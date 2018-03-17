Афиша Томска.

Выходные: 17 и 18 марта 2018 года

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2018 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей афише.

Шоу «Искренне ваш Чемодан историй» № 7

Шесть рассказчиков и шесть житейских историй на заданную тему + история от Мистера Иск. Авторы — люди из зала, ваши друзья, соседи, те, кого вы читаете в соцсетях, или о ком вы даже и не слышали.

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Когда и где: 17 марта в "Моё кафе".

Время и стоимость билетов: 19:00 — 22:00, 420 рублей.

Аудитория: 16+.

Драма «Леди Бёрд»

Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своё место в мире и пытается быть не похожей на других. Её волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит её называть. И главная её мечта — вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.

В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Тимоти Шаламе, Одейя Раш, Лукас Хеджес, Кэтрин Ньютон, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Трэйси Леттс, Даниэль МакДональд

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Когда и где: с 15 марта в «Киномаксе».

Аудитория: 18+.

Спектакль «Из жизни манекенов»

Актеры театра «Индиго» докажут зрителям, что возможности человека безграничны. Спектакль — пантомима расскажет о чувствах людей с помощью жестов, мимики и, конечно, очень удачно подобранной музыки. Все вместе — это создает ни с чем несравнимое впечатление после спектакля.

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Когда и где: 17 марта в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 18:00, 200 рублей.

Аудитория: 12+.

Городской праздник танца

В программе - концерт лучших детских творческих коллективов образовательных учреждений Томска.

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Когда и где: 17 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 16:00, 300 рублей.

Аудитория: 0+.

Живая ролевая игра Silent Hill

Вы попадаете в город, в котором, кажется, все перепуталось.

Особенно люди.

Они походят друг на друга как две капли воды, но помнят разное прошлое. Но у вас есть проблемы поважнее.

Что это за странный город? Зачем вы здесь? Удастся ли вам выбраться? Кто эти люди вокруг, и что важнее — кто вы?

Ответы на эти вопросы вы найдете в «Сайлент Хилле»

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Когда и где: 17 марта в BlackBox.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Моноспектакль «Вертикальный полет»

«Вертикальный полёт» — авторский спектакль Натальи Пленцовой, по мотивам повести-притчи «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. Рассказывает о чайке, учившейся жизни и искусству полёта. Также может считаться проповедью о самосовершенствовании и самопожертвовании, манифестом безграничной духовной свободы.

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Когда и где: 17 и 24 марта в пространстве «Высоко».

Время и стоимость билетов: 18:00, 500 рублей.

Аудитория: 16+.

Соревнование по снежным дисциплинам ездового спорта «Снежные хвосты»

Все любители собак приглашаются в качестве зрителей посмотреть на ездовые соревнования.

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Когда и где: 18 марта на лыжной базе «Янтарь» (Северск).

Время и стоимость билетов: 10:30, для зрителей вход свободный.

Аудитория: 0+.

Поэтический вечер

Приглашаются все, кто хочет прочитать свои или не свои стихи, услышать отзывы, познакомиться и пообщаться с коллегами.

Также всегда рады слышать и видеть музыкантов, которые готовы исполнить свои композиции в акустике.

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Когда и где: 18 марта в баре Rockot.

Время и стоимость билетов: 20:00, участникам вход свободный, для зрителей — 100 рублей.

Аудитория: 18+.

Открытый микрофон в жанре stand up

На сцену может выйти любой желающий и рассказать все то, что он считает смешным.

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Когда и где: 18 марта в баре Probka.

Время и стоимость билетов: 18:00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Концерт «Титан»

В воскресенье, 18 марта, Томск впервые присоединится к одному из самых масштабных культурных проектов современной России — Транссибирскому арт-фестивалю Вадима Репина.

В рамках проекта в БКЗ Филармонии выступит итальянский скрипач Давид Асканиис. В сопровождении Томского Академического симфонического оркестра он будет играть для томичей Концерт № 2 для скрипки с оркестром си минор Н. Паганини.

Воскресный мартовский концерт станет первым за последние 30 лет, где Томский оркестр будет исполнять симфонию Густава Малера «Титан».

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Когда и где: 18 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 200 — 700 рублей.

Аудитория: 16+.

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