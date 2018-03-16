Еда. Рецензии.

Ужин в фаст-баре OMG!

16 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Новое заведение обнаружилось на улице Учебной.

Название запоминающееся, местоположение тоже — долгие годы здесь обитала культовая «Лимонка». В общем, знакомиться с фаст-баром OMG! мы собирались совсем не долго.

Где: ул. Учебная, 37а. Заведение открыто с 10:00 до 23:00, по пятницам и субботам — до полуночи.

Интерьер: обстановка очень простая, подходящая под слово «фаст». Заказ у стойки, самообслуживание. Лаконичная мебель, на стенах картинки, среди которых можно заметить даже позитивный призыв «Делай этот мир лучше». Создавать ощущение лофта не стали — видно, что в помещении свежий ремонт. О слове «бар» в названии напоминают два длинных высоких стола.

В целом атмосфера демократичного и не самого уютного заведения для студентов. От прежней «Лимонки», к сожалению или к счастью, не осталось ничего.

Меню: удобно, что оно компактное. Все предложения на одном листе. Кухня с азиатским уклоном, больше всего в меню роллов, цены — от 90 рублей. В основном классика вроде «Филадельфии», «Лавы», «Гейши», есть вариант с курицей, жаль, что совсем мало с угрем. Воки от 140 рублей, можно выбрать все основные виды — с курицей, с мясом, с морепродуктами и овощные.

Бургеры от 120 рублей, все с котлетами, маринованными огурцами, помидорами. Есть фирменный «OMG», состав которого отличают листья салата.

Также в меню есть пицца (от 320 рублей, круг 30 и 40 см) — в основном традиционные виды. Салатов немного, от 120 рублей: популярные «Цезарь», «Греческий» и фирменный «OMG», с овощами и кетой. Также в меню присутствуют закуски (от 70 рублей) — это фастфуд, фри и наггетсы. Десертов тоже два вида — от 150 рублей, чизкейк и сладкий ролл. Выбор напитков лаконичен: кофе от 60 рублей, газвода — от 35, фирменный морс — 60, молочный коктейль — 80.

Еда: мы решились было на пиццу (вывеска возле бара обещала кусок от 60 рублей), но выяснилось, что пока можно брать только целую. В итоге выбрали ролл «Филадельфия лайт» — думали про варианты с крабом, но нам честно сказали, что в них не мясо краба, а крабовые палочки. Также заказали вок «Морской» с креветками, болгарским перцем, помидорами и огурцами. Из напитков взяли фирменный морс. Алкогольных напитков в баре пока нет.

Морс (60 рублей) выдали сразу в бутылке с фирменной этикеткой и бумажным стаканчиком с названием бара. Морс был брусничным, насыщенным, холодным, ощутимо сладким.

Роллы «Филадельфия лайт» (190 рублей) приготовили быстро. Понравились: очень свежие, аккуратные, начинки много. В меру сытные. Правда, кусочки рыбы могли бы быть и побольше.

Вок «Морской» (210 рублей) состоял из овощей, королевских креветок и лапши. Можно было выбрать, что станет основой — фунчоза, пшеничная, гречневая, яичная лапша или рис. Думали долго, остановились на фунчозе. Также в OMG спрашивают об остроте блюда, мы предпочли среднюю. По вкусу было ощутимо остро. Не чересчур, но мы бы подумали, что это острый вариант, хотя говорят, что он куда более жгучий. Порадовало, что начинки оказалось много, в том числе и креветка нашлась не одна. Также в воке немало сливочного соуса, щедро добавлено зелени и кунжута. Объем порции вроде не очень большой, но по ощущениям более чем сытно.

Кстати, вся еда так упакована, что ее можно забрать с собой.

Счет: 460 рублей. Заметив, что мы фотографируем, нам предложили выложить пост в инстаграм и пообещали, что тогда в следующий раз сделают скидку 5%.

Итого: ничего особо примечательного в OMG! мы не обнаружили, это именно фаст-бар. Можно зайти и быстро, сытно поесть. Для посиделок и задушевных бесед располагает меньше, но в целом все неплохо. Порадовал хороший выбор и вкус роллов.

Фото автора

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