Акробатический рок-н-ролл в Томске: победы и надежды

30 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Кандинский

В ХХ веке рок-н-ролл заполнил собою все. Началось с музыки, превратилось в стиль жизни, продолжилось танцем.

А потом танец превратился в спорт, акробатический рок-н-ролл. И в XXI веке он добрался до Томска, где появились свои чемпионы. Рассказываем об этом молодом, необычном и очень зрелищном виде спорта в новом выпуске спецпроекта История наших побед.

Золотые годы рок-н-ролла

Одна из 64 открыток со звездами рок-н-ролла, выпущенная в 1959 году. Группа The Flamingos. Фото Wikimedia Commons

Все началось после Второй мировой войны, когда после времени страха и боли настало ощущение эйфории и свободы. Новому поколению требовалась своя музыка, прежняя казалась слишком консервативной. И молодежь оценила композиции, звучащие на волнах черных станций — экспрессия, присущая афроамериканским музыкантам, звучала очень современно. Название придумал диск-жокей Алан Фрид, а помогла ему популярная в начале 50-х годов прошлого века в Америке песня «We’ll rock, we’ll roll». Всю музыку в этом стиле он стал называть «рок-н-ролл».

Родившись в Америке, рок-н-ролл добрался до «старушки» Европы и других континентов и постепенно покорил весь земной шар. Он всегда был больше чем музыка — рок преображал людей внешне, он превратился в особенный стиль, впечатляющий своей яркостью, жизнерадостностью и свободой. Даже «железный занавес», отделявший СССР от капиталистических стран, не смог остановить наступление рок-н-ролла: в Союзе настало время стиляг. Рок слушали тайно, на западных радиостанциях, хиты играли и пели на танцах. Внешне молодежь стремилась походить на своих кумиров, что привело к борьбе со стилягами. Комсомольцы устраивали облавы: галстуки отрезали, одежду резали на клочки, волосы могли сбрить. Но что могли сделать официозные призывы к борьбе с дурным влиянием империализма против рок-н-ролла, дарящего свободу, раскованность и драйв?

1970-е начались с распада культовой группы The Beatles. Казалось, что лучшие годы рок-н-ролла позади. Но он снова всех перехитрил — вернулся в новой форме, превратился в умопомрачительный спортивный танец с акробатическими поддержками и трюками.

Новый вид спорта — в мире и в Томске

Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу в Томске в 2014 году, финальное шоу. Фото Дмитрия Кандинского.

Современный акробатический рок-н-ролл изобрел в начале 1970-х швейцарец Рене Сагарра, объединив специфические танцевальные движения в единый законченный рисунок. Обычный дискотечный танец стал сложным и эффектным видом спорта.

Пионерами акробатического рок-н-ролла стали Италия, Франция, Швейцария и Германия — они в 1974 году основали Европейскую ассоциацию (ЕРРА). Вскоре в нее вступили Австрия, Голландия, Дания, Швеция, Канада, а в начале 1980-х произошло объединение со Всемирной федерацией джазового танца. Так родилась современная Всемирная рок-н-ролльная конфедерация (WRRC).

Чемпионат России 2015 года. Томская команда «Рок-Стрит» в дисциплине «Формейшн женщины» вошла в десятку лучших

До нашей страны смелый и свободный вид спорта добрался в эпоху перемен. В июне 1986 года в Москве открылся специализированный рок-н-ролл клуб, а через год столица провела первый официальный турнир.

В Томске новый вид спорта появился только в сентябре 2002 года. Тогда в наш город из Ростова-на-Дону приехал Антон Амелин, который создал первую студию акробатического рок-н-ролла. Правда, сначала он не думал перебираться в наши края — хотел просто провести семинар и посмотреть Сибирь. Но в городе сразу нашлось много желающих увлечься акробатическим рок-н-роллом всерьез. Развитие нового для наших широт вида спорта поддержали томичи, вскоре была создана первая в городе студия акробатического рок-ролла на базе гимназии № 24.

Триумф томского рок-н-ролла

Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу в Томске в 2014 году, финальное шоу. Фото Дмитрия Кандинского.

Уже в январе 2003 года Томск провел свои первые соревнования, а через год наши пары дебютировали в Кубках мира среди юношей в Венгрии и Москве. Летом 2005 года Галина Осипова и Артем Казаков выступили на Чемпионате Европы в Австрии, ребята заняли 12 место среди 35 пар, что для дебютантов было результатом очень достойным.

Важное событие для истории томского акробатического рок-н-ролла случилось в 2008 году — тогда именно в нашем городе появился первый в Сибири мастер спорта России по этому виду спорта. Им стал Роман Чернигов.

А через год настал триумф томского рок-н-ролла — на Первенстве России удалось завоевать две золотые медали: Мария Самойлова и Максим Борзов победили в «А классе» юноши и девушки, а команда «Рок-Стрит» — в дисциплине «Формейшн девушки».

Всероссийские соревнования в Москве 28 октября 2012 г. У томичей золото и бронза в «В классе». На фото: Наташа Иванова-Рубцова, Антон Амелин, Максим Локтев, Маша Фролова, Олька Хасанова, Дмитрий Беляев, Антон Зуев, Карина Хажиева, Снежана Юдина

Через несколько лет сбылась мечта наших рок-н-рольщиков — принять большие официальные соревнования в родном городе. В марте 2013 года, благодаря усилиям Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла и Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в Томске впервые в истории прошли Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, включенные в единый календарь Министерства спорта Российской Федерации.

