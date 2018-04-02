Нежнее, еще нежнее: обзор муссовых тортов в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2018 // Фото: Кондитерская Torta

В последнее время в моду вошли нежные муссовые торты, которые можно найти в томских кафе или заказать прямо на дом.

Мусс — это нежнейший десерт из взбитого фруктового пюре, сливок, шоколада и даже вина, придуманный в XVII веке французскими придворными поварами. Воздушную консистенцию в нем фиксируют с помощью агар-агара, желатина и других средств, а чтобы было еще вкуснее, добавляют различные дополнительные ингредиенты: от фруктов до карамели.

Мы сделали для вас обзор самых интересных муссовых тортов, которые можно попробовать в Томске.

Пожалуй, больше всего разнообразных видов легких муссовых тортов и пирожных можно найти в кондитерской Torta.

Здесь есть самые разные сочетания вкусов — от базилика с клубникой до банана с карамелью. Или как в этой инстаграм-подборке: сливочный, на основе кокосового пюре, с кусочками ананаса и кремом из маракуйи. Другой — тоже с маракуйей, но в сочетании с шоколадом, малиной и йогуртом. А классический «Черный лес» здесь — это сливочный мусс с бурбонской ванилью и вишневым компоте (compote — вид начинки для тортов и пирожных: проваренные в сиропе кусочки ягод, затем желированные и замороженные).

Наличие конкретных видов лучше уточнять в каждой кофейне сети отдельно, потому что каждый день готовят разные варианты.

A post shared by кафе TORTA | Tomsk (@cafe.torta) on Mar 1, 2018 at 9:59pm PST

При покупке муссового торта нужно учитывать, что он по консистенции не предназначен для долгого нахождения на открытом воздухе и слегка «проседает».

Сеть кофеен Буланже в марте запустила муссовую новинку под названием «Шоколадный абсолют»: нежный мусс на основе бельгийского молочного, белого и темного шоколада в сочетании с тонкими шоколадными коржами. Действительно, шоколадней некуда.

A post shared by Сеть кофеен «Буланже» г. Томск (@bulange_coffee) on Mar 4, 2018 at 5:54am PST



Также в меню кофеен есть банановый торт с двумя видами мусса: из молочного шоколада и карамели. В заведении сети на Нахимова отметили, что десерты такого типа пользуются спросом, в основном, у молодежи. Консерваторы все еще отдают предпочтение привычным бисквитным тортам.

При этом не факт, что вы сможете просто прийти и купить кусочек муссового торта — иногда в кофейне есть только один из этих двух видов, а иногда и вовсе все раскупают. Правда, сотрудницы могут узнать о наличии готовых вариантов, позвонив в другие заведения сети или кондитерский цех.

Муссовые торты не отличаются от привычных нам бисквитных по количеству калорий, несмотря на то, что кажутся более легкими на первый взгляд. Это просто другой вид десерта, но по составу он не менее насыщенный.

Частные кондитеры Томска также делают муссовые торты и пирожные на заказ. Например, у Яны Солдаткиной («Корица») в ассортименте есть варианты разных форм, цветов и вкусов. Трудно выбрать что-то одно при таком разнообразии ассортимента! Но особенно приглянулся нам торт в виде сердца из творожно-сливочного мусса с орехами в карамели и грушей с ванилью.

A post shared by %F0%9 °F%8D%B0Торт на заказ Томск (@koricatomsk) on Mar 10, 2018 at 7:29pm PST

Кстати, торты весом до килограмма обычно есть в наличии, остальное выполняется по заказу.

Кофейня Pumpkin на Советской тоже предлагает своим гостям несколько вариантов муссовых тортов: йогуртовый со смородиной, карамельно-яблочный, клубничный… Но больше всего положительных откликов, как рассказали нам в кофейне, вызывает карамельно-банановый торт.

A post shared by Чертовски вкусный кофе, торты. (@pumpkin_tomsk) on Feb 5, 2018 at 1:40am PST

В холодильнике муссовый торт можно хранить 72 часа, на столе при температуре 18 градусов он простоит до 5 часов. Затем желатин начнет ослабевать. Если температура в помещении выше, то срок сокращается до полутора часов максимум.

Интересные по форме и содержанию торты делает частная кондитерская Cramble. Тут и торт из манго и лимона, и груша с мускателем и сыром, и множество «зеркальных» муссовых тортов. Похоже, варианты ограничены только фантазией заказчиков и исполнительницы.

Нас особенно заинтересовал торт Кир-Рояль с шоколадом, смородиной и шампанским. Рецепт этого десерта создан по мотивам одноименного коктейля и при его приготовлении используются только натуральные ингредиенты и настоящее шампанское.

A post shared by Муссовые торты на заказ (@cramble_01) on Mar 5, 2018 at 10:31pm PST

Надо отметить, что томские кондитеры не отстают от мировых трендов: зеркальное покрытие тортов еще в прошлом году захватило все инстаграмы страны. В «Буланже» например делают покрытие двух видов: полное, когда торт «заливают» зеркальной глазурью, и частичное, когда часть десерта остается без «обложки».

Но мода на торты, как и все гастрономические нововведения, проходит. Поэтому успевайте попробовать муссовые десерты в томских заведениях, пока их не сменили новые варианты.

Текст: Катерина Маас

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