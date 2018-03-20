Онлайн-кассы: Как обратить головную боль в пользу для бизнеса

20 марта 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Грядёт новая волна цифровизации российской торговли: государство обязывает предпринимателей переходить на онлайн-кассы — аппараты, которые в реальном времени передают налоговой информацию о покупках и могут отправлять покупателям электронные чеки.

Разбираемся с тем, зачем и кому именно это нужно и как томские предприниматели могут извлечь выгоду из нововведения.

Кому нужно покупать новую кассу?

Даже с учётом вступивших в силу новых норм ряд предпринимателей по-прежнему освобождён от использования контрольно-кассовой техники. Она не нужна, например, тем, кто сдаёт в аренду своё жильё или ремонтирует обувь. По-прежнему могут не пользоваться кассами продавцы газет, мороженого, овощей и фруктов вразвал, продуктов и напитков из автоцистерн, коробейники, торговцы на рынках и ярмарках. Также в этом списке некоторые категории аптек и предпринимателей из отдалённых населённых пунктов.

С другой стороны аппараты потребуются плательщикам единого налога на вменённый доход (ЕНВД) или индивидуальным предпринимателям на патентной системе налогообложения (ПСН). Согласно закону они должные перейти на новый тип касс до 1 июля 2018 года. То же касается торговых или вендинговых автоматов и предпринимателей из сферы услуг. Раньше им было достаточно выдавать своим клиентам, так называемые, бланки строгой отчётности (БСО), которые можно было купить в магазине канцтоваров, заказать в типографии или воспользоваться онлайн-сервисом для печати. Но с 1 июля 2018 года эти бланки должны формироваться с помощью «автоматизированной системы для БСО» – это разновидность ККТ с такими же требованиями. Ну и, конечно, придётся обновить кассу тем, кто и раньше ей пользовался.

Что будет, если не перейти на новую ККТ?

За использование не соответствующих новым требованиям ККТ предпринимателям придется платить заплатить штраф в 3 000 рублей за каждый «пробитый» чек. Для ООО это обойдется дороже — 10 000 рублей. Такую же сумму нужно будет заплатить, если совсем не пользоваться кассой. Злостных нарушителей нового закона может ждать и административный арест — им на 90 дней запретят работать.

Что выбрать?

Большинство предпринимателей, которым необходимо обновить контрольно-кассовую технику, работает в сфере услуг. Причём нередко оказывают их не в офисе, а на выезде у клиента. Поэтому для них ключевым фактором является мобильность ККТ.

Один из примеров такой техники — «МТС Касса». Внешне это устройство похоже на всем известные банковские терминалы в магазинах. Лёгкое — всего 900 граммов и компактное, длиной чуть больше 20 сантиметров, легко держать в руке, — оно способно непрерывно работать на одном заряде аккумулятора до 10 часов, а в режиме ожидания — до 5 суток. Удобно при расчётах за доставку или выполнение работ у клиента.

«Раньше мы не использовали кассовые аппараты, поэтому перемены были для нас довольно сложным вопросом. Мы не знали, как это всё воплотить в жизнь, как подобрать оборудование и программное обеспечение. Определялись месяца три-четыре и купили онлайн-кассы. Мне понравилось, что это облачное решение. Благодаря облаку я могу управлять магазином в любое время и независимо от того, где нахожусь. К примеру, зайти в личный кабинет с любого устройства, которое имеет выход в интернет, и принять накладные», — рассказал Иван, владелец нескольких небольших магазинов в Томске.

При этом мобильная касса подойдет и для предпринимателей, которые не занимаются работой на выезде. Во-первых, она куда компактнее стационарного кассового аппарата, и освободившееся место можно использовать для выкладки товаров. Во-вторых, с её помощью можно увеличить скорость обслуживания покупателей, поскольку она позволяет продавать по штрих-кодам или названиям, что, в свою очередь, ведёт к росту товарооборота магазина и сводит к нулю вероятность ошибки продавца.

