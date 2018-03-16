По дороге с облаками: три пеших маршрута по окрестностям Томска

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2018 // Фото: Томская прогулка

АВТОР Катерина Маас

Отобрали для вас три маршрута для хайкинга, по которым можно сходить, пока снег не растаял.

Хайкингом называется непродолжительная пешая прогулка налегке по маркированным тропам. В России маркированием троп для хайкинга на постоянной основе занимается объединение RuTrail — проект увлеченных туризмом людей, которые сперва сами прокладывают маршруты на местности, затем предоставляют карты в общее пользование.

В Томске хайкинг как массовое движение стартовал в 2016 году, когда местный активист Михаил Виноградов промаркировал первую тропу от урочища Шеломок до стадиона Буревестник, и пригласил своих друзей пройти по ней. К удивлению Михаила, желающих провести выходной день с рюкзаком за плечами набралось более 100 человек. Из разовой вылазки проект трансформировался в Томскую прогулку: Зимняя прогулка-2017, Осенняя прогулка-2017 с двумя вариантами маршрута — на 10 и 20 километров. Кроме этого команда организаторов постоянно ищет новые маршруты и маркирует тропы для проекта RuTrail. В Томске треки для навигатора активисты выкладывают в группе ВКонтакте.

Главное условие хайкинга — маршрут можно пройти за один день. Как правило, это либо один трек протяженностью не более 10 километров, либо несколько треков между точками отдыха. По правилам RuTrail точка входа и выхода с маршрута не может располагаться далее трех километров от остановки общественного транспорта.

Таловские чаши, 3,5 километра

Этот памятник природы представляет собой известковые образования в форме чаш. Они сформировались на месте выхода на поверхность источников, насыщенных известью и минералом бернесситом, который придает стенкам чаш землистый оттенок. Таловские чаши — второе достоверное место обнаружения бернессита в России.

Чаши расположены недалеко от поселка Басандайка (45 километров от города), на площадке в 300 м2. Они постоянно наращиваются за счет притока воды, который не прекращается и зимой. Подойти к ним можно либо по тропе протяженностью в 3,5 километра от железнодорожной станции «Площадка 41-й километр», либо от поселка Басандайка на лыжах или автомобиле. В первом случае тропа достаточно заметная, ее часто используют, и пройти по ней даже зимой не составит труда.

Добраться до поселка Басандайка можно на электропоезде, который ходит два раза в день. Также можно воспользоваться дорогой Степановка — Мирный — Большое Протопопово — Межениновка — Басандайка (30 километров от города). Отрезок дороги до Межениновки асфальтированный, дальше по словам опытных туристов практически бездорожье.

Трек для навигатора можно взять здесь.

«Тропа здоровья», 10 километров

В 2013 году «Тропу здоровья» открыли как лыжную трассу, но до сих пор она остается одним из самых известных и расхоженных маршрутов для пеших прогулок.

Стартует на стадионе «Политехник», проходит по лесному массиву и заканчивается у поселка Аникино. Впрочем, дорога круговая, и при желании можно вернуться назад в город пешком.

В начале и конце тропы есть сложные участки с крутыми подъемами и спусками, но в целом она, скорее, пологая. Зимой по всему маршруту проходит ратрак, в выходные дни в светлое время суток на трассу выходят и лыжники, и пешеходы. Этот маршрут не отличается живописными видами, только в самом начале можно выйти на берег реки и увидеть панораму Томи. Но для короткой прогулки выходного дня, неважно, на лыжах или пешком, она подходит. Главный плюс «Тропы здоровья» — ей можно пользоваться в любое время года.

Сегодня обслуживанием и обустройством «Тропы здоровья» занимается администрация Томска: осенью 2017 года 6,2 километра трассы отсыпали щебенкой, на протяжении всего маршрута установили освещение и указатели.

Северный парк — Тимирязевский бор, 12 километров

Этот маршрут разработали организаторы Томской прогулки специально для Зимней прогулки-2017. Он проходит через водозабор и захватывает часть Танаевой дороги. Протяженность маршрута 12 километров.

Танаева дорога — исторический маршрут, который сегодня выполняет роль лесовозной дороги локального назначения и совпадает с просекой в Тимирязевском бору, севернее реки Кисловка. Дорога вела от ставки князя Тояна с северо-востока на юго-запад. Сегодня можно почувствовать себя первопроходцем, просто отправившись на прогулку на лыжах или с пешком.

Этот маршрут пологий, не требует специальной подготовки и рассчитан на начинающих туристов. Расстояние тоже не должно вас пугать: по хорошей погоде и в приятной компании 12 километров пролетают незаметно. Возможно, на некоторых участках дороги вы можете столкнуться с глубокими сугробами. Но как показывает практика, эти участки не отличаются продолжительностью, и преодолеть их может даже ребенок.

Добраться до старта легко: на автобусе 36, 37, 81 от Лагерного сада до остановки «Северный городок», далее с парковки «Серебряный бор» через жилой район в бор. Обратно с остановки, куда ведет трек навигатора (его можно скачать здесь), теми же автобусами можно вернуться в город.

Как пойти в первый поход

Если вы решились пойти в свой первый поход выходного дня, придерживайтесь нескольких простых правил:

1. Изучите информацию о маршруте в интернете. Почитайте отчеты тех, кто уже ходил по этой тропе. Уточните, как выглядит маркировка маршрута (это могут быть линии разных цветов на стволах деревьев) или основные точки для ориентирования на местности. Для первой вылазки лучше выбирать короткий проверенный маршрут, по которому ходит много туристов.

2. Скачайте трек для навигатора. Изучите, какую программу лучше установить на смартфон или планшет, и как пользоваться картой. В лесной местности вам наверняка встретятся квартальные столбы — почитайте, как по ним ориентироваться.

3. Скажите кому-нибудь, куда идете. Оставьте карту с маршрутом и контактные данные. Запишите себе номера спасательных служб.

4. Во время похода не сходите с маршрута. Только опытные туристы могут позволить себе свернуть с тропы, чтобы рассмотреть кустик или поискать грибы в чаще.

5. Если не хотите идти в одиночестве, попробуйте поискать попутчиков в группах туристов. Как правило, периодически организаторы формируют группы для пеших прогулок. Начать можно с такой вылазки с опытным инструктором.

Текст: Катерина Маас

Фото: предоставлено «Клубом вольных туристов»

За помощь в подготовке материала благодарим организаторов Томской прогулки и лично Михаила Виноградова

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