На проспекте Кирова вырубят 358 аварийных деревьев

23 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Сегодня на Аллее строителей началась вырубка аварийных деревьев в рамках подготовки к благоустройству и озеленению проспекта Кирова.

В 2018 году проспект Кирова вошел в федеральную программу формирования комфортной городской среды. В проекте предусмотрена замена тротуарной плитки и фонарных столбов, установка малых архитектурных форм. Весной на проспект завезут грунт, установят газоны, высадят живую изгородь из сирени на участке вдоль трамвайной линии от Дзержинского до Кузнецова и цветники с бегониями, сальвиями и цинерариями на входных группах. Предварительная смета на озеленение бульвара Кирова составляет более 60 миллионов рублей. Документы составлены и отправлены на оценку достоверности сметной стоимости в экспертизу.

Для подготовки проспекта с основным работам специалисты ландшафтной комиссии провели обследование зеленой зоны бульвара от улицы Советской до улицы Киевской и составили список деревьев, которые представляют угрозу. Всего на вырубку помечены 220 тополей и 138 кленов.

По словам заместительницы начальника Департамента дорожной деятельности и благоустройства Натальи Владимировны Цветковой деревья на проспекте Кирова в последний раз подрезали к 400-летию Томска, более десяти лет назад. Сегодня жировые побеги в высоту превышают основной ствол дерева. Крепления между стволами и побегами хрупкие, при сильном ветре ветки падают сверху и могут стать причиной аварийных ситуаций — повреждения электросетей, автомобилей и ранений людей.

Как рассказал преподаватель ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» Владимир Смалев, тополя на проспекте Кирова в Томске могут стать причиной заражения окружающих кустов и деревьев вредителями, а также представляют опасность для людей:

Для тополей 50 лет - солидный возраст. Это спелые, перестойные деревья, которые начинают разрушаться сами по себе. У них бывает напенная и стволовая гниль, которая может не проявляться внешне, но быть внутри столба. При сильном ветре или снеге такие деревья начнут разрушаться. Спиливать тополя частично не стоит, так как их останки могут стать источником заражения — в них будут развиваться вредители и различные болезнетворные организмы. Если вредители начнут размножаться в старых деревьях, то они вскоре перекинутся и на здоровые в этом квартале, да и во всем городе. И это нанесет большой ущерб парковым зонам. Технологии позволяют высадить на месте спиленных крупноразмерные деревья. Но это должны быть молодые деревья. У нас очень хорошо развивается дуб и лиственница — она и газоустойчива в связи с тем, что ежегодно сбрасывает хвою. Эти породы, а также кустарники, очень хороши для озеленения.

Заниматься обрезкой и сносом аварийных деревьев начали уже сейчас, чтобы к началу сезона активных благоустроительных работ расчистить место для новых саженцев. Департамент дорожной деятельности и благоустройства призывает томичей проявить понимание: работы на проспекте Кирова буду вестись с 8 утра до 17 вечера каждый будний день. Некоторые участки, возможно, будут закрыты для пешеходного движения.

Текст: Катерина Маас, Егор Хворенков

Фото: Валерий Доронин, Алина Колпакова

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