Какую выгоду может принести мобильная касса?

Дополнительные функции мобильной кассы могут сильно облегчить жизнь предпринимателей. К примеру, аппарат с программным обеспечением от МТС позволяет вести учёт товаров, легко добавляя и выводя их из оборота. Тотальный учёт операций минимизирует возможности хищений. А ёмкий аккумулятор позволяет не прекращать работу даже при отключении электричества, что нет-нет, да и случается.

Наиболее оптимальным выбор интернет-кассы представляется для интернет-предпринимателей, которых новый закон также не освободил от необходимости использовать ККТ с фискальным наполнителем. Им, как и всем, придётся отправлять информацию о сделке фискальному оператору. Только чек клиенту они будут не отдавать на бумаге, а пересылать на e-mail или мобильный телефон в электронном виде. В этой ситуации выбор компактная и дешевая относительно стационарных аналогов мобильная касса придется как нельзя кстати.

«Не нужно переплачивать за лишний функционал, за какие-то «навороты», которые пытаются навязать производители. Купив их, вы в конечном итоге не будете ими пользоваться или будете пользоваться очень редко. Для работы нужны четыре вещи: само оборудование, программное обеспечение, ОФД для связи с налоговой и подключение к интернету для передачи данных. Хорошо бы от одного поставщика для удобства. В целом главное в онлайн-кассе — низкая цена, компактность, быстрая работа», — советует Дмитрий, владелец нескольких магазинов.

Препятствием может стать необходимость синхронизации онлайн-кассы и существующей системы учёта товаров. Но с той же «МТС Кассой» этой проблемы не будет — ее ПО легко интегрируется с Ecwid и 1С Битрикс, что сильно экономит время на старте использования и обнуляет процент ошибок и сбоев при дальнейшей работе.

Где купить и сколько стоит?

Предложений масса. Главное— чтобы аппарат был сертифицирован и вместе с подключаемым программным обеспечением полностью соответствовал требованиям нового закона. Проверять на это соответствие самостоятельно, если вы собираете нужные элементы от разных поставщиков, или без лишней головной боли купить все необходимые компоненты для торговли сразу у одного поставщика — решать вам.

Средняя цена самого устройства — 18 000—20 000 тысяч рублей. К примеру, онлайн-касса от МТС стоит 18 900 рублей вместе с НДС. Причём, аппарат можно взять в рассрочку, а необходимое ПО получить бесплатно. МТС обнулила плату за сервисы до самого «дня икс» — 1 июля 2018 года. Экономия составит несколько тысяч рублей. Уже сейчас купить комплексное решение можно в рознице оператора или заказать на сайте. Кроме того раз в 13 месяцев (а для сферы услуг — раз в 36 месяцев) придётся менять фискальный накопитель, что будет стоить около 1 000 рублей за весь период.

При этом особых хитростей при подключении нет — необходимо только следовать инструкции и все будет хорошо. Единственный этап, на котором есть шанс попасть впросак — это активация кассы, а точнее её регистрация в ОФД и налоговой. Ошибка на этом этапе может привести к необходимости покупки нового фискального накопителя.

«Главное в онлайн-кассе, — качество, в частности, чтобы была хорошая техническая поддержка. Мы довольно часто к ней обращаемся. Также мы оценили возможность установки под ключ, это значительно экономит время — не нужно ничего оформлять самим. В целом переход был довольно быстрым и безболезненным», — делится Виктор, владелец кафе и салона красоты.

Сделать всё и сразу правильно помогут профессионалы: при покупке онлайн-кассы в МТС можно оставить заявку на её регистрацию в личном кабинете на сайте. Вопросы решат за вас. И на этом сервис от МТС как поставщика ККТ не закончится: техподдержка будет принимать и решать ваши вопросы в режиме 24/7.

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По материалам МТС/Медиа

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