Еда. Рецензии.

Бизнес-ланч в трактире «The Хмель»

23 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

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АВТОР Мария Симонова

Пивному заведению «The Хмель» скоро уже 10 лет.

Одним весенним днем мы отправились в один из самых старых и уважаемых ресторанов Томска на бизнес-ланч.

Где: пр-т Ленина, 95. Ресторан открыт с 12:00 до 02:00.

Интерьер: уже возле гардероба мы впали в ностальгию. Виной тому фотографии на стенах: в «The Хмель» проводятся спортивные трансляции, и здесь нередко бывали футболисты «Томи». Так вот, у входа мы заметили снимок, где узнали хозяйку ресторана и игроков нашей команды времен ее расцвета, в том числе — капитана Валерия Климова и теперь скандального известного на всю Россию, а когда-то одного из лидеров «Томи» нападающего Артема Дзюбу. А кого-то в ностальгию по прошлому погрузил бы снимок КВН-команды «Максимум».

Но хватит лирики — мы все же пришли пообедать. В «The Хмель» три зала. Первый, слева от входа, был подозрительно пуст. Самый дальний, с красной мебелью, яркий, был занят другими желающими пообедать. Мы расположились в большом проходном зале с барной стойкой. Он лучше всего подходит к описанию «питейное заведение». Здесь царит полумрак (мы даже позабыли, что еще далеко не вечер), мебель тоже темная, лаконичная, на вид очень основательная. В целом обстановка сдержанная, в классическом стиле, без экстравагантных деталей.

Меню: внушительный том в кожаном переплете. Но мы пришли на ланч, а что подают в ресторане на обед, можно прочитать возле входа прямо на улице. Предложение начинается с напоминания «пост тело радует, душу очищает», но отдельного меню для тех, кто сейчас воздержан в еде, нет. Постные блюда можно найти во всех разделах, и они подчеркнуты.

Холодные закуски в «The Хмель» в обед стоят от 70 рублей. Это брускетта, язык, форель, сельдь, овощные блюда. Салаты — от 50 рублей. Особой экзотики нет, в меню несколько овощных вариантов, сельдь под шубой, салат с кальмарами и другое. Любители каш могут заказать их и в обед за 95 рублей.

Супы от 107 рублей. Три вида: постная похлебка, щи боярские и самый загадочный вариант — томатный рыбный супчик.

Горячие блюда от 100 рублей — во столько обойдется постный голубец с рисом и грибами. Из интересного — свинина в пивном тесте.

Гарниры от 55 рублей, вполне классические, но есть любопытные вариации: картофель в мундире, запеченный на гриле, жареная стручковая фасоль со свежими томатами и болгарским перцем.

К чаю можно взять блинчики (от 75 рублей, столько стоит вариант с икрой) и сырники.

Напитки в ланче от 35 рублей. Есть фреши, среди них — морковь с сельдереем. Кофе в обеденном предложении не представлен, но зато есть какао, кисель, компот, чаи и даже безалкогольный глинтвейн.

Еда: мы решили взять салат «Любительский», томатный рыбный супчик (очень уж было любопытно, что это), курино-сырные рубленые котлеты с хрустящим гарниром, блинчик с лососевой икрой и чай «олигарха», настоянный на сибирских травах с медом.

Официантка была приветлива и ненавязчива, уточнила, в какой момент подать чай, в какой блинчик — такое в обед (да и не только) можно встретить не в каждом заведении.

Обслуживали нас быстро. Сначала появился чай «олигарха» (60 рублей). Мед подается отдельно от чая. В составе напитка были зверобой, липа, ромашка, душица, тимьян, мята и шалфей. Вышло горьковато, одним из доминирующих вкусов нам показался зверобой. В общем, подойдет скорее поклонникам напитков на травах.

После принесли салат «Любительский» (116 рублей). Он представлял собой сочетание говяжьего языка, ветчины, маринованного огурца и яйца с майонезной заправкой. К слову, майонеза добавили щедро. А из остальных ингредиентов, как нам показалось, больше всего было языка. Получилось сытно. И в целом салат произвел приятное впечатление только-только приготовленного блюда.

Томатный рыбный супчик (107 рублей) мы ждали с любопытством. И нашли его скорее рыбно-морковным. Очень понравились нежные рыбные фрикадельки, оказалось, что они из щуки. Никакого раздражающе-рыбного привкуса у супа не было. Неизбитый вариант и вкусно.

Курино-сырные рубленые котлеты с хрустящим гарниром (135 рублей) тоже были хороши. Правда, это была одна котлета, но солидных размеров, с заметным количеством сыра. Хрустящим гарниром оказались свежие овощи — помидоры с огурцом и луком, приправленные маслом.

Но больше всего нам запомнился блинчик с лососевой икрой (75 рублей). Совсем небольшой, зато отменный. Словно домашний, с пылу с жару, не пресный, в меру масленый. Икры добавлено было не то что бы очень много, но и не «символически».

Счет: 493 рубля.

Итого: «The Хмель» — ресторан с вкусной едой, хорошим обслуживанием и удачным расположением в самом центре города. Было вкусно, сытно, но не чересчур. Вся еда очень свежая и, как сразу заметно, высокого уровня. У нас вышел не самый бюджетный обед, но если ходить на бизнес-ланч ежедневно и не стремиться попробовать все подряд, то можно ограничиться меньшим набором блюд. Да и в любом случае, по цене вышло сопоставимо с обедом в некоторых столовых.

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