В ТГУ подписали соглашение о создании агрегатора научной информации НОРА

21 марта 2018 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

ТГУ стал одним из основателей первого в России агрегатора научной информации, производимой университетами.

Этот проект направлен на то, чтобы собрать в единую базу данных все доступные в университетских репозиториях материалы. Агрегатор получил название НОРА (Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов) и в нем уже доступны для поиска, чтения и скачивания более 91 тысячи материалов.

Инициатором создания национального агрегатора выступил консорциум «НЭИКОН», и соглашение от лица этой организации подписал исполнительный директор НП «НЭИКОН» Александр Кузнецов.

Александр Кузнецов, исполнительный директор НП «НЭИКОН»

— Мы задумали этот проект летом прошлого года вместе с представителями Томского государственного, Казанского и Сибирского федеральных университетов. Затем идею, которую мы в любом случае собирались воплощать, выдвинули на президентский грант и получили его, — рассказал историю создания НОРА Александр Кузнецов. — По условиям Фонда президентских грантов мы должны до конца года объединить 12 университетских репозиториев. На сегодняшний момент их три, а всего в реестре насчитывается около 60 открытых репозиториев, хотя и не все из них активно пополняются. Так что, я думаю, в конечном итоге к агрегатору подключится значительное количество университетских репозиториев.

Создание национального агрегатора, по словам представителя «НЭИКОНа», ни в коем случае не тормозит развитие университетских репозиториев, так как доступ к полным текстам будет предоставляться именно через них. НОРА станет единой точкой поиска, а также будет гарантировать хранение и систематизацию научных знаний.

Руслан Барышев, директор библиотечно-издательского комплекса СФУ

Первыми участниками, добавившими в базу свои научные документы, стали три вуза, входящие в Проект 5-100: ТГУ, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Сибирский федеральный университет.

— Мы уверены, что этот проект нужен всем университетам, которые поставили перед собой цель достичь международной конкурентоспособности, — считает директор Научной библиотеки ТГУ Михаил Шепель. — Сейчас многие результаты научной деятельности спрятаны по репозиториям отдельных вузов, и исследователям бывает сложно их найти. Агрегатор поможет систематизировать знания, обеспечить удобный поиск и облегчит тем самым доступ западных ученых к российским исследованиям.

Михаил Шепель, директор НБ ТГУ

Кроме создания массива данных, основатели предполагают в будущем заняться обработкой накопленной информации. В том числе силами лаборатории анализа больших данных ТГУ. А в дальнейшем, как предполагает Михаил Шепель, можно подумать над возобновлением проекта «Карта российской науки» на основе этого массива данных.

По мнению директора Научной библиотеки Казанского федерального университета Евгения Струкова, открытый доступ к научной информации в современном мире является необходимостью:

Евгений Струков, директор НБ КФУ

— Прежде всего, это расширение влияния университета, так как широкая общественность получает информацию об исследованиях и разработках, которые ведут научные коллективы. Для молодых ученых — это возможность быстро и без особых затрат получить доступ к актуальной научной информации. А для авторов публикаций — это, возможно, один из лучших способов задекларировать свои права на интеллектуальную собственность. Ведь когда мы скрываем от общественности эту информацию, она может попасть в другие руки, и доказать авторство будет гораздо сложнее.

Кроме того, как рассказал международный эксперт НП «НЭИКОН» Алексей Скалабан, препринты многих научных работ через НОРА будут доступны для изучения до их публикации в зарубежных журналах. Это также будет способствовать уменьшению количества пиратских скачиваний.

Алексей Скалабан, международный эксперт НП «НЭИКОН»

Соглашение о создании Национального агрегатора открытых репозиториев было подписано в первый день семинара «Российские университеты – открытой науке». На нем эксперты из разных городов прочитали лекции о новой роли университетских библиотек, вопросам открытого доступа к научной информации и перспективам развития НОРА.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Вероника Белецкая

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