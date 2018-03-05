Городские детали.

Никитина, 2а: дом, который ищет хозяина

5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Мацковская

В первом весеннем выпуске «Городских деталей» — дом по ул. Никитина, 2а, который никак не может обрести хозяина и все больше чахнет.

Расположен он на пятачке, где сосредоточено много всего интересного. Через дорогу — деревянный дом с верандой, где до сих пор можно увидеть старинные цветные витражи; чуть подальше на Крылова — доходный дом Макушина, где частично сохранились прежние интерьеры; ниже по Никитина — знаменитая «пятихатка» и корпуса бывшего ТВМИ.

Фото сделано в октябре 2017 года

Дом примечателен и сам по себе — сложносочиненной конструкции, некогда явно роскошный. Хотя старых фото, увы, почти не сохранилось. Пока нам удалось обнаружить лишь пару кадров из коллекции Павла Коханенко, снимавшего Томск в 60-70-х годах:

Местами все еще сохранилась резьба, наличники, но их, как и крыши становится все меньше. По информации городской администрации, «двухэтажное деревянное здание с мезонином (от которого тоже, увы, ничего не осталось) на Никитина, 2а, площадью 462,7 квадратных метра является объектом культурного наследия регионального значения». Год назад на одной из стен действительно еще можно было заметить табличку, которая подтверждала статус дома, теперь ее нет.

Во внутреннем дворе летом — запущенные кусты и мусор, в холодное время года — снова мусор и снег. Этой зимой можно было наблюдать даже такую грубую картину:

Аварийным и подлежащим расселению дом по Никитина, 2а признали еще в 2004 году. Летом 2011-го в ходе заседания рабочей группы при областном и городском Советах по деревянном зодчеству был принято решение передать его узбекской диаспоре для организации работы культурной автономии, что и было сделано в феврале 2012-го. В свою очередь, диаспора брала на себя обязательства по восстановлению дома, здесь планировалось разместить российско-узбекский центр. Были даже озвучены обещания вернуть дому первоначальный облик. Но, увы, эксперимент с передачей объекта деревянного зодчества не бизнес-инвестору, а общественной организации не удался. Работы по восстановлению вроде бы и начались, но быстро закончились. Строение продолжало пребывать в запущенном состоянии, на что неоднократно жаловались жители соседнего дома. По требованию гордумы договор с узбекской диаспорой, был расторгнут, поскольку его условия так и не были выполнены.

Летом 2016 в вопросе о будущем дома по ул. Никитина, 2а наметились было кое-какие подвижки — наряду с другими объектами он был выставлен на аукцион в рамках программы «дом за рубль» с последующей передачей в аренду инвестору. Но пока желающих взять дом под свое крыло не нашлось.

Текст, фото: Анна Мацковская

Тэги/темы: