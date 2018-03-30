Дом — это по любви.

Как горожане в Томске взялись за восстановление старинных зданий

30 марта 2018 / Томский Обзор

Проект одной из команд-участниц школы Urban Media School, организованной Высшей школой журналистики ТГУ и интернет-изданием «Томский Обзор». Школа прошла в январе 2018 года, тогда же была собрана большая часть материала. Авторы проекта поговорили с тремя инвесторами — участниками программы «Дом за рубль», чтобы выяснить, кто эти люди, которые не боятся взять на себя ответственность за восстановление объектов деревянного зодчества, и почему они помогают сохранить исторический облик города.

С 2016 года в Томске действует программа «Дом за рубль», которая предусматривает льготы по аренде для инвесторов, готовых взяться за восстановление старинных деревянных домов.

Инвесторам уже передано 10 первых зданий, по пяти из ним подтверждены проекты реконструкции, ведутся строительные работы.

Кто эти люди, взявшие на себя такую серьезную ответственность?

Александр Беликов, предприниматель, владелец фабрики деревянных игрушек «Томик» в 2016 году выиграл аукцион на право льготной аренды двухэтажного деревянного дома 1899 года постройки по адресу ул. Пушкина, 24. Дом расположен в историческом районе города, неподалёку от Белого озера и подлежит восстановлению в прежнем облике.

— Я томич. Все свои 47 лет прожил в Томске. По образованию я — врач, но в 90-е стал предпринимателем. Развитие и становление моей компании по производству деревянных игрушек заняло 20 лет. Так уж сложилось, что хобби, жизнь и бизнес — всё у меня вместе. И всё связано с деревом как универсальным природным материалом.

Заметил, что чем чаще уезжаешь из родного города, а потом возвращаешься, тем больше понимаешь его уникальность. Старинным и самобытным Томск делает его архитектура. У меня даже есть «формула» нашего города — «старинный сибирский университетский город». Мне кажется, в этих словах заложено настоящее, прошлое и будущее города. Когда я говорю, что я из Сибири — это работает.

— Почему вы решили принять участие в программе «Дом за рубль» и как выбирали дом?

— Отвозил детей в школу, по дороге на работу проезжал мимо. Утро, рассвет… Я смотрю на дом, а он на меня. Вижу: умирает дом! И говорю сам себе: «Я же могу!». Даже не я дом выбирал, он сам меня выбрал. Помните фильм «Аватар»? Меня-то дом не собирается убить, конечно, но в целом, ситуация та же.

Конечно, ответственность — это всегда тяжело. Но предприниматель — это и психолог, и бухгалтер, и строитель в одном лице. И для меня участие в программе «Дом за рубль» означает то же. Это не функция, это образ жизни. Если можно так сказать, это мой выбор по любви. Не какие-то интересы по инвестированию средств — это совсем другая история. Причём, этот дом он находился в самом плохом состоянии из всех «домов за рубль». Стоял несколько лет, горел, гнил. Когда мы начали его разбирать, оказалось, что почти всё требует замены. Но я хочу сделать дом таким, каким он был 120 лет назад, хочу сохранить прежнюю планировку.

Проект реставрации:

— Как идёт процесс восстановления? С чем вам пришлось столкнуться?

— Открытия были и в разных сферах: много узнал о проектировании домов, о работе с администрацией, о самом доме. Проект дома нисколько не отличается, один в один с тем, что было раньше. Всё, что можно сохранить, будет сохранено. По этой причине пришлось работать с целой кипой документов. Необходимо было собирать десятки бессмысленных подписей и ждать их согласования. И это было только начало. При этом меня в администрации поторапливали с началом строительных работ. Я нанял деревенскую бригаду строителей, которые знают как работать с берестой, мхом… Но вот что я скажу: если бы баню таким образом строили, то все два года так и ходили бы немытые. Потому что невозможно при таком количестве согласований что-то быстро построить! Но я не жалуюсь, просто рассказываю свою историю.

Во время хождений по кабинетам познакомился с ещё одним человеком, который занимается восстановлением дома на Фрунзе по данной программе. Клуба по интересам у нас пока не получилось — люди все занятые. Но друг другу помогаем.

Главное, что разочарования по ходу восстановления нет. Что могу, то и делаю. С самого начала я просто считал, что этот дом должен стоять, должен быть сохранён для города. И я буду делать всё, на что меня хватит. Ведь это не моё, это томичей. Это, можно сказать, реализованная материально форма любви к Томску.

— А об истории самого дома вам что-то известно?

— Дом изначально не был загадкой. Но с моей стороны целое расследование было, очень помогла супруга! Построен дом в 1899 году, под крышей всё ещё можно увидеть надпись: «ПР и Ко». Выяснилось, что возвёл этот дом Павел Романович Кочерженко. Не именем жены или дочки дом назвал — всё ради себя! Раньше здесь был первый в Томске ресторан «Заозёрье». Это был дом доходного типа: на первом этаже можно было поесть, на втором, как я предполагаю, отдохнуть. Кроме того, был собран целый архив фото, на одном, например, видно, что напротив этого места были соляные лавки. А хозяин дома занимался грустным делом — похоронным бизнесом. Вот только где семья самого Кочерженко жила, я не знаю.

По информации краеведческой справочной службы ТОУНБ им. А. С. Пушкина, строительство двухэтажного дома по ул. Пушкина, 24 (до Революции — ул. Иркутская, 26) велось с 1894 по 1899 годы. Здание является ярким образцом деревянной архитектуры конца XIX века. По данным списков домовладельцев, на 1908 и 1915 гг. им владел Павел Романович Кочерженко. Также семья Кочерженко владела домами по ул. Иркутской, 44 и 46 — они принадлежали Михаилу Дмитриевичу Кочерженко. Оба Кочерженко занимались похоронным делом. В разное время дом по ул. Пушкина, 24 выполнял различные функции: был доходным домом, в нём некоторое время располагалась чайная. В годы советской власти сначала был студенческим общежитием, затем — просто жилым домом с отдельными квартирами. В октябре 2012 года в доме произошёл пожар, при котором значительно пострадал второй этаж, фронтон и крыша. Дом можно увидеть на одной из открыток с видами Томска 1910-х годов (слева): Фото: vk.com/vseotomske

— Удалось ли обнаружить что-то интересное во время работ?

— Когда мы разбирали печку, нашему взору вдруг открылся подвал. Громадный такой, глубиной 3, 5 метра, укреплённый сланцевым камнем. Однако за него мне пришлось побороться. Помню, я говорю: «Вот он, смотрите, подвал!». А мне говорят: «Его там нет по документации!». «Как же нет? Есть он там!». Некоторые даже советовали его засыпать, чтобы не впутываться в очередной круг административных проволочек. А я не хотел этого делать. И доказал, что не я этот подвал вырыл, планировку не нарушал. Даже нашлась адресная справка 1920-х годов: в ней говорилось о том, что дом был двухэтажным с цокольным этажом.

После многочисленных согласований подвал всё-таки занесли в проект. Хочу его сохранить в первоначальном виде с возможностью спуститься, посмотреть. Сто с лишним лет назад цоколь был выше уровня земли — там были окна.

— У вас уже есть какие-то планы относительно будущего этого дома?

— «Как же ты деньги будешь на нём зарабатывать?» — самый распространённый вопрос. Но что в доме будет точно, я пока не знаю. Не могу ответить, да и зачем? Важно то, что в этом доме есть моё «Я». Ведь если не я, то кто? Для меня важно, чтобы дом стал доступным пространством для томичей. Своим детям я объясняю, что этот дом не мне, а городу и жителям. Я же не купил себе новый Порше, а вот дом построил.

И есть одна вещь, которую, на мой взгляд, хорошо было бы сделать, и здесь очень бы помогла помощь волонтёров. Необходимо постоянно оцифровывать существующие деревянные дома. Фотографировать их, процесс реконструкции, новой жизни. Сохранить, обработать, создать общий фотобанк. И это будет неоспоримый весомый вклад в развитие города с опорой на традиции и историю.

Авторы проекта:

Андрей Иванов — идейный вдохновитель, кооординатор движения «Томск Сойер Фест».

Анна Морозова — к.и.н., доцент ИФ ТГУ.

Дарья Мельник — студент-переводчик.

Елена Ерофеева — гид, автор экскурсионного проекта «Спрятанный в Сибири».

Екатерина Понимаева — магистрант-урбанист.

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