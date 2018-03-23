Афиша Томска.
Выходные: 24 и 25 марта 2018 года
Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей афише.
Спектакль «Венецианские тайны»
В спектакле звучат сонеты Франчески Петрарки, Данте Алигьери, Маргариты Новарской и Луизы Лабе, музыка неизвестных композиторов Венеции XVI века.
Ярко красочное представление стилизованных костюмах той эпохи завораживает зрителя необычностью театрализованного представления, подразумевающего тесный контакт со слушателем.
Когда и где: 24 марта в «Аэлите».
Время и стоимость билетов: 18:00, 100 рублей.
Аудитория: 12+.
День весеннего равноденствия
Впервые в стенах музея вас ждет мастер-шоу по резьбе из дерева от Лидии Кудиновой.
Кроме этого, гости смогут посетить мохнатую экскурсию (экскурсия по выставке медведей, проводит экскурсовод), расписать картонную куклу-медведя, поучаствовать в обряде «Пробуждение медведя» (песни, хоровод, заклички) и продегустировать обрядовую выпечку от клуба «Зерно».
А еще в этом году для гостей подготовили два пространства: женская доля и мужская воля.
Когда и где: 24 марта в Первом музее славянской мифологии.
Время и стоимость билетов: 14:00 — 16:00, 200 — 300 рублей.
Аудитория: 0+.
Акция «Чердак»
Забравшись на Чердак, вы дарите новую жизнь старой вещи, освобождаете место дома, получаете другой предмет взамен, участвуете в создании настроения себе и другим гостям библиотеки, а также присутствуете при уникальном событии: ведь рассказанные истории, собранные вместе одним воскресным вечером, больше не прозвучат.
Когда и где: 25 марта в библиотеке «Зеленая лампа».
Время и стоимость билетов: 16:30, 200 рублей.
Аудитория: 12+.
Праздник «Посвящение в кукловоды»
На празднике зрители узнают какие виды и системы кукол бывают в мире, увидят как управляют настоящими театральными куклами, узнает, что должен уметь артист, а также попробуют себя в роли кукловода!
В завершении программы всех ждет спектакль «Кошкин дом».
Когда и где: 25 марта в «Скоморохе».
Время и стоимость билетов: 11:00, 200 рублей.
Аудитория: 5+.
Лепторий с Владиславом Сухих
На лекции Владислав расскажет о том, как саксофон появился в джазе, историю инструмента и жанра с яркими примерами, а также сыграет нам для полного погружения в джазовый мир. В общем, сделает все возможное, чтобы мы открыли для себя джаз с другой стороны.
Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд имени Алены Петровой.
Когда и где: 25 марта в библиотеке «Зеленая лампа»
Время и стоимость билетов: 15:00, 250 рублей.
Аудитория: 12+.
Литературные пляски
Современные молодые поэты и прозаики Томска, круг писателей литературного журнала Vesalius, прочтут со сцены свои новые тексты.
В программе участвуют: Ислам, Андрей Янкус, Алена Янкус, Владимир Пшеничный, Ян Лемаев.
Когда и где: 25 марта в «Аэлите».
Время и стоимость билетов: 17:00, 100 рублей.
Аудитория: 16+.
Рисуем джаз
В этот день вас ждут вдохновляющие джазовые мелодии, контрабас, рояль, вокал, мольберты, масляные краски, вино и чай… Будет художник, который поможет воплотить на холсте ваши музыкальные фантазии.
Когда и где: 25 марта в джазе-кафе Underground.
Время и стоимость билетов: 18:00 — 20:00, 200 — 1600 рублей.
Аудитория: 18+.
V фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане»
На суд жюри и зрителей 10 коллективов представят свои спектакли-миниатюры в разных жанрах и театральных формах.
Когда и где: 25 марта в ТЮЗе.
Время и стоимость билетов: 11:00 — 14:00, вход свободный.
Аудитория: 12+.
Мультфильм «Кролик Питер»
Кролик Питер — озорник и безобразник, в свое время очаровавший миллионы читателей рассказов Беатрис Поттер, — наконец, предстает перед зрителями на большом экране.
Непрекращающаяся вражда Питера и мистера МакГрегора (Донал Глисон) принимает новый оборот, когда они оба становятся конкурентами в борьбе за интерес миловидной соседки, неравнодушной к зверятам (их озвучили Дэйзи Ридли, Марго Робби, Элизабет Дебики и другие).
Когда и где: все выходные в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis и Fакел.
Аудитория: 6+.