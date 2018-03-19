«Томскнефть» провела научно-техническую конференцию для молодежи

19 марта 2018 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Это 22-я по счету региональная научно-техническая конференция «Томскнефти» и ее дочерних обществ.

Особенность конференции в том, что проекты на нее готовят молодые нефтяники-практики, сотрудники «МНУ», Стрежевского НПЗ, «Энергонефть Томска», «Аутсорсинга» и ЗАО «Васюган».

Четыре с половиной десятка докладов были представлены в четырех различных секциях, по итогам работы которых члены жюри выбрали лучшие проекты. Главные критерии оценки — практическая значимость проекта в рамках всей компании, актуальность и новизна разработок, экономическая целесообразность, личный вклад исследователя и мастерство презентации.

В секции «Геология, разработка нефтяных и газовых месторождений. Нефтегазопромысловое оборудование» было представлено 14 докладов. Они были посвящены рацпредложениям в области нефтедобычи.

— Некоторые из представленных проектов имеют практическую ценность, - отметил председатель секции, начальник управления повышения производительности резервуара и ГТМ Андрей Терентьев. — Прежде всего, это проект геолога Артёма Блошкина «Применение каротажа во время бурения (LWD) на скважинах «Томскнефть ВНК». Разработка заняла первое место в секции и будет внедрена на производстве в самое ближайшее время.

Самой малочисленной секцией стала «Промышленная энергетика, энергоэффективность», в ней было представлено всего пять докладов. Первое место присудили работе специалистов «Томскнефти» Линара Тюлькина и Федора Науменко, которые уже становились победителями НТК прошлых лет. В этот раз для тщательной проработки проекта «Повышение энергоэффективности нефтепромыслового оборудования при использовании силикатно-керамических композиций» они выходили даже на завод-производитель.

В секции «Сбор, транспортировка и подготовка нефти и газа» было представлено девять докладов. В основном, их подготовили молодые специалисты. Председатель жюри, заместитель начальника УПНГ Петр Сысолятин, пришел к выводу о том, что им необходимо стремиться к получению глубокого практического опыта:

— К сожалению, во многих докладах в качестве инноваций презентовали то, что уже вошло в повседневную практику. Молодым специалистам еще недостаточно опыта, чтобы массово и на должном уровне проникнуться реальными проблемами производства и предложить свои авторские пути их решения. Даже победитель, лаборант химанализа Диана Асатурян, подняла не новую тему. Но ценность ее работы в том, что она взяла реальное месторождение и провела необходимые испытания. Поэтому ее работа «Экономическая эффективность использования полимерных присадок комплексного действия на Герасимовском месторождении» заняла первое место в секции.

А самой многочисленной стала секция «Поддержка бизнеса», для которой участники подготовили 15 докладов на самые разные темы: от бухгалтерской отчетности до техники безопасности труда. С большим отрывом в баллах победила инженер управления землепользования и маркшейдерских работ Виктория Шереметьева с актуальным проектом об информационной модели управления трубопроводной инфраструктурой.

Победители конференции не просто были отмечены на уровне «Томскнефти», а некоторые из проектов получили перспективы внедрения в производство. Лучшие проекты будут представлены на кустовой научно-технической конференции компании «Роснефть», которая состоится в конце мая в Нижневартовске.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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