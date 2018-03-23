Неделя для умных. Зачем в ТГАСУ собирались 300 студентов со всей Сибири?

23 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

С 13 по 15 марта в ТГАСУ собрались более 300 студентов, магистрантов и преподавателей технических вузов из Томска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, а также Словении и Казахстана.

Все они принимали участие в VIII Международной научно-практической конференции «Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис модернизации и инновационного развития экономики» и традиционно сопровождающей ее Pro Science неделе.

В нашем материале рассказываем об этом большом празднике науки, который вобрал в себя не только конференции, но и различные конкурсы, олимпиады и даже бизнес-игру.

Наука строить

В рамках традиционной конференции и Pro Science недели в ТГАСУ прошла серия круглых столов, несколько сессий, посвященных актуальным проблемам современного строительства, экономики, управления и экспертизы инвестиций и недвижимости, основам проектирования и строительства энергоресурсоэффективных и интеллектуальных зданий, а также другим проблемам градостроительства, инвестиций и развития рынков недвижимости. На заседаниях с докладами выступили десятки именитых спикеров, а также студенты, магистранты и аспиранты. На отдельной секции школьники обсудили проблемы развития современного города. Кроме того, в завершении конференции в вузе прошел федеральный конкурс выпускных квалификационных работ, в рамках которого преподаватели выбирали лучшие дипломные работы (магистерские и бакалаврские), которые будут представлены на всероссийском конкурсе.

— Стало доброй традицией проведение на площадке вуза активного обмена мнениями по актуальным проблемам между известными профессорами, практиками, молодыми учеными и студентами из разных регионов России, а также представителями стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, — приветствовал участников конференции ректор ТГАСУ Виктор Власов. Он также пожелал всем успешной работы и выразил уверенность, что созданные в рамках конференции группы в будущем обязательно смогут воплотить свои идеи в реальность.

Кроме того, в течение двух дней 14 и 15 марта собравшиеся в ТГАСУ студенты со всей Сибири приняли участие в федеральной межвузовской олимпиаде по профилям «Экспертиза и управление недвижимостью» и «Промышленное и гражданское строительство». Имена победителей стали известны на торжественном закрытии Pro Science недели, которое прошло 16 марта. Они получили памятные дипломы из рук проректора по учебной работе Сергея Постникова.

— Жюри пришлось очень нелегко, нужно было выбрать победителей среди самых сильных ребят. Поэтому в некоторых случаях мы определили несколько участников для награждения дипломами одной степени, — отметила председатель оргкомитета, профессор Татьяна Овсянникова.

Победители олимпиады

Анастасия Меньшикова и проректор ТГАСУ по учебной работе Сергей Постников

В профиле «Экспертиза и управление недвижимостью» с большим отрывом победу одержала студентка 4 курса Сибирского федерального университета (Красноярск) Анастасия Меньшикова. Олимпиада проходила в два этапа: на первом участникам было необходимо ответить на тестовые вопросы, второй включал в себя решение задач.

— Было тяжело. Решение задач стало довольно тяжелым этапом, потому что мы уже устали после тестирования. Я на самом деле не ожидала, что займу первое место, еще и с отрывом в 20 баллов. Сразу позвонила маме, она была очень удивлена и обрадована, поздравила сразу же, — рассказала победительница, отметив высокую конкуренцию среди участников олимпиады.

А первое место по другой Межвузовской олимпиаде по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство» занял студент ТГАСУ Бахтияр Сембаев со строительного факультета.

Подробнее о победителях олимпиад и конкурсов ВКР можно узнать здесь.

Бизнес-игра

В финале Pro Science недели студентов ждала бизнес-игра «Разработка инвестиционных проектов». Суть ее сводится к следующему: нескольким командам (в этом году их было пять), состоящим из студентов-четверокурсников, предлагается один реально существующий участок земли. Студенты должны придумать инвестиционный проект, включающий строительство на этой территории объекта, который потенциально может принести прибыль и привлечь инвестора.

Бизнес-игра стала традиционной для ТГАСУ. Ее проводят уже около 10 лет. За это время менялись критерии оценки проектов и территории для их потенциального воплощения (на некоторые даже вывозили участников игры, чтобы те могли воочию оценить территорию). Неизменным оставалось одно — в игру приглашались выпускники.

Перед началом игры организаторы раздают командам инвестиционное предложение. В этом году оно включало участок в 35 тысяч м2, практически в центре Томска, который ныне выставлен на продажу. Участники получили от организаторов фотографии, планы и разного рода кадастровые документы, на основе которых студенты и разрабатывали привлекательный для инвесторов проект. Во время игры преподаватели ходили по залу и помогали студентам разобраться в организационных вопросах: уточняли описания, задание и легенду.

Кроме того, каждый год к бизнес-игре разрабатывается новая большая и сложная система критериев, которую выдают членам жюри — представителям ТГАСУ и других архитектурно-строительных вузов — перед началом мероприятия. Таким образом, заранее подготовиться к игре не может никто.

Полученные на выходе проекты должны включать архитектурную составляющую (визуализацию объекта, хотя бы вид фасада, чертежи, ситуационные планы, размещение на территории участка). Кроме того, участники игры проводили своего рода правовую экспертизу, обосновывая эту составляющую проекта. Не забывали они и об экологической составляющей проекта и, конечно, финансовой части: студенты рассчитывали показатели, демонстрирующие инвестору срок окупаемости будущего объекта.

Чтобы придумать идею и воплотить ее в проекте, участникам отводилось шесть часов. Команда-победитель, состоящая из студентов ТГАСУ (которые также заняли первое место в блиц-опросе по гражданскому праву), предложила построить на предлагаемом участке аквапарк и лучше других обосновала свое решение. Проект оказался на удивление «недорогим» — всего полтора миллиарда рублей (аналогичный в Тюмени реализовали за 4 млрд). При этом, по расчетам студентов, объект на девятый год существования принес бы прибыль в 8 млн рублей, а на десятый — уже 134 млн.

— Изначально это должен был быть просто спорткомплекс, но потом мы разработали аквапарк. Мы сочли, что это будет интересная идея, потому что не каждый может позволить себе поехать в Новосибирск. Здесь большая незастроенная территория, общежития ТГАСУ, много студентов, мы подумали: почему бы и нет? — рассказывает студентка 4 курса строительного факультета ТГАСУ (кафедра экспертизы и управления недвижимости) Елизавета Аникина. В состав команды победителей, кроме Елизаветы, вошли Ольга Брагина, Дарья Соколова, Виктория Бондарь, Ирвина Хегай.

Команда ТГАСУ. В центре — Елизавета Аникина

Вторая команда победителей — студенты Тюменского индустриального университета — представляла застроенный жилой комплекс из 8 домов. Другие участники разработали проект инновационного и культурно-досугового центра.

В проектах, которые год от года предлагают студенты, отражаются тенденции градостроительной, социальной и экономической среды. В последние четыре года участники бизнес-игры все чаще предлагают строить объекты вроде «Изумрудного города». Порой организаторы намеренно пытаются увести студентов от этой практики, предлагая для игры территории промпредприятий. Даже в этих случаях игроки обычно предлагают снести объекты и построить на их месте бизнес-центры и другую коммерческую недвижимость. Хотя иногда студенты предлагают социально значимые проекты — медицинские центры, театры, бывали даже проекты планетариев.

— Работа была очень сложная. Расчеты, коэффициенты, налоги — все нужно учесть. Мне шести часов было мало, потому что пока определишься с общей концепцией, плюс нужно защититься, выслушать других, — вспоминает Елизавета Аникина, — Но подобный опыт мне и другим членам команды пригодится в скором будущем — на защите диплома.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая, отдел по связям с общественностью ТГАСУ

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