А наши спортсмены продолжали побеждать. В 2013 году они выиграли две бронзовые медали Чемпионата России: в «А классе» мужчины и женщины это удалось Ольге Хасановой и Дмитрию Беляеву, а в «В классе» - Алисе Шачневой и Максиму Локтеву.

Одна из самых ярких пар в истории томского акробатического рок-н-ролла — Ольга Хасанова и Дмитрий Беляев. Они были первыми, кто добился признания на международных соревнованиях.

Ольга Хасанова и Дмитрий Беляев на Всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Томске (2014), Кубке мира в Сочи (2014), Чемпионате России (2015)

— В 2014 году в Сочи проводился Кубок мира среди взрослых пар «В класса», юниоров и юношей, — вспоминает их тренер Антон Амелин. — Томичи готовились серьезно: общались с экспертами мирового уровня, перенимали их опыт и поставили программы с максимальной сложностью по акробатике и танцу. Они смогли обойти венгерскую пару, бывшую явным фаворитом турнира, и выиграли для России золотую медаль домашнего Кубка мира. Это вызвало и восторг, и шок у коллег.

В следующем году места, занятые нашей парой на разных турнирах, стали наглядным подтверждением субъективности акробатического рок-н-ролла — спорта, где все решают оценки судей. На чемпионате России в Москве в 2015 году томичи выступили здорово, но с трудом набрали баллы для попадания в финал, где соревнуются шесть лучших пар, и заняли в нем последнее место. Всего через неделю те же пары встретились на Кубке мира в Бельгии. Чемпионы страны отлично выступили и стали третьими. Томичи допустили помарку, но в итоговой таблице опередили многих конкурентов и завоевали «серебро». Так иногда бывает, что на соревнованиях, где судят другие судьи, шестые в стране становятся лидерами и побеждают чемпионов России с большим отрывом по баллам.

Антон Амелин тренер и президент Федерации акробатического рок-н-ролла Томской области Оля Хасанова и Дима Беляев — сегодня самые титулованные рок-н-рольщики в Томской области. Они мастера спорта международного класса, двукратные призеры чемпионатов России. Но идут годы, ребята взрослеют. Спорт — это работа, интересное увлечение, гораздо важнее жизнь человека, где главное — создать семью. И Оля Хасанова решила выйти замуж, родить ребенка. Она стала мамой (что в жизни вообще может быть круче?!). Рок-н-ролл для нее по-прежнему важен, она тренирует детей в ДЮСШ «Победа». А Дима понял, что еще не всего достиг в спорте. Его любимая девушка живет в Московской области, поэтому, когда звездная пара томских рок-н-рольщиков распалась, ему удалось перевестись из ТГУ в московский вуз. Там он продолжил танцевать в московском клубе «Спартак», стал чемпионом Европы и бронзовым призером Чемпионата мира в команде в групповых выступлениях «Формейшн-микст». Так что наш томский-московский спортсмен процветает, а мы продолжаем работу, у нас растут новые таланты.

О «новых» и «старых» талантах

Мария Фролова и Антон Зуев на Всероссийских соревнованих по акробатическому рок-н-роллу в Томске в 2014 году

Иногда и «старые» таланты возвращаются в этот вид спорта. Решил продолжить тренировки Антон Зуев, мастер спорта, чемпион России 2014 года.

— Ему 23 года, у него семья, работа, но ему хочется заниматься любимым хобби — танцевать рок-н-ролл, и он вернулся, — поясняет Антон Амелин. — Мы нашли ему сильную партнершу — Алису Шачневу. Она была бронзовым призером Чемпионата России, но когда ее партнер уехал учиться в другой город, она ушла из спорта. Расстаться с рок-н-роллом нелегко, поэтому Алиса очень переживала, скучала по тренировкам. Теперь новая пара готовится к чемпионату России 2018 года. Наша федерация развивает молодых спортсменов, а чтобы поддержать новое поколение, подключает к работе опытных ребят. Тот же Антон Зуев — прекрасный пример для тех, кто только начинает соревноваться.

Янина Шаларь — Иван Сероухов, мастера спорта, серебряные призеры Всероссийских соревнований 2016 года в Раменском (фото с Чемпионата России 2017 года)

Сейчас томский акробатический рок-н-ролл набирает силы для очередного взлета. Больших побед нужно подождать, но поводы для гордости есть. В 2016 и 2017 году северские спортсмены впервые стали попадать в финалы всероссийских соревнований. Двое томских спортсменов недавно получили звание мастера спорта России. Другой рок-н-рольщик Денис Каргин на первый взгляд поздно, в 28 лет, стал кандидатом в мастера спорта. У него своя история — он танцевал как любитель в кружке, не думал о спортивных разрядах. А потом пришел в акробатический рок-н-ролл, попал в списки кандидатов сборной команды Томской области, дважды добрался до финала всероссийских турниров. Конечно, для новичка это прекрасные результаты!

Всего в Томской области 2 мастера спорта России международного класса, 17 мастеров спорта России, большое количество спортсменов разрядников. Федерация акробатического рок-н-ролла Томской области объединяет более 300 действующих спортсменов и тренеров. Верим, что их совместная работа принесет новые победы!

Текст: Мария Симонова

Фото: Дмитрий Кандинский, рок-н-ролл клуб «Рок-стрит»

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