Афиша Томска.

Выходные: 24 и 25 марта 2018 года

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей афише.

Спектакль «Венецианские тайны»

В спектакле звучат сонеты Франчески Петрарки, Данте Алигьери, Маргариты Новарской и Луизы Лабе, музыка неизвестных композиторов Венеции XVI века.

Ярко красочное представление стилизованных костюмах той эпохи завораживает зрителя необычностью театрализованного представления, подразумевающего тесный контакт со слушателем.

Подробности.

Когда и где: 24 марта в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 18:00, 100 рублей.

Аудитория: 12+.

День весеннего равноденствия

Впервые в стенах музея вас ждет мастер-шоу по резьбе из дерева от Лидии Кудиновой.

Кроме этого, гости смогут посетить мохнатую экскурсию (экскурсия по выставке медведей, проводит экскурсовод), расписать картонную куклу-медведя, поучаствовать в обряде «Пробуждение медведя» (песни, хоровод, заклички) и продегустировать обрядовую выпечку от клуба «Зерно».

А еще в этом году для гостей подготовили два пространства: женская доля и мужская воля.

Подробности.

Когда и где: 24 марта в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00 — 16:00, 200 — 300 рублей.

Аудитория: 0+.

Акция «Чердак»

Забравшись на Чердак, вы дарите новую жизнь старой вещи, освобождаете место дома, получаете другой предмет взамен, участвуете в создании настроения себе и другим гостям библиотеки, а также присутствуете при уникальном событии: ведь рассказанные истории, собранные вместе одним воскресным вечером, больше не прозвучат.

Подробности.

Когда и где: 25 марта в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 16:30, 200 рублей.

Аудитория: 12+.

Праздник «Посвящение в кукловоды»

На празднике зрители узнают какие виды и системы кукол бывают в мире, увидят как управляют настоящими театральными куклами, узнает, что должен уметь артист, а также попробуют себя в роли кукловода!

В завершении программы всех ждет спектакль «Кошкин дом».

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Когда и где: 25 марта в «Скоморохе».

Время и стоимость билетов: 11:00, 200 рублей.

Аудитория: 5+.

Лепторий с Владиславом Сухих

На лекции Владислав расскажет о том, как саксофон появился в джазе, историю инструмента и жанра с яркими примерами, а также сыграет нам для полного погружения в джазовый мир. В общем, сделает все возможное, чтобы мы открыли для себя джаз с другой стороны.

Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд имени Алены Петровой.

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Когда и где: 25 марта в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 15:00, 250 рублей.

Аудитория: 12+.

Литературные пляски

Современные молодые поэты и прозаики Томска, круг писателей литературного журнала Vesalius, прочтут со сцены свои новые тексты.

В программе участвуют: Ислам, Андрей Янкус, Алена Янкус, Владимир Пшеничный, Ян Лемаев.

Подробности.

Когда и где: 25 марта в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 17:00, 100 рублей.

Аудитория: 16+.

Рисуем джаз

В этот день вас ждут вдохновляющие джазовые мелодии, контрабас, рояль, вокал, мольберты, масляные краски, вино и чай… Будет художник, который поможет воплотить на холсте ваши музыкальные фантазии.

Подробности.

Когда и где: 25 марта в джазе-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 18:00 — 20:00, 200 — 1600 рублей.

Аудитория: 18+.

V фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане»

На суд жюри и зрителей 10 коллективов представят свои спектакли-миниатюры в разных жанрах и театральных формах.

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Когда и где: 25 марта в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 14:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Мультфильм «Кролик Питер»

Кролик Питер — озорник и безобразник, в свое время очаровавший миллионы читателей рассказов Беатрис Поттер, — наконец, предстает перед зрителями на большом экране.

Непрекращающаяся вражда Питера и мистера МакГрегора (Донал Глисон) принимает новый оборот, когда они оба становятся конкурентами в борьбе за интерес миловидной соседки, неравнодушной к зверятам (их озвучили Дэйзи Ридли, Марго Робби, Элизабет Дебики и другие).

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Когда и где: все выходные в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 6+.

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