

Надо заметить, что в обычном режиме вы выбираете только один цвет, остальные программа предлагает автоматически. Альтернативный вариант — попробовать составить свое сочетание, указав каждый оттенок самостоятельно. В этом случае приложение сразу вынесет свой вердикт о том, «вкусный ли получится салат» и покажет, как он выглядит.

Мейк-волшебство

Итак, основной образ подобрали, теперь приступим к макияжу. И вот здесь мы готовы петь дифирамбы приложению «YouCam Makeup — селфи-камера & волшебный мейковер».

Мейк в этом приложении можно делать как с помощью камеры в режиме реального времени, так и по готовому фото. В свободном доступе десятки видов макияжей. Причём после основного «лука» можно уточнять детали: форму и цвет стрелки, частоту ресниц, сочетания цветов теней. Приложение даже оценивает состояние вашей кожи.

Вся виртуальная косметика существует в реальности, так что вы сможете, без вреда для семейного бюджета и риска «не попасть», подобрать цвет помады, оттенок волос, тени и другие средства. Программа показывает названия всех марок, так что после экспериментов будет готов конкретный список покупок для нового образа.

Любители всего креативного смогут «примерить» здесь даже другой цвет глаз или форму зрачка. А что, вдруг жёлтые кошачьи — это именно то, чего вам не хватало?

Выбираем причёску

Пора разобраться причёской. В одноимённом приложении есть огромное количество вариантов на все случаи жизни — от простого «рабочего» пучка до свадебного каскада.

Причёски разбиты по тематическим группам, каждая имеет описание и пошаговые фото процесса. Есть причёски без инструкций — как правило, это не очень сложные образы, которые можно сходу воплотить самой.

До кончиков ногтей…

Ну и, наконец, финальный штрих — маникюр. В приложении «Маникюр пошагово картинки Гель Лак Идеи дизайна» вы найдёте множество идей — начиная от классического френча и заканчивая рисунками с 3D-эффектом. Для тех, у кого прекрасно получается делать маникюр самим, порекомендуем посмотреть фотоуроки, где понятно объясняют, как создаются те или иные рисунки.

Главное — помните, что, как говорила Одри Хепбёрн, истинная красота женщины — в блеске глаз. Так что желаем, чтобы этой весной ваши глаза светились от счастья, а за красотой с умными приложениями дело не станет!

По материалам МТС/Медиа

Тэги/темы: