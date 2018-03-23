Элитная недвижимость в Томске. Квартира с лестницей архитектора Терлецкого

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2018 // Фото: Ru09.ru

В доме на Гоголя, 30 продают двухуровневую квартиру общей площадью почти 250 м2 за 16,3 миллиона рублей.

«На второй этаж ведет лестница работы архитектора Терлецкого», — сообщают в объявлении. Посмотрим, что еще интересного в этой квартире.

Методом простого гугления удалось найти трех архитекторов Терлецких: один проектировал дома в Санкт-Петербурге в начале ХХ века. Другой был главным архитектором Новгородской области. Третий в интервью говорит, что времена замков прошли и люди предпочитают минимализм в архитектуре. Но, в общем-то, не так важно, кто именно спроектировал эту лестницу с павлином и прочую деревянную обстановку этой квартиры. Давайте просто прогуляемся по комнатам.

Дерева в интерьере по-настоящему много:

В гостиной центром внимания является не телевизор, как в большинстве квартир: он скромно приютился в уголке. Кресла расставлены так, чтобы было удобно смотреть на камин:

Но это не просто какой-нибудь электрический обогреватель, а всем каминам камин: дерево, мрамор, ковка и все такое:

По лестнице архитектора Терлецкого поднимаемся на второй этаж:

Там три комнаты. В двух почему-то висят одинаковые картины с бедуинами на конях:

Деревянный подиум вы, конечно, тоже заметили.

В кабинете над ноутбуком на стене висит меч победителя монстров. Надеемся, трофейный:

А с супружеского ложа можно любоваться огромной розой на потолке:

Деревянные детали есть даже в ванной. Ну, а в сауне, которая также имеется в этой квартире — само собой, это не обсуждается.

Фото: ru09.ru

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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