7 томских кукол без кукловода

21 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

21 марта во всем мире отмечается Международный день кукольных театров (World Puppetry Day).

Для Томска эта тема не посторонняя, ведь у нас работает два кукольных театра: «Скоморох» и «2+ку». А кукол без кукловода можно встретить в самых неожиданных местах: от библиотеки до обувного магазина. Они сделаны в томской компании «Аниматроник» (некоторые — в соавторстве с известным кукольных дел мастером Владимиром Захаровым). Куклы движутся и разговаривают — произносят набор заранее подготовленных фраз в случайном или запрограммированном порядке. Иногда получается очень забавно!

Профессор

Профессор в главном корпусе ТГУ рассказывает всем желающим историю университета на русском или английском языке. Стоит только нажать соответствующую кнопку.

Читатель

Увлеченный читатель за столиком, сложенным из огромных книжных томов, сидит на первом этаже нового здания «научки» ТГУ.

Пьер Ришар

Высокий блондин в черном ботинке обосновался у входа в обувной магазин «Ронокс» на пр. Ленина, 60.

Доктор Чехов

По соседству, в старинном здании Губернской аптеки (пр. Ленина, 54) можно встретить Антона Павловича Чехова. Он, как известно, имеет отношение и к медицине, и к Томску.

Нищий

У входа в известный томский ресторан «Вечный зов» (ул. Советская, 47) гостей встречает нищий, протягивая кружку для подаяния

Мастер-ключник

Забавный маленький мастер со связками ключей и замков живет на подоконнике мастерской «Ключ сервис» (пр. Комсомольский, 49). Как рассказали в мастерской, его иногда включают для детей, и за свой многолетний доблестный труд он заслужил несколько «медалей» от администрации учреждения.

Ювелир

А на витрине салона «Черный бриллиант» на пр. Фрунзе, 46, в окружении драгоценностей притаился симпатичный ювелир.

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