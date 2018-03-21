Лучший рыболов Томской области получил лодку с мотором

21 марта 2018 / Партнерский материал

Около 1,5 тысяч человек приняли участие в фестивале «Народная рыбалка», который в шестой раз прошел на озере Родниковом в Шегарском районе Томской области.

Генеральным спонсором мероприятия стала «Межениновская птицефабрика». Компания подарила победителю, который наловил 2,5 кг рыбы, лодку с мотором.

17 марта на озере Родниковом прошел традиционный фестиваль «Народная рыбалка». В нем приняли участие 1 100 конкурсантов. Соревновались в ловле рыбы на мормышку около 150 семейных команд. Всего же на озере собралось около 1,5 тысяч участников из 12 муниципальных образований области. Самому юному было всего 7 месяцев, а самому опытному — 77 лет.

Соревнования проходили среди юношей и девушек, мужчин и женщин, а также среди мастеров, ветеранов и семейных команд. На фестивале было 100 представительниц прекрасного пола. Но звание «Народный рыбак 2018 года» получил мужчина — Николай Коноплев. За улов 2,54 кг ему вручили лодку с мотором. Всех, кто занял с 1 по 10 место в группах по номинациям, наградили кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.

Праздничную атмосферу для всех уже не в первый раз помогал создавать генеральный спонсор мероприятия — компания «Межениновская птицефабрика».

Компания принимает участие в празднике каждый год. Предприятие, как обычно, предоставило призы для победителей, а также наборы продукции. В компании организовали несколько интерактивных зон, которые работали с 11 утра и до окончания мероприятия.

Гостей развлекали ростовые куклы, а для желающих сделать красивые фотографии «Межениновская птицефабрика» организовала две фотозоны. На первой можно было примериться к пьедесталу, сфотографироваться с кубком и медалью, не дожидаясь официального объявления результатов. На второй фотозоне можно было сфотографироваться со всеми главными призами фестиваля.

Также в компании подготовили две полутораметровых деревянных курочки и одного петуха, которых дети могли раскрашивать, как им захочется. «Мы купили кучу огромных кистей, различных красок и раздавали их детишкам, чтобы они могли проявить себя. Эта затея понравилась и детям и взрослым, наших курочек раскрасили на три раза», — рассказали в отделе маркетинга компании.

Проголодавшихся рыбаков «Межениновская птицефабрика» бесплатно угощала горячим чаем и бутербродами с колбасой.

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